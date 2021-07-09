Обследование «изнутри»: Какие болезни может выявить капсульная эндоскопия. Фото предоставлено пресс-службой клиники «Евроонко».

Здоровье людей берегут высокие технологии: объективы на гибкой трубке и камеры-таблетки. Нет, это не описание завязки научно-фантастического романа – и то и другое используется при эндоскопии, исследовании, позволяющем в буквальном смысле спасти человека от онкологии. О том, что такое капсульная эндоскопия, как она проводится и почему имеет исключительную важность, рассказывает руководитель центра эндохирургии сети клиник «Евроонко», врач-эндоскопист, доктор медицинских наук Михаил Бурдюков.

Руководитель центра эндохирургии сети клиник «Евроонко», врач-эндоскопист, доктор медицинских наук Михаил Бурдюков. Фото предоставлено пресс-службой клиники «Евроонко».

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ

Проблему онкологических заболеваний – и прежде всего злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта – крайне трудно переоценить. Так, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, количество смертельных исходов от онкологических патологий уступает только смертности от нарушений работы сердца и сосудов . Одного только рака прямой кишки в мире каждый год регистрируется порядка 1 000 000 случаев.

Между тем всех этих страшных проблем можно было бы избежать, а количество смертей существенно снизить при помощи одной простой процедуры. Речь идет об эндоскопии – осмотре внутренних органов при помощи специального прибора эндоскопа; проще говоря – видеокамеры на специальной гибкой трубке.

- Это скрининговое исследование, проводящееся в клинике «Евроонко», позволяет выявить так называемые предраковые заболевания – то есть, такие изменения в тканях внутренних органов, которые могут способствовать возникновению злокачественных опухолей, - отмечает Михаил Бурдюков. – Это очень важно, потому что, опираясь на их картину, можно разработать индивидуальный план наблюдения и лечения, не допустив тем самым развития заболевания в запущенной форме.

Эндоскопию, по-хорошему, следует проходить всем по достижении 40-45 лет. А также – вне зависимости от возраста – тем, у кого онкология, что называется, «в роду», и тем, кто страдает от вздутия живота, отрыжкой и вообще испытывает проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. В некоторых странах эта процедура вообще внесена в список обязательных – в Японии, к примеру, без нее не удастся устроиться на работу. В России отношение к эндоскопии более легкомысленное – хотя, как мы уже сказали, своевременное обследование позволяет избежать огромного количества проблем.

КАК ОБЫЧНАЯ ТАБЛЕТКА

Впрочем, многие не решаются на эндоскопию не только потому, что «это меня не коснется», но еще и потому, что опасаются самой процедуры. Действительно, манипуляции гибкой трубкой внутри пищевода, желудка и кишечника представляются делом не самым приятным. По счастью, специально для таких пациентов в клинике «Евроонко» возможно применение другого, более «щадящего» метода – капсульной эндоскопии.

– Это один из методов обследования, изначально разработанный для оценки состояния тонкой кишки (ни один из других существующих методов не позволяет это сделать), - объясняет Михаил Бурдюков. - Исследование проводится с помощью миниатюрной капсулы с камерами, которая проходит через желудочно-кишечный тракт. Сейчас срок службы современных капсулы увеличился, поэтому их заряда хватает и для обследования толстой кишки.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Евроонко».

Сама капсула имеет размеры один на три сантиметра – чуть побольше среднестатистической таблетки. Собственно, ее и нужно, как обычную таблетку, проглотить, запив стаканом воды. После этого врач 10-20 минут осматривает пациента и, удостоверившись, что процессы в капсуле запущены, отпускает его домой. В зависимости от типа капсулы, запись может осуществляться или на нее саму, или на небольшое внешнее устройство, которое пациент носит на поясе. Исследование длится от пяти часов до двух суток – все то время, пока капсула не покинет организм естественным путем. Затем информация, собранная капсулой, передается доктору для расшифровки.

– В подавляющем большинстве случаев человек даже не обращает на капсулу внимания, - уточняет собеседник «КП». - Редко, но все же бывают сложности с проглатыванием капсулы – и в таком случае доставить устройство в желудок можно с помощью обычного эндоскопа. Кроме того, крайне редко, но все же случается, что капсула застревает внутри – подобные случаи связаны с опухолями и воспалительными процессами, из-за чего просвет кишки сужается. Капсула может перекрыть просвет и вызвать непроходимость. Чтобы извлечь устройство, приходится прибегать к повторному эндоскопическому исследованию или хирургическому вмешательству. В целом же, если капсула задерживается в организме до трех суток, помочь ее выходу можно стимуляцией работы ЖКТ. Ну и, наконец, к приему капсулы нужно некоторые образом подготовиться – соблюдать три дня специальную диету, исключающую клетчатку, а накануне прочистить кишечник при помощи слабительного.

Одним словом, бояться эндоскопии не стоит – равно как и недооценивать ее важность. Короткое обследование способно уберечь от серьезных проблем со здоровьем – а в некоторых случаях и вовсе сохранить жизнь.

ТТХ

Диаметр капсулы – 1 см.

Длина капсулы – 3 см.

Камеры – 2 штуки с углом обзора 172 градуса.

Частота съемки – до 35 кадров в секунду.