Американцы в Афганистане украли $133 млрд и сбежали. С террористами придется разбираться России

Вывод войск из Афганистана в ближайшей перспективе приведет к скатыванию в хаос гражданской войны Фото: REUTERS

К концу Второй мировой гитлеровская армия при отступлении применяла тактику «выжженной земли». Самый известный пример — минирование в январе 1945 года исторического центра Кракова (спасенного благодаря нашим разведчикам). Никакого военного значения подобные меры не несли, цель безнадежно проигранной кампании была одна: отравить жизнь и посеять хаос.

Похоже, аналогичную тактику сейчас применяют и США. Уже два десятилетия их армия вполне легально присутствует в Афганистане. Цель была благая, вызывавшая сочувствие всего мира: покарать организаторов чудовищной атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года. И действительно, в 2011 году американский спецназ в ходе рейда из Афганистана в соседний Пакистан уничтожил «террориста №1» — Усаму бен Ладена. Однако «звездно-полосатые» остались в Кабуле и Кандагаре еще на 10 лет. Официально — чтобы строить там демократию. Но в реальности занимались другим.

ИМПЕРИЯ РАСПИЛА

На войну в Афганистане, стоившую жизней 2300 американских солдат, потрачено около триллиона долларов. В том числе на всевозможную гуманитарную помощь одной из самых бедных стран мира за 20 лет выделено $133 млрд: больше, по плану Маршалла на восстановление Европы после Второй мировой.

Но в итоге 90% этой суммы было израсходовано нецелевым образом, и 40% — осело в карманах коррумпированных чиновников и подрядчиков, распределявших «гуманитарку». Таковы официальные цифры из докладов контролирующих органов США, которые приводит самая влиятельная газета страны — Washington Post (WP).

На войну в Афганистане, стоившую жизней 2300 американских солдат, потрачено около триллиона долларов Фото: REUTERS

Типичный проект: в 2006 году в районе Джелалабада по «программам помощи» начинают строить пять школ, 80-90% сметы уходят американским подрядчикам. Их местным партнерам достаются меньшие, но все равно значительные суммы. Так, видному полевому командиру Абдул-Рашиду Дустуму платят из «черных фондов» ЦРУ по $100 тысяч в месяц, чтобы его парни не стреляли в американских солдат.

Демократию кто-то должен защищать — параллельно Пентагон пытается «создать дееспособную национальную армию Афганистана», выделяя гранты на зарплату местным офицером. Деньги идут через Банк Кабула (Kabul Bank). В 2010 году выясняется, что из этого банка вывели $1 млрд через фиктивные кредиты для бизнесменов — родственников здешних чиновников. Впрочем, хранить эти деньги они всё равно будет в более надежной юрисдикции, в американских офшорах. Так что не переживайте, внакладе янки не остались.

То есть вся их афганская кампания — эпическое предприятие по освоению миллиардов бюджетных долларов. Вы скажете: но ведь благодаря публикации WP об этом стало известно. Да! А теперь назовите хоть одного человека в Пентагоне или госдепе, которого бы посадили за такие художества? Вот именно.

Но всему, даже бюджетам под распил, однажды приходит конец. Вывести войска из Афганистана громогласно обещали и предыдущий президент Дональд Трамп, и его нынешний преемник Джо Байден. К тому же — корона-кризис, все страны сокращают непрофильные расходы. Поэтому — свершилось. Однако проблемы лишь увеличились.

Американцы в Афганистане украли $133 млрд и сбежали Фото: REUTERS

ЦЕЛЬ — ЧТОБЫ У СОСЕДА СДОХЛА КОРОВА

— Вывод войск из Афганистана в ближайшей перспективе приведет к скатыванию в хаос гражданской войны, — публично, на пресс-конференции 29 июня, заявил командующий силами США в этой стране — генерал Скотт Миллер.

— В таком случае нынешнее правительство Афганистана падет под натиском террористических групп в течение 6-12 месяцев, — говорили, ссылаясь на собственную аналитику, представители американской разведки.

То есть в Белом доме прекрасно понимали, к чему приведет уход «звездно-полосатых» из горной страны. Но как будто специально сделали всё, чтобы посеять максимальный хаос.

Так, с крупнейшей авиабазы в Баграме (47 км от Кабула) американцы ушли просто в одночасье, даже не поставив в известность партнеров — афганских военных. Сели в самолеты и улетели, и погас свет (буквально — топливо для электрогенераторов обеспечивали они же, американцы). Побросали ноутбуки в штабе и стволы в оружейке — бери не хочу. А на других базах трофеи были еще лучше — оружие, авто, бронетехника…

Не прошло и пары дней — и уже талибы заявляют о контроле за 162 из 398 районов Афганистана Фото: REUTERS

Неужели солдаты НАТО — такие дураки? Нет, конечно. Если их цель — сделать так, чтобы это оружие попало в руки боевиков, то все очень логично. Поэтому сразу поднял голову «Талибан» — движение исламских фундаменталистов (во многих странах, включая Россию, признанное террористическим).

