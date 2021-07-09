Талибан* 2.0 – лучшее, что случилось с Афганистаном?

В 2011 году автор объехал половину Афганистана Фото: Дмитрий СТЕШИН

Несчастный Афганистан, за все время существования такого топонима, умудрился примерить на себя и все социо-экономические модели, имевшиеся на планете. В анамнезе были и восточные деспотии, образцовый англо-саксонский колониализм и просто Хаос без названий. Была попытка построить советскую республику или хотя бы «развивающуюся страну соцлагеря». Наконец, Афганистан пожил при исламских фундаменталистах в первой версии Талибана*, а потом, без переходов, быстро окунулся в экспортный вариант «западной демократии для освобожденных стран».

В 2011 году я объехал половину Афганистана и видел, как это бывает на практике. Западная группировка, размещенная в Афганистане, сидела по своим базам. Над каждой цитаделью – аэростат, увешанный видеокамерами. Все передвижения по стране – авиацией. Всего один раз повстречался американский патруль и то, они меня чуть не пристрелили. За то, что лежал в кузове пикапа укрытый одеялом и попытался достать видеокамеру. Из чего можно сделать вывод, что встреченные нам под Кундузом западные воины находились в Афганистане практически на грани истерики. Судя по набору трофейных вещей продающихся в дуканах, «демократизаторов» на земле обижали крепко.

По моему разумению, номерной «натовский» маячок-стробоскоп с GPS – модулем, предназначенный для посадки вертолета или целеуказания, не должен продаваться всем желающим за 60 долларов. Как и новое итальянское армейское снаряжение: «колонну сожгли», с гордостью, на хорошем русском, сказал мне продавец-афганец, рекламируя свой товар. Поговорил с ним. Узнал, что советские шурави были настоящими воинами. И вообще, было бы хорошо, если бы Россия вернулась. Я припомнил продавцу один факт:

- Мы уже отдали жизни 15 тысяч парней, чтобы Афганистан был с Россией. Вы не захотели.

Но, продавец с восточным циничным простодушием заметил, что «мы же сами не знали, что американцы окажутся такими гадами, ... и вообще «не мужчинами»!

Судя по набору трофейных вещей продающихся в дуканах, «демократизаторов» на земле обижали крепко Фото: Дмитрий СТЕШИН

С таким же практичным и циничным простодушием, Афганистан воспринял второй приход Талибана*.

В 1996 году, после падения постсоветского режима Наджибуллы, талибы* первый раз пришли к власти. Рубили руки ворам, женщин не выпускали на улицы без сопровождения, девочек – в школы, взорвали Бамианские статуи, сочтя буддийские символы язычеством, куролесили от души. Но, при этом в 2001 году в Афганистане был собран самый низкий урожай опийного мака в новейшей истории. И в эти годы, героиновая волна в России пошла на спад. Это хорошее совпадение для нашей страны. Впрочем, при американцах производство опия быстро восстановилось. И даже выросло в 43 раза...

Дмитрий Стешин (справа) Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 2002 года, после американской военной операции «Несокрушимая свобода», Талибан* пребывал в Афганистане на подпольном положении и есть мнение, что выводы из 19 лет западной оккупации были талибами* сделаны. Выводы очевидные. Интуитивно и ситуативно, Россия их единственный союзник, поэтому и первый визит талибов* был в Москву. Скорее всего, он готовился давно. Поэтому и обещания талибов* прозвучали продуманные и интересные для нас:

1. Не пускать ИГИЛ* в Афганистан.

2. Придавить наркотрафик и наркоплантации.

3. Не заниматься экспансией во вне.

4. Попробовать построить жизнеспособное государство с исламским компонентом и прекратить наконец эту вековую афганскую грызню всех против всех.

Что на это можно возразить? Помогай талибам* Аллах (милостливый и милосердный). Судя по реакции нашей прозападной либеральной общественности, визит талибов серьезно порушил чьи-то геополитические планы. Нетрудно догадаться, что было в этих планах – с помощью Талибана* запалить всю Среднюю Азию. Я читаю эти визгливые комментарии, отечественные и западные: «Да как они могли назвать талибов* террористами, а потом пригласить в Москву?». Как? А так. У России, в ее новейшей истории, были очень хорошие учителя. Почти 30 лет Запад учил нас реальной политике в самых ее циничных формах. По Украине хорошо заметно. Учил нас Запад и выучил, на свою же голову. Что же он не радуется? Вопрос с подвохом.

*Запрещенная в России террористическая организация