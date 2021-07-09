Число жертв обрушения дома во Флориде резко возросло

Спасатели обнаружили тела еще четверых погибших Фото: REUTERS

Даниэлла Ливайн Кава, мэр крупнейшего во Флориде и США округа Майами-Дейд, официально заявила, что число жертв обрушения многоэтажного дома в городе Серфсайд достигло 64 человек, более 70 человек считаются пропавшими без вести.

– Спасатели обнаружили тела еще четверых погибших. Таким образом, подтверждена гибель 64 человек, судьба еще 76 человек остается неизвестной.

Накануне власти Флориды объявили о завершении спасательной операции, длившейся более двух недель, поскольку шансов найти живыми кого-либо из жертв обрушения просто нет. Об этом заявил руководитель пожарной службы Майами во время встречи с родственниками жильцов упавшего дома, передает Local10.

12-этажное здание в городе Серфсайд частично рухнуло в ночь на 24 июня. В результате действий спасателей из-под обломков удалось извлечь живыми 37 человек. Одним из первых спасенных оказался 10-летний мальчик, которого срочно доставили в больницу. Однако все пострадавшие были обнаружены в первые сутки после трагедии. В дальнейшем сотрудники экстренных служб доставали лишь тела погибших жителей злополучного дома.

Официальная версия трагедии так и не озвучена. По словам очевидца, видевшего момент трагедии из отеля напротив, все выглядело просто ужасно:

– Я видел, как треть, если не половина здания рухнула. Это было похоже на попадание бомбы, там просто огромная куча щебня.