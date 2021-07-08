«Это колоссальный вызов»: Чубайс заявил, что Россия может отстать от Украины за 10 лет

Чубайс заявил, что России надо срочно заняться производством и продажей за рубеж водорода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс заявил, что России надо срочно заняться производством и продажей за рубеж водорода. И перевести на водород основные отрасли промышленности. Если проект осуществить в ближайшие лет 10, то это означает «создание индустрии с объемами продаж» 100 млрд долларов! Анатолий Борисович на выставке ИННОПРОМ-21 порассуждал о том, что это все - «колоссальный вызов» для страны. И если мы не кинемся в водородное производство уже сегодня, то завтра нас могут опередить, например… украинцы! По словам Чубайса канцлер Германии Ангела Меркель уже готова обсудить с президентом США Джо Байденом «мегапроект про производству водорода на Украине».

«КП» обратилась за комментарием к ведущему аналитику Фонда национальной энергетической безопасности, эксперту Финансового университета Игорю Юшкову.

- Чубайс прав? Даешь водород?!

- Не торопитесь. Производство водорода во всем мире в зачаточном состоянии. Никто в огромных масштабах его пока не потребляет.

- Это только некий далекий план?

- Да. Европейцы собираются в будущем с помощью водорода хранить энергию. Отказываться от топливной энергетики и переходить на возобновляемые источники - либо строить огромные аккумуляторы-накопители. Что дорого и для экологии грязно. Эти проблемы возникают уже на стадии добычи лития и кобальта для батарей. Вот европейцы и решили: а давайте излишки энергии хранить в виде водорода.

- Такая система создается где-то?

- Ни в одной стране мира такой пока нет. И вряд ли ее создадут в ближайшие лет 10. Пока у европейцев планы к 2050-му году отказаться от ископаемых источников энергии.

- А Чубайс мечтает, что мы перейдем на водород как раз в течении лет 10?

- Вообще, речь не об отказе от ископаемых источников внутри страны. Просто из газа мы будем производить водород — и поставлять его в Европу. А вот из чего Украина будет делать водород — непонятно. У них нет ни таких объемов газа, ни угля — основных пока источников (кроме электролиза) производства водорода.

- Но Германия и США ведут переговоры об этом с Украиной?

- Ну зачем им впадать в зависимость от Украины? Если какие то переговоры у Меркель с Байденом о «мегапроекте» для Украины и идут, то разве лишь для того, чтобы Киев успокоить. Который места себе не находит из-за «Северного потока-2». В реальности же ни европейцам, ни американцам ничего из Украины экспортировать не хочется. И уж точно - не водород. И в целом возобновляемые источники энергии - вроде водорода — эта история, которая для американцев не выгодна.

- Когда Чубайс говорит, что это надо развивать, он не уточняет, а кто за это заплатит?

- Да мы с вами! Он и будучи во главе Роснано эту идею продвигал. Повторюсь: сейчас рынка водорода нет. Заправок водородных и машин на водороде нет — кроме экспериментальных.