Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире9 июля 2021 8:14

Число жертв обрушения дома во Флориде резко возросло

Судьба еще 76 человек остается неизвестной
Юрий МАЙБОРОДА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасатели обнаружили тела еще четверых погибших

Спасатели обнаружили тела еще четверых погибших

Фото: REUTERS

Даниэлла Ливайн Кава, мэр крупнейшего во Флориде и США округа Майами-Дейд, официально заявила, что число жертв обрушения многоэтажного дома в городе Серфсайд достигло 64 человек, более 70 человек считаются пропавшими без вести.

– Спасатели обнаружили тела еще четверых погибших. Таким образом, подтверждена гибель 64 человек, судьба еще 76 человек остается неизвестной.

Накануне власти Флориды объявили о завершении спасательной операции, длившейся более двух недель, поскольку шансов найти живыми кого-либо из жертв обрушения просто нет. Об этом заявил руководитель пожарной службы Майами во время встречи с родственниками жильцов упавшего дома, передает Local10.

12-этажное здание в городе Серфсайд частично рухнуло в ночь на 24 июня. В результате действий спасателей из-под обломков удалось извлечь живыми 37 человек. Одним из первых спасенных оказался 10-летний мальчик, которого срочно доставили в больницу. Однако все пострадавшие были обнаружены в первые сутки после трагедии. В дальнейшем сотрудники экстренных служб доставали лишь тела погибших жителей злополучного дома.

Официальная версия трагедии так и не озвучена. По словам очевидца, видевшего момент трагедии из отеля напротив, все выглядело просто ужасно:

– Я видел, как треть, если не половина здания рухнула. Это было похоже на попадание бомбы, там просто огромная куча щебня.

Минута молчания после официального прекращения поисково-спасательной операции в Майями
КАРТИНА ДНЯ