Поделись изменою своей

Говорить? Не говорить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Чеботарев шел с работы в смятенных чувствах.

«Говорить? Не говорить?» - эта мысль билась у него в голове.

У подъезда он притормозил. «Говорить? Не говорить?»

Сегодня произошло нечто необычное. Сидящая с ним в кабинете Светлана Семеновна решила отметить день рождения на работе. Принесла из дома самодельных невкусных закусок, отправила двух шустрых коллег за выпивкой и предупредила: придет подруга, девушка компанейская, с ней веселее будет.

Компанейская девушка Марина лет 35 быстро освоилась, произнесла довольно смешной тост в честь своей лучшей подруги и принялась умело обхаживать Чеботарева. Вела себя тактично, однако же через полчаса рука ее надежно покоилась на коленке Чеботарева.

Все это было довольно странно. Эффектная и бойкая брюнетка, на которую сразу положили глаз все собравшиеся на празднике мужчины, выбрала именно его, человека, не избалованного женским вниманием. Да еще и женатого. Потом выпили, вышли покурить, непонятно почему оказались вдвоем, поцеловались (причем Чеботарев тоже целовался в ответ с неожиданным для него самого рвением), потом еще раз - во время следующего перекура. В конце Марина настойчиво предлагала Чеботареву проводить ее домой, он чудом отвертелся, но Марина, садясь в такси, страстно шепнула ему на ухо: «Мы к этой теме еще вернемся» и зачем-то добавила: «Мой тигр».

Ни слова!

Вообще-то это не измена, утешал себя Чеботарев, но наверняка от меня сейчас пахнет духами и жена что-то заподозрит.

Ему вспомнился день свадьбы, когда новоявленный тесть инструктировал его: «Жизнь длинная, зятек, всякое бывает, если что на стороне случится - не вздумай Наташке сказать, она вся в мать: прибьет на месте. Все отрицай. Говори, что только ее любишь, никто другой тебе не нужен. Понервничает немного и отойдет. Но учти: я тебе этого не говорил, я ж ей отец все-таки, я ей счастья семейного желаю».

Не буду я ей ничего говорить, твердо решил Чеботарев и шагнул в подъезд. Но тут ему вспомнился другой эпизод.

Покайся, неверный

Так случилось, что лучшим другом Чеботарева был человек, во всем ему диаметрально противоположный. Спортсмен, весельчак, красавец, любимец женщин Артур. Флиртовал направо-налево, периодически становился участником ярких и бурных романов. И при этом был вполне счастливо женат. Неизвестно, правда, насколько счастлива была в этом браке его супруга. Но годы шли, а они все оставались мужем и женой.

Чеботарев однажды поинтересовался, как Артуру это удается.

- Да я и сам не очень понимаю, - отвечал Артур. - О чем-то она догадывается. А о чем не догадывается, добрые люди расскажут. И сцены она мне периодически устраивает. А я по ходу сцены прикидываю: если доказательная база слабовата, ухожу в отказ, а если вижу, что не отвертеться, - бухаюсь на колени и каюсь. Говорю, что только ее одну люблю, а тут вдруг бес попутал, затмение нашло. «Но знала бы ты, родная, как мне сейчас тяжело. Чувствую себя конченым мерзавцем. Заставлять страдать такую женщину - это верх низости, и мне теперь с этим жить». Ну она и отходит помаленьку.

Как-то все это банально, думал тогда Чеботарев, слушая Артура. Но ведь работает!

А сейчас подумал: надо оценить обстановку, посмотреть на реакцию жены. Может, она и не спросит ничего. А спросит - начну каяться. Других вариантов, похоже, нет.

И Чеботарев решительно вошел в подъезд. Но тут ему вспомнился еще один вариант.

Никаких секретов

- Что смотрим? - спросил однажды Чеботарев у супруги.

- Да вот рассказывают о том, что мы с тобой недавно обсуждали, - ответила супруга. - Ты бы тоже глянул.

На экране женщина-психолог раскрывала тайны семейной жизни. Главное, говорила она, абсолютная честность во всем. Супруги могут быть счастливы, только если знают друг о друге решительно все. «И даже если речь идет об изменах?» - с деланным удивлением спросила ведущая. «Особенно если речь идет об изменах, - с жаром отвечала женщина-психолог. - Ваша измена - это ваша боль, ваша тяжкая ноша. Но лишь до той поры, пока вы скрываете ее от любимого человека. Когда о ней знают двое, это уже проблема двоих, вместе вам будет вдвое проще справиться с этой бедой. Поговорите об этом, поймите, в чем причины, что именно толкнуло вас на этот шаг. А лучше - сходите к психологу».

И правда, подумал Чеботарев, вот приду сейчас и сразу с порога все ей расскажу, пусть тоже помучается, чего все я да я?

Подозрительно все это

С этой мыслью он шагнул в подъезд. Правда, когда открывал дверь в квартиру, снова мелькнула мыслишка «или все-таки не говорить?», но отступать уже было поздно.

Жена выглянула с кухни:

- Ты чего это так поздно?

- День рождения коллеги отмечали. А ты как?

- Тоже ничего, - ответила жена и снова скрылась на кухне.

«Что значит «тоже ничего»? Что у нее там произошло? И почему она меня не поцеловала? Обычно всегда целует, когда я с работы прихожу, - думал Чеботарев, стоя в прихожей. - Кажется, она что-то недоговаривает. Но что? Спросить ее напрямую? Или лучше не надо? Или все-таки спросить? Нет, лучше не буду. Или спрошу?»

Ночью Чеботареву не спалось. Ровное посапывание жены будило в нем все новые подозрения.