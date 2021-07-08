Ветеринар рассказал, как спасать питомцев от изнуряющей жары

От сильной жары страдают не только люди, но и их четвероногие подопечные. Фото: Shutterstock

Жара опасна и домашним животным. Причем, людям в каком-то смысле даже проще. Мы можем принять холодный душ, пойти в гости «на кондиционер», а что делать кролику, который сидит в клетке, попавшей под солнечные лучи? Или пуделю в раскалившейся «панельной» квартирке, пока хозяева на работе? Как обезопасить питомца, мы расспросили президента Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, Заслуженного ветеринарного врача Российской Федерации Сергея Середу.

- Сергей Владимирович, скажите, как понять, что животное перегрелось или получило солнечный удар?

- Важно наблюдать за его состоянием. Если ваш любимец вялый, сонный, слабый, засыпающий днем, а при этом еще и часто дышит, это может быть явным симптомом перегрева. Тогда нужно охлаждать его всеми возможными способами – накрыть смоченным в холодной воде полотенцем (отжатым), положить рядом грелку со льдом (обернутую тканевой салфеткой), переставить лежанку или клетку в тень, направить на питомца поток воздуха из кондиционера. И сразу же к врачу, чем быстрее, тем лучше. Поскольку последствия могут быть очень серьезные. Абсолютно у всех домашних питомцев – собак, кошек, кроликов, морских свинок и так далее - реакция на жару примерно одинакова. Механизм перегревания и охлаждения у всех них один и тот же. Все они жару переносят очень плохо, поскольку привыкли находиться в других условиях и перегрев от летнего солнца для них – настоящий стресс.

- Что делать, чтобы домашнее животное не перегрелось и тем более не пострадало от солнечного удара?

- Если что-то такое произошло, то это вина только хозяина. Потому что надо внимательно следить, а где находится клетка или место вашего питомца, не попадает ли туда солнце, достаточно ли там воздуха. Я считаю, что в машине даже с открытыми окнами питомцев нельзя оставлять в такую жару, потому что салон моментально прогревается. Дома же необходимо сделать самые элементарные вещи – уходя из квартиры, закрыть шторы, чтобы солнце не попадало в комнату, распахнуть окна или форточки и тогда все будет нормально. Также существуют специальные охлаждающие коврики и жилеты для животных. Ну и, конечно, чтобы ваше животное легче переносило жару, должно быть достаточно питья. Обязательно надо следить, чтобы в комнате все время стояла полная миска воды.

Ветеринар Сергей Середа со своим питомцем.

- А, может, вентилятор или кондиционер включить?

- Вентилятор - это очень хорошо. Можно и кондиционер использовать, но только, не забывайте, что долго находиться под кондиционером животному нельзя, поскольку это может привести к воспалению лёгких. Все должно быть в меру.

- А если питомцу жарко, может быть, имеет смысл и тряпочку мокрую на голову положить?

- Можно положить холодную тряпку на голову или даже пузо.

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