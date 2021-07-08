Миллиардеры во власти: Топ-10 самых богатых российских госслужащих

Издание «Форбс» составило рейтинг ста самых богатых российских госслужащих. Фото: Евгения ГУСЕВА

Издание «Форбс» составило рейтинг ста самых богатых российских госслужащих. Эксперты изучили декларации сотрудников 250 ведомств. Причем не только федеральных, но и региональных структур, а также государственных корпораций. При этом считали совокупные семейные доходы - и чиновников, и их супруг.

Оказалось, больше всего среди «слуг народа» зарабатывают малоизвестные в широких кругах региональные депутаты. Это объясняется просто. Зачастую они являются владельцами угольных разрезов, заводов, фабрик и других крупных компаний. Заниматься предпринимательской деятельностью им разрешается, если депутатами они работают на полставки.

Известных федеральных чиновников в первой сотне не так много, но они есть (см. таблицу). Получают они на порядок меньше, потому что владеть бизнесом напрямую им нельзя. Доходы у них складываются в основном из зарплаты и дивидендов. То есть, они владеют какой-то собственностью и получают часть дохода от ее управления. По крайней мере, так изложено на бумаге, то есть в официальной декларации о доходах.

Заработки лидеров рейтинга исчисляются сотнями миллионов и миллиардами рублей. И это не оценка состояния, а чистая прибыль, полученная за год. Общий доход первой сотни самых богатых госслужащих повысился с 66 до 76 млрд рублей – более чем на 15%. В то время как реальные располагаемые доходы россиян, наоборот, упали – на 3,5%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Десять самых богатых слуг народа

Десять самых богатых слуг народа

… и десять самых известных чиновников, входящих в Топ-100 по доходам

Десять самых известных чиновников, входящих в Топ-100 по доходам

По данным Forbes.