Три сценария: Дойдет ли Талибан* до России? Или придется бить по нему «калибрами»?

Боец "Талибана" (организация запрещена в РФ) готовит снаряды реактивной системы залпового огня. Фото: EAST NEWS

Представители движения Талибан*, прибывшие в Москву на переговоры, заявили, что они не несут никаких угроз ни России, ни Средней Азии. А перед этим глава МИДа Сергей Лавров уже заявил, что Россия поможет странам-союзникам, если их границы со стороны Афганистана будут нарушены.

Так будет обострение или нет? И чем это грозит России?

ЕСЛИ ОНИ ЗАБЕРУТ СРЕДНЮЮ АЗИЮ, ТО РАСКОЛЮТ РОССИЮ ПОПОЛАМ

Вот что сказал «КП» директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

- Талибы* хотят перейти границу или нет?

- Вопрос интересный. Сейчас их задача взять под контроль Афганистан. Это дело ближайшего времени. Талибан* — интернациональная организация. Они - основа целого исламского движения. В свое время ИГИЛ* возникло от безысходности офицеров иракской армии, разбитой американцами при свержении Саддама. И к чему это привело? И куда приведет идеология талибов*? Она имеет ярко-выраженную интернациональную окраску. В их заявлениях — социальная справедливость. У них есть программные социальные лозунги. Это находит широкую поддержку.

Директор Центра военно-политических исследований, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД России Алексей Подберезкин. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

- Поддержку где?

- И среди населения республик Средней Азии, и даже потенциально в России могут быть их сторонники.

- Это кто?

- Это и трудовые мигранты, и бедная часть тюркоязычного населения национальных республик. К сожалению, полностью террористические ячейки в России не исчезли. Это следствие того, что кто-то их инвестирует. Дестабилизация Таджикистана — это лишь первый этап экспансии, на который могут пойти талибы* из Афганистана. Более далекие планы — дестабилизация в Казахстане. А если посмотреть карты ЦРУ, где рассматривается Россия, вы увидите, что центр «российской карты» - в районе Северного Казахстана, Южного Урала.

- И что?

- А то, что, если вы дестабилизируете Казахстан, особенно его северную часть — то дальше вы потенциально можете и Россию расколоть на две части — европейскую и азиатскую. Разрезать все транспортные коридоры. Так нашим недругам видится один из вариантов покончить с большой Россией. И для этого они инвестируют в различные организации.

- Но не в Талибан* же?

- И Алькаида*, и Талибан* в свое время создавались западными спецслужбами. ЦРУ инвестировала в Афганистан свыше миллиарда долларов. Как вы думаете - в кого именно? Чтобы дестабилизировать ситуацию в России не обязательно, чтобы интересы Талибана* прямо совпадали с интересами США. Их просто могут использовать. К тому же, по миру болтается до 150 тысяч людей с опытом боевых действий, готовых за деньги направиться куда угодно. В том числе, примкнув к Талибану*.

Представители делегации политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) на пресс-конференции в Москве, 9 июля 2021 г. Сергей Савостьянов/ТАСС

- И как нам противостоять?

- Использовать все меры. Мы в свое время стабильность кабульского режима обеспечивали не только 40-й армией. Там были сотни тысяч афганцев, которые у нас учились. Но мы, когда разваливался Союз, их бросили и предали… Надо извлекать уроки.

- Если в Таджикистане станет плохо, люди оттуда побегут в Россию?

- А куда им еще бежать? Дестабилизация в центральноазиатских республиках очень вероятна. И дело не только в Талибане*. Они сейчас своим успехом в Афганистане запустили волну. И что вылупится на этой волне в соседних государствах - мы не знаем.

- Мы слишком надеялись, на американцев?

- Да. А им это не нужно. Им как раз нужна дестабилизация. Они ее добились. Дестабилизировали огромный регион — от Ливии до Афганистана. Теперь - могут направить волну на север. Наши военные усилия могут какое-то время сдерживать эту экспансию. Но как долго?

- Ваш прогноз?

- Республики Средней Азии не представляют из себя мощную военную силу. А одной своей 201-й базой в Таджикистане мы много не навоюем. В 1989-м лучшая в мире армия, 40-я, оттуда ушла, а сейчас там - фактически одна бригада. И тут другие условия для использования ВКС чем, например, в Сирии.

Американцы в Афганистане, кстати, использовали флот, который дежурил у берегов Пакистана. Оттуда летали самолеты, беспилотники. Мы, возможно, можем использовать «калибры» из Каспийского моря. Но у талибов* за эти годы появилась вполне профессиональная армия. И высоко мотивированная.

НЕ ДРУЖИМ, НО И НЕ БОМБИМ

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский не верит в большое наступление талибов* на север.

- Какие у нас силы в регионе?

