Бассейны и городские пляжи: где в жаркие дни покупаться в Москве

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока мегаполис плавится под лучами солнца, а до полноценного отдыха далеко, можно посетить бассейны под открытым небом, которых в Москве достаточно. «КП» рассказывает, где можно отдохнуть и поплавать всей семьей.

«Лужники»: морская волна и спа-зона

Современный плавательный бассейн и аквапарк есть во Дворце водных видов спорта в «Лужниках». Здесь большой выбор прохладных развлечений: можно поплавать в 50-метровом бассейне, спуститься с девяти горок в аквапарке, посетить спа-зону или заняться серфингом. Из двух бассейнов можно выплывать в зоны под открытым небом – открывается вид на город и высотку МГУ.

Фишка бассейна в «Лужниках» - бассейн с имитацией морской волны, где можно себя почувствовать, как на курорте. После купаний можно полежать на шезлонгах с зонтиками, выпить коктейли.

- Аквапарк превратился в водный комплекс под открытым небом, благодаря раздвижной крыше. А с 23 июня терраса с шезлонгами залилась солнечным светом, - рассказали в «Лужниках».

Где: улица Лужники, 24, строение 4. Вход в здание со стороны станции метро "Воробьевы горы".

Когда: бассейн - с 7.30 до 23.00, аквапарк - с 10.00 до 22.00.

Стоимость: от 1950 до 3000 рублей. Билеты можно купить в семи кассах комплекса и на сайте aqua.luzhniki.ru.

Речной вокзал: бассейны и диваны-ракушки

Самая современная пляжная зона с бассейнами на набережной Северного речного вокзала. Отдыхать здесь можно с семьей или в компании друзей. Ценителям комфорта понравятся новые бассейны, лежаки и раздевалки. На территории пляжа есть фитобар, в кафе можно заказать салаты, сыр и освежающие коктейли.

- Мы работаем каждый день с 10.00 до 22.00. До 11 июля (включительно) можно отдохнуть на пляже без QR-кода, - рассказали организаторы.

Всего по периметру бассейнов установлены 60 шезлонгов и солнечных зонтов. Занять можно диваны-ракушки с откидным козырьком или мягкие ложа голубого цвета с балдахинами. На специально оборудованных вышках возле бассейнов дежурят профессиональные спасатели. Одновременно на пляже могут отдыхать около 350 человек.

Где: Ленинградское шоссе, 51. Станция метро «Речной вокзал».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: лежак - 1000-1500 рублей, полотенце - 500 рублей (плюс нужен залог 1000 рублей), зонтик - 350 рублей, диван на двоих - 10 000 рублей в будни, 15 000 рублей в выходные, кресла-ракушки - 7000 рублей, шезлонг-кровать с балдахином - 20 000 рублей. Для детей до 7 лет - бесплатно, от 8 до 12 лет - скидка 50%.

Пляж в «Сокольниках»

Покупаться можно в Путяевском пруду в «Сокольниках». Здесь природная зона – можно расстелить полотенце на траве или на песке. На воде есть буйки, дежурят спасатели. Путяевский пруд пользуется спросом, так как находится в границах Москвы.

- Пляжная зона из-за повышенной температуры переполнена, поэтому будет действовать временное ограничение - одновременно загорать и плавать смогут не более 700 человек, то есть 50% от общей вместимости площадки, - рассказали в парке «Сокольники».

Где: на территории парка Сокольники, в районе 4-го Лучевого просека. Станция метро «Сокольники».

Когда: с 7.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно.

The Бассейн: успеть занять место

В «Сокольниках» есть современная пляжная зона с двумя бассейнами, освежающими коктейлями и вкусной едой, приятной музыкой. На территории есть ресторан-бар и детская зона с качелями

- Теперь мы работаем с 9 утра. Так что просыпаемся пораньше и собираемся в бассейн, чтобы успеть занять место, - рассказали в пресс-службе The Бассейн.

Где: Митьковский проезд 1, строение 1. Станция метро «Сокольники».

Когда: ежедневно с 9.00 до 22.00. Сеансы: 9.00-12.45, 13.00-15.45, 16.00-21.45.

Стоимость: сеанс – 1000 рублей, на весь день – 2000 рублей, в понедельник на первый сеанс скидка 50%, полотенце – 200 рублей на сеанс, матрац для шезлонга – 300 рублей на сеанс.

«Лужники»: открытый бассейн

Поплавать в бассейнах с подогревом на свежем воздухе, отдохнуть на удобных шезлонгах и качелях, насладиться атмосферой курорта – все это на сезонной пляжной площадке в «Лужниках». Есть детская площадка в тени вековых деревьев, волейбольная площадка и для игры в настольный теннис.

Где: улица Лужники, 24, строение 4. Станция метро «Воробьевы горы».

Когда: ежедневно с 7.00 до 23.00. Работает до 5 сентября 2021 года.

Стоимость: тариф 90 минут – 800 рублей, тариф 180 минут – 1500 рублей.

«Чайка»: больше зонтиков

Поплавать можно в трех открытых бассейнах комплекса «Чайка» (50, 25 и 20 метров). Температуру воды здесь подогревают до +28 градусов. Гостей ждет курортный отдых – с шезлонгами и зонтиками, можно заказать фруктовые и кислородные коктейли, посетить лечебный душ «Падающий водопад».

- У нас стало намного больше зонтиков и гостей ждут новые дорожки, - рассказали в пресс-службе комплекса «Чайка». – Для посещения бассейнов нужен паспорт и справка от врача.

Где: Турчанинов переулок, 3, строение 1. Станция метро «Парк культуры».

Когда: понедельник-суббота с 7.00 до 22.45, воскресенье с 8.00 до 20.45.

Стоимость: взрослый билет - 2400 рублей без ограничения по времени, для детей (от 4 до 17 лет) – 900 рублей.

«Мореон»: волновой бассейн и гейзеры

Это самый большой аквапарк в Москве. На первом этаже находится большой волновой бассейн, теплая лагуна с искусственными гейзерами и рекой. Для малышей есть четыре детские зоны, где можно покататься с горок и пострелять из водных пистолетов. Второй и третий этаж в аквапарке – это «круизный лайнер», где можно покататься на водных аттракционах, посетить лаунж-бар.

- Работаем без справок и QR-кодов, от гостей нужно только хорошее настроение, - рассказали в аквапарке «Мореон».

Где: улица Голубинская, 16. Станция метро «Ясенево».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: взрослые – 1190 рублей, дети от 110-150 см – 690 рублей, малыши до 110 см – бесплатно.

«Карибия»: открытый пляж

В аквапарке «Карибия» есть открытый пляж, где можно отдыхать всей семьей и почувствовать себя на популярном курорте. Можно позагорать на лежаках, после чего освежиться в бассейне или джакузи с морской водой. На территории есть детская игровая зона и волейбольная площадка.

- Можно приходить без QR-кода, - сказали в аквапарке.

Где: Зеленый проспект, 10Б. Станция метро «Перово».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: от 960 рублей за сеанс (цена зависит от количества доступных зон).

Где еще можно освежиться?

- Филевский парк, понтонные бассейны. Станция метро "Филевский парк",

- пляж Shore House Beach, Крокус Сити 66-й км, МКАД. Станция метро "Мякинино",

- пляж в Серебряном бору, ул. Таманская, д. 2, стр. 2. Станция метро «Октябрьское поле» или «Щукинская»,

- пляж "Левобережный", пр-д Прибрежный, вл. 5-7. Станция метро «Ховрино» или «Беломорская»,

- зона отдыха "Тропарево", ул. Академика Виноградова, 12. Станция метро «Тропарево».