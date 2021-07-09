Тело чемпионки СССР и участницы Олимпийских игр нашли через 4 дня после смерти

Галина Григорьевна Костенко - советская спортсменка, мастер спорта СССР международного класса

В полицию обратились жильцы одного из домов по улице Новозаводская в Москве. Встревоженные жители рассказали оперативникам, что вот уже несколько дней не видели свою пожилую соседку, мастера спорта СССР международного класса, участницу Олимпийский игр 1964 года, 82-летнюю Галину Костенко.

На звонки и стук в дверь женщина никак не реагировала, на телефонные звонки не отвечала. Прибывшие на место оперативники вскрыли дверь квартиры и нашли в одной из комнат тело Галины Григорьевны. Помочь пожилой женщине было уже невозможно: женщина скончалась за несколько дней до приезда экстренных служб.

«После вскрытия двери квартиры, был обнаружен труп 82-летней Галины Григорьевны Костенко. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Установлено, что женщина умерла еще 4 дня назад. Тело умершей спортсменки доставлено в морг, где медицинская экспертиза установит точные причины смерти», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Галина Григорьевна Костенко - советская спортсменка, мастер спорта СССР международного класса. Участвовала в летних Олимпийских играх 1964 года в Токио, была двукратной чемпионкой СССР по прыжкам в высоту, призёром трёх «Матчей гигантов» СССР — США по легкой атлетике, победительницей международных соревнований «Мемориал братьев Знаменских. После завершения спортивной карьеры, Галина Григорьевна стала преподавателем Кафедры физического воспитания и спорта в МГУ имени Ломоносова.

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