- 201-я база — это в принципе, бригада. Было три мотострелковых полка плюс разведбат. Несколько лет назад ей придана авиагруппа. Но если возникнет необходимость, там будет работать авиация в таком объеме, который потребуется. И это будет не авиация 201-й базы.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Фото: YouTube

- Там есть и центр радиоэлектронной борьбы…

- У него иные задачи. Радиоэлектронная разведка имеет большую досягаемость. И цели ее — не в Афганистане, а посерьезнее и подальше.

- Когда мы включимся — при нападении на погранзаставы?

- Я практически убежден, что Талибан* не будет создавать военные группировки, чтобы двигаться войсковыми колоннами на Таджикистан. Они скорее работают в соседних государствах через создание ячеек. Через коррумпирование местного руководства. Подрывая соседние режимы изнутри. Прорыва через границу, через горы, я не прогнозирую.

- Почему?

- Талибам* это не надо. У них не достаточно сил для этого. У них нет авиации. У них нет серьезных ПВО и приличной артиллерии, современной танковой техники. Да и войсковых структур управления не наблюдается. То есть нет ничего такого, чтобы мы не могли при необходимости быстро подавить.

- Раньше у нас и «свои» заставы там были — сейчас — нет?

- Сейчас они все таджикские. Что касается их усиления силами нашей 201-й — это будет сделано, скорее, из принципа «ну сделайте хоть что-нибудь»! Повторюсь: убежден что никакого масштабного наступления через границу не будет.

- Писали, что тысячи игиловцев* перебрались из Сирии именно на север Афганистана.

- Нас, конечно, беспокоит подготовка террористических формирований на территориях, подконтрольных ряду запрещенных у нас организаций. С Талибаном* мы не дружим, но мы его и не бомбим. Насколько эта организация готова отвечать за отсутствие подготовки террористов на «своих» территория - большой вопрос. Но это работа спецслужб, разведки. Талибан* свою разведработу в Таджикистане ведет.

- Ваш прогноз?

- Талибан* вернется к ситуации, которая была до того, как вмешались американцы. Возьмут под контроль большую часть Афганистана и границы.

СТО РАЗ ПОДУМАЮТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВТОРОЙ РАЗ СВЯЗЫВАТЬСЯ С РУССКИМИ

Осторожно-оптимистичен замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин:

- Талибам* нужен Таджикистан?

- Они сначала должны решить проблемы с центральной властью в Кабуле.

- А если предположить худший сценарий — тысячи игиловцев*. ушедших из Сирии в Афганистан, хлынут в сторону Душанбе?

- Игиловцы* оказались в Афганистане не случайно — а потому, что им стало сложно в Сирии. В первую очередь из-за присутствия наших ВКС. И сейчас в Афганистане они сто раз подумают, прежде чем связываться второй раз с русскими. Прекрасно понимая, какой может быть результат. Потому опасность вторжения преувеличена. Афганистан вообще большой. И там рядом есть Пакистан. В регионе довольно много светских правительств. Агрессивных намерений в их адрес те же талибы* пока не высказывали. Но держать порох сухим надо.

- Нам, если что, придется помогать и таджикам, и узбекам?

- Узбекистан в своем время выходил из ОДКБ. Они свою безопасность стараются обеспечивать собственными силами. У Туркменистана вообще особая позиция по отношению к Талибану*. Находить общую равнодействующую там сложно — подход должен быть индивидуальным в каждом случае.

- Вывода американцев ждали давно — значит и к проблемам готовились давно?

- Когда еще при Обаме, лет 10 назад шла речь о том, что американцы выйдут из Афганистана, я вместе с центральноазиатскими коллегами ездил на конференцию в Вашингтон. Там обсуждался этот вопрос. И коллеги из Центральной Азии спрашивали американцев: а когда вы уйдете из Афганистана, как нам то быть? Ответ был: это ваши проблемы.

Эвакуация американского вертолёта с афганской базы "Баграм". Фото: REUTERS

С тех пор подход американцев не изменился. И центрально-азиатским республикам придется решать эти проблемы самим - во взаимодействии с Россией. Несмотря на их стремление к многовекторности, они понимают: мы в одной лодке. И Россия будет их защищать не только и не столько потому, что она их нежно любит, а и потому, что понимает , что это элементы собственно российской безопасности.

- Беженцы к нам хлынут?

- Это маловероятно. Талибы* предпочитают просачиваться туда, где меньше сопротивление. В Таджикистане, как они могут предполагать, они встретят достаточно сильное сопротивление.

ИГИЛ, Талибан * -Террористические организации, запрещенные в России

А ЕЩЕ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Талибан* 2.0 – лучшее, что случилось с Афганистаном?

Разумеется, если не считать военно-цивилизаторский визит Советской империи. Подробнее - в колонке спецкора kp.ru Дмитрия Стешина (подробнее)