Королева Елизавета II заглянула в паб

Вместе с актерами королева прошла по улицам Уизерфилда – вымышленного города, где разворачивается действие мыльной оперы, и зашла в паб Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II посетила площадку самого длинного и самого известного британского сериала «Улица Коронации».

Вместе с актерами королева прошла по улицам Уизерфилда – вымышленного города, где разворачивается действие мыльной оперы, и зашла в паб Rovers Return, хорошо знакомый зрителям сериала, передает BBC.

«Улица Коронации» в этом году отмечает 60-летний юбилей. Официально съемки сериала стартовали в декабре 1960 года и продолжаются по сей день. Действие киноленты разворачивается в небольшом городке, созданном для съемок в Солфорде, и рассказывает о жизни людей в обычной британской провинции.

Ранее площадка «Улицы Коронации» размещалась в Манчестере, но в 2013 году съемки перенесли в Солфорд, на реалиях которого основано многое в его сюжете.

Для самой королевы посещение съемочной площадки – явление не уникальное. Так в 2012 году царствующая особа снялась в ролике, посвященном открытию Олимпийских игр в Лондоне. По замыслу режиссера в минифильме помимо Елизаветы II в камео (роли самой себя) снялся актер Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда. В конце ролика королева и Бонд выпрыгивают с парашютами из вертолета, зависшего над ареной Олимпийского стадиона.

За это Елизавете II в 2013 году была вручена премия Британской академии кино и телевизионных искусств за лучшее исполнение роли девушки Джеймса Бонда.

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