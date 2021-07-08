«Звезда в шоке»: Сергей Зверев собрался в Госдуму

Зверев не мог остаться вне внимания политиков, собирающихся баллотироваться в Госдуму Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Фраза «депутат Сергей Зверев» у большинства наших читателей вызовет улыбку, потому что ну никак не вяжется его коронный образ с образом народного избранника в костюме и портфелем в руках.

Так и хочется отвесить – «Звезда в шоке!», но в данной ситуации звезда, скорее, не в своей тарелке. Слишком сильно чувствовалось сие на прошедшей пресс-конференции партии «Зеленых», где и была заявлена новость.

- Я родился на берегу Байкала и вырос там же, - рассказывал Зверев журналистам. Это, впрочем, ни для кого не было секретом, потому что о своих корнях Сергей говорит часто и нескрываемой гордостью.

Далее начались малоизвестные факты биографии шоумена. С детства он спасал бездомных котов и раненых птичек. В армии служил.

- Была возможность откосить, но не откосил, - подчеркнул Сергей. – А еще постоянно был старостой, секретарем комсомольской организации.

Вот, а то многие думают, что Зверев с малолетства в шоу-бизнесе. Все же путь к депутатству хоть и тернист, но щедр на открытия. Например, выяснилось, что каждый год шоумен вместе с волонтерами убирает свалки на берегу Байкала.

А недавно был скандал со строительством завода по розливу питьевой воды близ озера и Зверев воевал как мог. Надел корону и вперед на Красную площадь с плакатом «Спасите Байкал». День стоял, два, три… Наконец СМИ заметили и раструбили по всему интернету. Поднялась шумиха. В итоге, суд постановил снести завод.

После такого перфоманса Зверев не мог остаться вне внимания политиков, собирающихся баллотироваться в Госдуму. Так он оказался в рядах экологической партии и зачитал программу, под лозунгами которой он идет на выборы. Там все банально: убрать свалки, сделать очистные сооружения, закрыть на берегу озера промышленные предприятия.

Последний пункт меня больше всего смущает. Не слишком ли голословно сказано?

Но не это главное…

У нас как выборы – так и одна и та же картина маслом. Звезды, заявления, лозунги… Зверева, конечно, на политической арене мы еще не наблюдали. Чем все это закончится, увидим в сентябре. Но если он до того времени он научит своих бурятских избирателей сортировать мусор, то это уже будет победа. Ведь раздельный сбор отходов для деревенских, со слов Зверева, «ваще жесть!».