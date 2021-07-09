Число жертв обрушения жилого дома во Флориде возросло до 64

Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Серфсайде Фото: REUTERS

В американском городе Серфсайд (штат Флорида) продолжается разбор завалов и поиски людей на месте обрушения жилого дома. К этому часу число погибших возросло до 64 человек. Минувшей ночью сообщалось, что спасатели извлекли из-под обломков многоэтажки тела 54 жертв. Новые цифры озвучила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на брифинге в четверг, 8 июля.

«Спасателям удалось найти и извлечь из-под завалов тела еще четырех человек. Таким образом, подтверждена гибель 64 человек», - сказала она.

Даниэлла-Ливайн Кава добавила, что до сих пор остается неизвестной судьба 76 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12-этажное строение в районе 88-улицы и Коллинз Авеню в городе Серфсайд рухнуло в ночь на 24 июня.

В первый же день спасательно-поисковых работ из-под завалов удалось спасти 37 человек. Разбор завалов продолжается, однако шансы найти живых людей спустя столько дней после ЧП практически нет. Ранее 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.