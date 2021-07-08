Путин запустил движение по последнему 25-километровому участку ЦКАД

С сегодняшнего дня проезд по трассе стал доступен на всем протяжении ЦКАД. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Центральная автомобильная кольцевая дорога с 8 июля официально открыта целиком. Путин из диспетчерской магистрали запустил последний 25-километровый участок от Калужского до Симферопольского шоссе.

Начал президент с того, что лично прокатился по ЦКАД за рулем Ауруса.

- Стыки немного чувствуются. Это неизбежно? - поинтересовался президент у главного специалиста Автодора Станиславы Кузнецовой. Девушка сидела рядом с Путиным, на переднем сиденье.

- Практически невозможно сделать так, чтобы металлические стыки не чувствовалась совсем. Бывают мастичные стыки, но их используют только на маленьких мостах, для ЦКАД такая технология не подходит, - пояснила девушка.

Строительство ЦКАД стоило 340 миллиардов рублей, 250 из них планируется вернуть за счет платного проезда — дорога стала первой в России, где деньги принимают не у въездных шлагбаумов (их тут вообще нет). Есть несколько способов оплаты: через транспондер, по билету (продается на сайте компании, в мобильном приложении, в центрах поддержки). Поездку можно оплатить постфактум в течение 5 дней на сайте Автодора. В противном случае штраф в 2500 рублей.

Памятная запись в книге почетных гостей, оставленная Владимиром Путиным по случаю запуска движения по заключительному участку ЦКАД. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- С МКАД ушли 50 тысяч грузовиков, это разгрузило столичную дорогу на 12%. аварийность среди большегрузов на МКАД снизилась на 15%, - похвастался Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.

На новой магистрали 34 развязки. Многие из них трехуровневые — за счет дополнительных поворотных эстакад получится избежать пробок на съездах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту, что еще даст новая магистраль, кроме собственно объезда столицы.

- На экономическом форуме вы дали старт этому проекту, а сегодня дорога работает. Каждая дорога нашего мегаполиса имеет огромное значение для людей. Спасибо всем, кто начинал, стоял у истоков проектирования, защищал замысел строительства дороги. У нас сегодня уже 19 индустриальных парков вокруг расположено. Для экономики это очень важная трасса. Но она важна и для каждого человека, который ездит в аэропорт, посещает медицинские учреждения. В этом большой эффект. И для человека, и для экономики это очень хорошее подспорье, - рассказал Воробьев.

Хуснуллин рассказал, что строительство ЦКАД шло не просто. 60% работ сделали в последние три года, хотя процесс начался еще в 2014 году.

- Если бы с самого начала осваивали прилегающую территорию — было бы более эффективно. У Автодора должно быть право заниматься этой работой, сервисом — тогда бы заправки, кафе появлялись быстрее, - Путин наступил на больную мозоль всех наших новых платных дорог. В первые годы на них обычно ничего нет. Строители заранее не могут повлиять на создание сервиса для водителей. Достаточно вспомнить платку до Петербурга, где до сих пор нехватка заправок. После слов президента чиновники решили, что при строительстве следующей мега-магистрали - от Москвы до Казани - это постараются учесть.

Президент России Владимир Путин во время запуска движения по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ОТ МОСКВЫ ДО САМОГО КАЗАХСТАНА

ЦКАД станет частью трансконтинентальной дороги, соединяющей Балтику и Китай. Путину рассказали, что новая магистраль пересечется с будущей платной трассой от Москвы до Казани. А от Казани дорога в обход Тольятти пойдет к границе Казахстана.

- Казахи-то свою часть дороги до Китая уже построили, - заметил Путин.

- Только у них она двухполосная, а у нас будет четырехполосная, - ответил Хуснуллин.

ЦКАД В ЦИФРАХ

Длина: 336 км.

Соединяет: 13 федеральных трасс.

Разрешенная скорость: 110 км/ч.

Количество строителей: 15 тысяч человек.

Количество полос: 4