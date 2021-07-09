Лена Ленина шокировала Каннский фестиваль своими «булочками»

По красной дорожке Дворца фестивалей прошла наша соотечественница Лена Ленина. Фото: Erlend Staub.

На Лазурном берегу продолжается 74-й Каннский кинофестиваль: новый день принес новые громкие премьеры. В Канны прибыл десант голливудских звезд во главе с Мэттом Дэймоном. 50-летний актер представил свою новую работу – фильм «Тихий омут», в котором он сыграл главную роль. Его партнершей по картине стала Эбигейл Бреслин.

Показ ленты режиссер Тома Маккарти собрал немало звезд: посмотреть ее пришли Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи, Пас Вега, Мохаммед Аль Турки. По красной дорожке Дворца фестивалей прошла и наша соотечественница Лена Ленина. Писательница продемонстрировала очередной эпатажный образ.

На этот раз Лена Ленина выбрала вечернее платье, расшитое золотыми пайетками. Наряд писательницы явно шокировал взыскательную французскую публику своим необычным дизайном. На груди у Лениной красовались две гигантских свернутых спирали, своей формой напоминавших то ли булочки, то ли золотые колбаски. Это гастрономическое роскошество дополнили украшения от российского дизайнера Натальи Бобровой и золотистый клатч. Голову писательницы украшала затейливая прическа, увенчанная короной – разумеется, тоже золотой.

На груди у Лениной красовались две гигантских свернутых спирали, напоминавших то ли булочки, то ли золотые колбаски. Фото: Erlend Staub.

Лена гордо позировала перед камерами, демонстрируя все изгибы своей фигуры. Экстравагантный наряд россиянки трудно было не заметить, и, конечно, фотографы не упустили возможности снять ее со всех сторон. Всех, конечно, интересует: не тяжело ли Лене каждый раз носить на голове такую грандиозную (и наверняка увесистую) конструкцию. В ответ писательница обычно отшучивается - мол, красота требует жертв.

Мировая премьера фильма «Тихий омут» была запланирована еще на ноябрь 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса ее перенесли. После показа в Каннах лента выйдет в широкий прокат. Российская премьера запланирована на 29 июля.

олову писательницы украшала затейливая прическа, увенчанная короной. Фото: Erlend Staub.

Фильм Тома Маккарти – это семейная драма с криминальным сюжетом. Отец летит из США во Францию, чтобы помочь дочери, которую обвиняют в убийстве. И хотя в Каннах «Тихий омут» демонстрируют вне конкурсной программы, критики уже называют его одним из основных претендентов на премию «Оскар».