Не прошло и пары дней — и уже талибы заявляют о контроле за 162 из 398 районов Афганистана. Причем население их кое-где встречает с радостью. При американцах шла постоянная война всех против всех, а теперь — стабильная, хоть и весьма жесткая, власть. К тому же — свои, а не чужеземцы, коих тут традиционно считают врагами.

Правящий режим начинает сыпаться. Россия, Турция, Иран и Пакистан срочно закрывают консульства в Мазари-Шарифе и переводят персонал в Кабул: там, в официальной столице, хоть какие-то гарантии безопасности.

А теперь посмотрите на карту. Мазари-Шариф находится на севере страны, почти на границе с Узбекистаном и Таджикистаном. То есть боевики вышли уже туда. О чем — гримаса эпохи — запостили горделивые видеоотчеты в соцсети. Мол, останавливаться не собираемся, впереди — пограничная река Пяндж. И первые эмиссары «нового афганского порядка» уже появляются на территории СНГ.

ПОД ВИДОМ БЕЖЕНЦЕВ

Возвращаемся к «афганским партнерам», с помощью которых американцы 20 лет пытались построить тут демократию. Переводчики, водители, мелкие чиновники — одним словом, обслуга, которую талибы за «работу на сынов Иблиса» бросят в тюрьму или даже казнят.

Им что-то обещали? Саддами и Муаммару тоже обещали... Но теперь американцы благополучно кинули и этих «союзников». Эвакуировать их в США никто не собирается. Да, Байден и его команда «демократов» шли на выборы под лозунгами толерантности и открытия границ для беженцев — но ведь это другое.

Билет на авиарейс Кабул-Вашингтон в один конец стоит $1000. Но американцы готовы платить в сто раз большую сумму Узбекистану за прием каждого беглого сотрудника своей «афганской оккупационной администрации». Речь о тысячах, а вместе с членами традиционно многодетных семей — десятках тысяч людей. Для Средней Азии — деньги астрономические, возможно, Ташкент согласится.

В Таджикистане все еще проще — к началу июля туда зашли около тысячи бойцов афганской армии, спасавшиеся от талибов. И попробуй не пусти, беженцы эти — с оружием.

Разумеется, среди их оравы наверняка будут и спящие агенты американских спецслужб, и законспирированные террористы. Восток — дело амбивалентное, днем ты — мирный житель, ночью — головорез. А учитывая, что граница России со среднеазиатскими странами — дырявая, можно ожидать гостей и у нас. Купил паспорт страны СНГ, с которой у нас безвизовый режим, — и пожалуйста. Многие афганцы со времен советского присутствия знают русский.

Возможно, именно поэтому многие отечественные чиновники резко поменяли риторику, начав говорить, что «мигранты нам не нужны». А еще месяц назад настроения были совсем другие.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

У дальнейшего развития событий в мягком подбрюшье России — как минимум три варианта.

1. Стабилизация.

Талибы хоть и религиозные фундаменталисты, но в некоторых вопросах весьма прагматичны. Они уже управляли Афганистаном в 1996-2001 годах, и никакого «наступления на Среднюю Азию» не начинали. Возможно, подобное успокоение произойдет и сейчас, представители этого движения периодически прилетают на переговоры в Москву с нашими дипломатами. В таком варианте возможна мягкая сдача Кабула талибам (или даже их победа не демократических выборах) и стабилизация обстановки.

2. Локальный конфликт.

И талибы, и международно признанное правительство в Кабуле имеют связи с Ираном, Турцией, Китаем, арабскими монархиями. Все эти страны — партнеры России. Если гражданская война в Афганистане затянется, Москва и ее коллеги смогут создать международную переговорную площадку — скажем, наподобие «Астанинского формата», где Россия, Турция и Иран не без успеха занимаются мирным урегулированием в другой ближневосточной стране — Сирии.

3. Большая война.

Это худший вариант: вместе с «Афганскими беженцами» в Средней Азии детонируют старые межэтнические проблемы, а члены «спящих ячеек» просыпаются и организуют кровавые теракты. Что ж, на подобный случай Россия тоже принимает меры. 1 июля в Душанбе под ее главенством прошло заседание ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности на постсоветском пространстве). И вся итоговая декларация стран-участниц саммита была посвящена ситуации в Афганистане. Очевидно, что и на закрытой части заседания речь шла о координации усилий по решению возможных проблем.

И можно не сомневаться: как в случае с Крымом и Сирией, если понадобится — российская армия будет действовать быстро и решительно.

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