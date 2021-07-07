А ну, жара, давай, до свиданья. Жара, пожалуйста, отвали

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«А ну, жара, давай, до свиданья. Не видишь, что ли, как тяжко нам? Имей хоть капельку состраданья. Катись куда-нибудь во Вьетнам. Туда, где зреют под солнцем дыни. Где нет ни печек, ни батарей.

Как подобает, живи в пустыне и одногорбых верблюдов грей.

Как изнывают с тобой курьеры. Жара, пожалуйста, отвали. Оставь в покое метро и скверы. Катись на Ба ли (и на Бали ).

Помилосердствуй и дай пощады. Наиздевалась уже сполна.

Тебе, как матери, будут рады все африканские племена. Лети подальше... В Бруней к султану. Махни на Ибицу и в Дубай. В Стамбул, в Анталию - к Эрдогану. В страну, где правит старик Бабай.

Пускай ты гордая очень цаца (имеешь важный и строгий вид и можешь даже не проверяться перед отбытием на ковид), а всё же, знаешь, побойся Бога, избавь столицу от страшных мук, от мокрых тряпок на лбу и смога.

Открой «Вконтакте», зайди в «Фейсбук».

Везде примерно одно и то же. Лежит у речки мужик в трусах - песок на роже, кефир на коже и беспросветная скорбь в глазах. Владимир, Липецк, Рязань, Калуга, Орёл, Воронеж, неважно, где... Раскинув руки, стоит супруга. И рядом дети сидят в воде. Рукой пошарив вокруг лениво, мужик тот самый себе не рад.

Перевернулся - и стонет:

- Пива!..

Жена суёт ему лимонад (а он, конечно, почти горячий).

Кругом народу, хоть пруд пруди.

О, духота, обернись удачей.

Жара, пожалуйста, уходи.

В Москве-реке или, может, в Лобне, как у Островского, утопись. Как тортик кончись. Как шарик лопни. В труху рассыпься. И разлетись. В Москве сейчас у любого зданья минут за двадцать остынь как чай.

Жара, действительно, до свиданья.

А это значит, давай, прощай».

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