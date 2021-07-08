«Это было унизительно»: Алиса Аршавина призналась, что спала с мужем-футболистом после развода

Из-за тяжелого аутоиммунного заболевания Алиса почти лишилась носа. Фото: кадр видео.

Алиса Аршавина продолжает делиться скандальными подробностями развода с мужем-футболистом. На этот раз экс-супруга спортсмена рассказала, что занималась с ним сексом уже после расставания, во время бракоразводного процесса. Футболист заявил ей, что они не будут вместе, но могут время от времени встречаться. Алиса не смогла отказать бывшему мужу – ее чувства к нему еще были слишком сильны.

Пока длился развод, Аршавин позволял себе приезжать к экс-супруге по ночам.

- Андрей сказал, что больше уже не придет, но все еще приходил. Об этом никто не знает. Он приходил поздно вечером на два-три часа. Он тогда уже вывез все вещи, здесь не жил. Он сказал, что мы не можем быть вместе, но можем встречаться. Пришел раз, пришел два, пришел три. С холодом. "Буду через пять минут. Раздевайся",- рассказала Аршавина в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». - Заходил, видел глаза, становился моим Андреем. Я поняла, что он хотел остаться. Каждый из нас получал свое удовольствие. Он — чисто физическое. И уезжал. Меня рвало на куски, это было унизительно, я сама его звала.

Но долго так продолжаться не могло. Алиса чувствовала, что этими встречами она унижает собственное достоинство. И однажды она поставила точку в их отношениях, попросив Андрея больше не приходить.

Сейчас Аршавина переживает непростой период. 39-летняя экс-супруга футболиста Андрея Аршавина никак не может справиться с последствиями тяжелого аутоиммунного заболевания. Женщина почти лишилась носа, но проблемы с внешностью – ничто по сравнению с тяжелой операцией, которую ей пришлось перенести из-за приступа перитонита. Алиса несколько дней провела в коме, долго восстанавливалась. К тому же у нее большие проблемы с ногами – пролежни, образовавшиеся из-за комы, превратились в язвы.

- У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль, - рассказывала экс-супруга футболиста.

Сейчас Алиса продолжает бороться за свою жизнь и здоровье ради близких. Она воспитывает троих детей – четырехлетнюю дочь Есению от спортсмена и двоих наследников от предыдущего брака. Ситуацию усугубляет судебная тяжба за дом, которую Аршавина ведет с бывшей свекровью. Футболист и его мама выгоняют Алису и ее детей из особняка, в который она въехала после свадьбы с Андреем.

Недавно суд принял решение о выселении многодетной матери из этого дома. Алиса лишилась не только крыши над головой, но и защиты: адвокат предложил Аршавиной подать заявление об отсрочке, но больше не выходил на связь. Возможности найти нового адвоката у Алисы с матерью пока нет, поэтому они попросили знакомых помочь им. На этих фоне переживаний самочувствие женщины ухудшилось. По словам Аршавиной, если ей не сделают операцию, она может умереть через две-три недели.