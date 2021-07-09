В США хор геев записал песню, в которой обещает «прийти за вашими детьми»

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В славном городе Сан-Франциско, стяжавшем, как известно, славу «гей-столицы» США, разномастные представители ЛГБТ- сообщества давно проникли во все дыры местной политической и общественной жизни. Они заседают в мэрии, служат в полиции, ведут бизнес. А уж о творческой богеме и говорить не приходится. Поэтому никого не удивляет, что именно там, во Фриско, существует крупнейший в мире открытый хор геев аж на 300 голосов. Как и в каждом хоровом коллективе в нем есть басы, баритоны, но преобладают, конечно, теноры.

Требования к участникам простые: быть не моложе 18 лет, идентифицировать себя в гейской иерархии как мужчина и пройти процесс прослушивания, определенный художественным советом.

Пандемия подкосила возможность хористов собираться на частые спевки, и им пришлось уйти в он-лайн формат . Там они репетировали и записывали новые песни. Но популярность стала падать, поэтому руководство решило поразить всех чем-то таким, о чем даже в самых либеральных слоях побаиваются говорить публично. Итогом стал клип, пропагандирующий педофилию (в большинстве американских штатов растление малолетних пока что сурово карается законом - от серьезных сроков до принудительной химической кастрации).

Скандальный ролик называется «Мы переделаем ваших детей». Артисты-гомосексуалисты - два молодых солиста и полсотни мужиков разных возрастов на подпевке - поют о том, что «придут за детьми», несмотря на то, что родители пытаются «уберечь их»: отгоняют от гей-клубов, пытаются заставить носить «нормальную одежду».

- Но мы все равно их переделаем! Мы научим ваших детей быть толерантными, - надрывается голубая попса.

Правда, песня, смахивающая на «гимн гомосексуалистов», продержалась на Youtube-канале нетрадиционного хора недолго. Поняв, что хватили через край, поющие геи сами удалили ее. Но отнюдь не раскаялись в содеянном да и наказания никакого не понесли. Поди их тронь в нынешней Америке!

Говорят, что идею «прославить педофилию» хористам подбросил известный в США своими провокациями деятель ЛГБТ-сообщества Майло Яннопулос. Как вам такое его заявление:

- Иногда отношения между мальчиками и мужчинами - это своего рода воспитательные отношения, отношения, в которых эти взрослые мужчины помогают мальчикам понять, кто они на самом деле, дают им защиту и безопасность, и любовь, которую им не могут дать родители.

Сейчас это звучит как опасная ересь или горячечный бред, но если секс-свобода будет и дальше идти по Америке такими же семимильными шагами, как ныне, то, глядишь, лет через несколько эта фраза превратится в банальность.

Но пока что клип, успевший разойтись по соцсетям, вызвал в США и других странах волну гнева. «Это самая жуткая вещь, которую я когда-либо видел, и это реально»; «так они разрушат не только свои жизни, но и всех остальных», - пишут интернет-пользователи.

В России же вообще редкий комментарий к «шедевру» гей-хора обошелся без крепкого словца. А депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о нем так:

- Совсем никакого удивления нет. Я очень благодарен педерастам Сан-Франциско, которые рассказали о том, чем они занимаются. Потому что ЛГБТ-движение, как публичное движение, именно для этого и существует. Поэтому это для нас хороший знак, чтобы у нас такого больше не было.