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Политика8 июля 2021 15:25

«Это колоссальный вызов»: Чубайс заявил, что Россия может отстать от Украины за 10 лет

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков рассказал kp.ru, насколько такая угроза реальна
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Чубайс заявил, что России надо срочно заняться производством и продажей за рубеж водорода

Чубайс заявил, что России надо срочно заняться производством и продажей за рубеж водорода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс заявил, что России надо срочно заняться производством и продажей за рубеж водорода. И перевести на водород основные отрасли промышленности. Если проект осуществить в ближайшие лет 10, то это означает «создание индустрии с объемами продаж» 100 млрд долларов! Анатолий Борисович на выставке ИННОПРОМ-21 порассуждал о том, что это все - «колоссальный вызов» для страны. И если мы не кинемся в водородное производство уже сегодня, то завтра нас могут опередить, например… украинцы! По словам Чубайса канцлер Германии Ангела Меркель уже готова обсудить с президентом США Джо Байденом «мегапроект про производству водорода на Украине».

«КП» обратилась за комментарием к ведущему аналитику Фонда национальной энергетической безопасности, эксперту Финансового университета Игорю Юшкову.

- Чубайс прав? Даешь водород?!

- Не торопитесь. Производство водорода во всем мире в зачаточном состоянии. Никто в огромных масштабах его пока не потребляет.

- Это только некий далекий план?

- Да. Европейцы собираются в будущем с помощью водорода хранить энергию. Отказываться от топливной энергетики и переходить на возобновляемые источники - либо строить огромные аккумуляторы-накопители. Что дорого и для экологии грязно. Эти проблемы возникают уже на стадии добычи лития и кобальта для батарей. Вот европейцы и решили: а давайте излишки энергии хранить в виде водорода.

- Такая система создается где-то?

- Ни в одной стране мира такой пока нет. И вряд ли ее создадут в ближайшие лет 10. Пока у европейцев планы к 2050-му году отказаться от ископаемых источников энергии.

- А Чубайс мечтает, что мы перейдем на водород как раз в течении лет 10?

- Вообще, речь не об отказе от ископаемых источников внутри страны. Просто из газа мы будем производить водород — и поставлять его в Европу. А вот из чего Украина будет делать водород — непонятно. У них нет ни таких объемов газа, ни угля — основных пока источников (кроме электролиза) производства водорода.

- Но Германия и США ведут переговоры об этом с Украиной?

- Ну зачем им впадать в зависимость от Украины? Если какие то переговоры у Меркель с Байденом о «мегапроекте» для Украины и идут, то разве лишь для того, чтобы Киев успокоить. Который места себе не находит из-за «Северного потока-2». В реальности же ни европейцам, ни американцам ничего из Украины экспортировать не хочется. И уж точно - не водород. И в целом возобновляемые источники энергии - вроде водорода — эта история, которая для американцев не выгодна.

- Когда Чубайс говорит, что это надо развивать, он не уточняет, а кто за это заплатит?

- Да мы с вами! Он и будучи во главе Роснано эту идею продвигал. Повторюсь: сейчас рынка водорода нет. Заправок водородных и машин на водороде нет — кроме экспериментальных.

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