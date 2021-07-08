Год науки и технологий/Наука и университеты: Специализированные учебные научные центры погружают детей в прикладную науку

выпускник 11 класса СУНЦ НГУ Данил Тищенко и его научный руководитель в ИЯФ. Фото представлено АНО "Национальные приоритеты"

СУНЦ — школы-интернаты, которые открываются при вузах, для детей с выдающимися способностями в учебе и в науке. Создание и развитие СУНЦев — одна из задач федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука и университеты». Сейчас действуют пять таких школ для одаренных детей: при Московском государственном университете (МГУ), Новосибирском государственном университете (НГУ), Южном федеральном университете (ЮФУ), Уральском федеральном университете (УрФУ), Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Нижегородская область

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в 2021 году 75 одаренных детей Приволжского федерального округа станут первыми учащимися СУНЦ «Лобачевский», созданного на базе Балахнинского филиала Нижегородского государственного университета (ННГУ). Зачислять учеников будут в 10-11 классы по результатам собеседования, конкурса портфолио, психологического тестирования, оценки учебных достижений и предметных компетенций. Предусмотрено два направления подготовки: физико-математическое и химико-биологическое. Профильные занятия для будущих инноваторов планируют вести ученые Университета Лобачевского и Российской академии наук в современных лабораториях. Формат интерната с собственным общежитием и возможностью дополнительного общения с педагогами обеспечат максимальную концентрацию на учебе. Сейчас на средства гранта проводится реконструкция основного учебного корпуса и общежития, создаются лаборатории, укомплектованные современным оборудованием и специально подготовленные для проведения занятий по химии, биологии, математике, физике.

Фото представлено АНО "Национальные приоритеты"

Ростов-на-Дону

И пока нижегородские старшеклассники только готовятся к поступлению, ученики других СУНЦев уже погружаются в реальные исследования, создают инновационные разработки.

В ЮФУ выпускники 11 класса физико-математического направления СУНЦ Южного федерального округа Алексей Косенко, Ксения Мизгина и Егор Хлапов представили проект комплексной защиты электронных устройств из кукурузного пластика. По словам юных изобретателей, с помощью этого «материала будущего» можно создать целый набор: чехол с именной гравировкой и с регулируемой подставкой и настенное крепление устройства для разных типов поверхностей, которое может вращаться на 360 градусов вокруг своей оси.

А выпускник 9 класса по IT-направлению Михаил Андреев разрабатывает проект «Система быстрой замены аккумулятора в дроне», которая сделает работу с беспилотниками быстрее и удобнее. Ученик создавал свой проект почти год и прошел путь от идеи до рабочего прототипа.

Другая команда старшеклассников СУНЦ ЮФО под руководством ученика Максима Резниченко занимается разработкой летающего дрона-уборщика. Устройство поможет забыть о влажной уборке дома, на которую по статистике уходит около 8 дней в год. Планируется, что сначала дрон с помощью лидара (оптической системы для измерения расстояния) и камеры будет создавать 3D-карту помещения, далее пользователь в приложении установит время уборки и место. В конце уборки дрон вернется на платформу и восстановит заряд батареи. Ребята уже разработали мобильное приложение для управления дроном. На очереди – создание первого рабочего прототипа.

Новосибирск

В Новосибирске выпускник 11 класса СУНЦ НГУ Данил Тищенко сконструировал и изготовил специальное устройство, которое упрощает эксплуатацию установки электронно-лучевой сварки Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН). Эта установка позволяет делать вакуумно-плотные сварные швы высокой чистоты. Вакуумные камеры, изготовленные с ее помощью, не содержат микротрещин и микрополостей, благодаря чему их можно использовать при создании установок, где требуется высокий уровень вакуума. Внутри камеры размещаются опытные образцы будущих деталей из стали, меди и других материалов для сварки. Когда воздух из камеры откачан, внутри создается вакуум, и на крышку действует сильное давление, соответственно, она очень плотно прилегает к вакуумной камере. Поэтому ученым было крайне сложно открывать крышку, чтобы достать готовую деталь. Данил разработал конструкцию крышки, которая помогла решить эту проблему. За основу для своего изобретения школьник взял решение, которое используется в воздушных винтовках.

