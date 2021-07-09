Колокольцев вручил кортик криминалисту, благодаря которому поймали серийного маньяка в Севастополе

Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении офицерским кортиком эксперта межрайонного отдела экспертно-криминалистического центра Управления МВД России по г. Севастополю старшего лейтенанта полиции Игоря Кротюка

Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении офицерским кортиком эксперта межрайонного отдела экспертно-криминалистического центра Управления МВД России по г. Севастополю старшего лейтенанта полиции Игоря Кротюка, который внес решающий вклад в раскрытие серии особо тяжких преступлений. Также герой будет представлен к ведомственной награде МВД России. Об этом сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.

О заслугах эксперта Колокольцеву во время его поездки в Севастополь рассказал начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Павел Гищенко: "С 2014 года в разных районах Севастополя неизвестный мужчина совершил ряд насильственных действий сексуального характера в отношении жительниц города, в том числе несовершеннолетних. Установить личность подозреваемого удалось благодаря внимательности и ответственному отношению к службе старшего лейтенанта полиции Игоря Кротюка. Во время выезда в составе следственно-оперативной группы на место совершения очередного преступления именно ему удалось обнаружить, что злоумышленник проник в жилище девушки, открыв дверь изнутри ключом, который она оставила в замочной скважине. Эксперт понял, что дотянуться до ключа преступник мог только через находящееся рядом окно, сняв москитную сетку голыми руками. Внимательно исследовав ее, полицейский обнаружил след пальца руки, пригодный для идентификации".

Аналогичный отпечаток эксперт обнаружил в ведомственной базе данных дактилоскопической информации. Это позволило в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого и задержать его.

Кротюк также выявил место, откуда злоумышленник наблюдал за потерпевшей. Там были обнаружены и изъяты предметы, пригодные для производства генетической экспертизы. В ходе исследования было установлено совпадение со следами, изъятыми ранее на местах других преступлений. Таким образом подтвердилась причастность задержанного к совершению 19 изнасилований.

- Когда я понял, что вышел на след преступника, то испытал сильные эмоции. Я осознал, что наш город вздохнет спокойно: наши девушки, жены, матери. Знаете, такое чувство, что ты хорошо выполнил свою работу от начала до конца, – рассказал Игорь Кротюк.

По данным следователей, задержанный полицейскими 46-летний житель Ленинского района Севастополя стал нападать на школьниц с 2014 года. На следствии маньяк так и не признался в содеянном, несмотря на то, что следователи собрали всю необходимую доказательную базу. Дальнейшую судьбу насильника определит суд. Севастопольцы надеются, что Фемида будет максимально строгой к нему.

- Благодаря кропотливой работе полицейских преступление в Балаклаве стало последним в этом списке. Спустя несколько часов после обнаружения экспертом отпечатка пальца подозреваемого, оперативники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника, - сообщили в СК России.