Что будет с Афганистаном после ухода армии США: «Талибан»* захватывает страну и гарантирует безопасность союзникам России

Представители группировки, которые даже дали пресс-конференцию, всеми силами пытались убедить россиян в своем миролюбии и надежности. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бегство американских войск из Афганистана обсуждают во всем мире. Как и ожидалось, очень быстро на смену янки пришли отряды «Талибан»* (террористическая группировка, запрещенная в России). Разумеется, это не может не вызывать обеспокоенности у Москвы, ведь группировка подошла вплотную к границам Таджикистана – нашего союзника по ОДКБ.

Чтобы расставить все точки над «и» в Москву на переговоры со спецпредставителем Президента России по Афганистану Замеров Кабуловым прибыла делегация «Талибана»*.

Представители группировки, которые даже дали пресс-конференцию, всеми силами пытались убедить россиян в своем миролюбии и надежности. В частности, талибы* заявили, что готовы вести переговоры со всеми странами, имеющими интересы в регионе, у них «ни с кем проблем нет». Представители движения пообещали даже бороться с производством наркотиков и «гарантировать мировому сообществу противодействие контрабанде опиатов», по которым страна занимает первое место в мире. Хотя это, конечно, заявление в духе «мыши против сыра»: известно, что террористы контролируют огромную часть наркотрафика.

Более того, «Талибан»* готов, по крайней мере на словах, бороться даже с «Исламским государством»** (террористическая группировка, запрещена в России)!

- Мы предпримем все меры, чтобы «Исламское государство»** никогда не было на территории Афганистана, - заявил глава делегации Шахабуддин Делавар. Кроме того, талибы* заверили, что обсуждали с Москвой вопрос границ Таджикистана, так что Душанбе может чувствовать себя в безопасности.

«Талибан»* сейчас контролирует большую часть территории Афганистана. Официальный Кабул, оставшись без американской военной помощи, не может удержать в руках власть во всей стране. Правда, как уверяют сами талибы*, власть в том или ином районе к ним переходит мирным способом. Хотя трудно отказать, когда в твой кишлак заходят вооруженные люди.

Президент США Джо Байден пообещал завершить вывод войск из Афганистана к 31 августа. Таким образом он намерен закончить самую длинную войну в истории Соединенных Штатов.

«Талибан»* - Террористическая группировка, запрещенная в РФ

«Исламское государство»** - террористическая группировка, запрещенная в России