Ученица 9 класса СУНЦ НГУ Влада Шевченко с исследованием вулканов Камчатки стала победителем суперфинала Всероссийского конкурса «Ученые будущего», а в мае 2021 года получила специальный приз Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений школьников Regeneron ISEF 2021. Работа Влады посвящена исследованию лавовода «Луч-2» Толбачнского дола на полуострове Камчатка. Этой темой Влада начала заниматься еще до поступления в СУНЦ НГУ в Лаборатории экологического просвещения Института цитологии и генетики СО РАН. Чтобы лучше изучить вулканы и процессы, с ними связанные, Влада вместе с руководителями побывала в экспедиции на Камчатке. В своем исследовании Влада Шевченко рассматривает вопрос о том, как в горячей и жидкой лаве могут возникать пустые пространства – лавовые трубы. Используя обычный парафин, девушка смоделировала формирование лавовых труб сначала в слабонаклонном потоке, а затем – разноуровневых лавовых трубок на модели стратовулкана (крутые склоны). Описанию полученных моделей и сравнению их с лавоводами кратера «Звезда» и других подобных природных образований и посвящена работа Влады.

Екатеринбург

Университетский лицей — Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) УрФУ — возглавил рейтинг технических школ Уральского федерального округа. Выпускники лицея не только поступают в ведущие вузы, но и погружаются в науку. Так, старшеклассники, которые учатся по профилю «физика и астрономия», занимаются исследованиями на цифровых телескопах, изучают солнечные затмения и другие явления.

В мае 2021 года лицеисты СУНЦ УрФУ блестяще выступили во всероссийском конкурсе научных проектов школьников «Перспектива», который проходил в рамках Года науки и технологий. Среди проектов финалистов в секции «физика и математика» - проект 10-классников Ивана Бессонова и Даниила Репина «Модификация роторного паруса». В секции «естественные науки» - проект Ильи Чухарева «Ребилитация пациентов с посттравматическим стрессом с использованием VR технологий». А в секции «компьютерный инжиниринг и программирование» – проект Елизаветы Пушкаревой «Инновационный сервис-помощник в диагностике инсульта».

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге в 2021 году впервые прошла Олимпиада школьников СПбГУ по технопредпринимательству. Заключительный этап олимпиады проходил очно в формате летней школы, а его участниками стали более 180 школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Свои инновационные решения представили и ученики Академической гимназии СПбГУ. На протяжении четырех дней ребята работали над созданием своих проектов и решением кейсов от компаний-партнеров по одному из шести направлений: беспилотный транспорт и логистические системы, биотехнологии, информационные технологии, разумное ресурсопотребление, современная энергетика, умный город. На протяжении всего этого времени с участниками работали эксперты — представители ведущих компаний в своих отраслях, которые оказывали им консультативную поддержку. Олимпиада школьников СПбГУ по технопредпринимательству проводится в рамках предоставленного Университету Минобрнауки России гранта на развитие специализированного учебного научного центра по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России (Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ) в рамках реализации федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука и университеты».

Москва

СУНЦ МГУ — школа-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова — одна из сильнейших школ в России по уровню подготовки учащихся. Выпускники школы Колмогорова побеждают в международных олимпиадах и создают инновационные разработки.

Ученик научно-исследовательского класса СУНЦ МГУ Иван Мартынов создал систему, которая позволит заниматься спортом без тренера. В основе разработки – несколько датчиков и гироскоп, которые встраиваются в носимое устройство, а также мобильное приложение, которое позволяет контролировать правильность осанки и выполнения упражнений в спортзале.

Старшеклассники Павел Кузнецов и Михаил Сатлейкин создали платформу всенаправленного движения, которая позволит модифицировать беговые дорожки для спортзалов и студий виртуальной реальности. Перемещаться на созданной платформе по горизонтальной плоскости можно в любом направлении, а не только вперед и назад, сохраняя при этом механику бега.

Сочи

Напомним, 2021 год объявлен в РФ Годом науки и технологий: по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

В рамках основного плана мероприятий Года науки и технологий в «Сириусе» стартовала Научно-технологическая проектная образовательная программа «Большие вызовы». Она пройдет в Сириусе до 28 июля 2021 года и соберет 435 школьников из 64 регионов. Школьники 8-10 классов выполнят 80 проектов по 12 направлениям, приоритетным для научно-технологического развития России: от агробиотехнологий до искусственного интеллекта. Научные, отраслевые, рыночные задачи школьникам поставили более 70 партнеров «Больших вызовов», среди которых ведущие российские университеты и научно-исследовательские институты, госкорпорации, крупные компании и общественные объединения. В лабораториях и мастерских Парка науки и искусства «Сириус» командам доступно оборудование лабораторий биохакинга и нанотехнологий, мастерских схемотехники и прототипирования, центра информационных технологий и искусственного интеллекта, а также других подразделений Научно-технологического университета и Лицея «Сириус». В зависимости от содержания проекта участники могут проводить полевые исследования, выезжать на экскурсии и практикумы. 27-28 июля состоится итоговая конференция «Больших вызовов», на которой каждая команда представит результат своей работы. В дальнейшем проекты могут быть доработаны и использованы в реальной экономике или научных исследованиях.