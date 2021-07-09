США уходят, «Талибан»* наступает: Что происходит в Афганистане. Хроника

Афганские военные на КПП в провинции Герат на западе Афганистана. Фото: REUTERS

На этой неделе внимание всего мира было приковано к Афганистану. Соединенные Штаты приступили к основной фазе вывода войск, которые во многом обеспечивали хоть какой-то мир и порядок в стране в последние годы. Но когда стало ясно, что американцы уходят, подняло голову движение «Талибан»* (запрещен в РФ). Уже несколько месяцев идут бои между армией и отрядами группировки.

«Комсомольская правда» подробно рассказывала о раскладах в Афганистане и о том, чем может обернуться происходящее для России. Ниже же представлена краткая хроника событий.

5 июля, понедельник

Талибы захватили КПП на границе с Таджикистаном. Душанбе объявил о мобилизации военнослужащих для защиты границы. В приграничные районы направлено 20 тысяч солдат.

6 июля, вторник

Американские войска ушли с авиабазы Баграм – крупнейшего подобного объекта в Афганистане. Сделано это было внезапно и за одну ночь, американцы даже не предупредили нового афганского командующего базы. Так что об их отбытии первыми узнали мародеры: заметили, что из-за остановленных генераторов погас свет. Несколько часов, пока афганские военные не сообразили, что к чему, брошенное американцами добро тащили все, кому не лень.

Эвакуация американской бронетехники с авиабазы "Баграм". Фото: REUTERS

8 июля, четверг

Над захваченным КПП на границе с Таджикистаном поднят флаг «Талибан»* - с одного из берегов реки Пяндж, прямо напротив таджикского поста.

Тем временем Таджикистан столкнулся с наплывом беженцев, которые не готовы жить под властью группировки. Душанбе обратился к союзникам по ОДКБ (в первую очередь к России) с просьбой помочь защитить границу с Афганистаном.

Сам «Талибан»* заявил, что занял 169 из 400 районов страны.

9 июля, пятница

Талибы* захватили КПП на границе с Туркменистаном и Ираном.

Группировка заявила, что контролирует 174 из 400 афганских уездов.

Представители «Талибана»* прибыли в Москву на переговоры со спецпредставителем президента России по Афганистану. Они дали гарантии, что талибы не будут вторгаться в Таджикистан и другие страны, потребовав взамен не вмешиваться в их внутренние дела.

В Москве талибы* дали гарантии, что не будут вторгаться в Таджикистан и другие страны, потребовав взамен не вмешиваться в их внутренние дела. Фото: REUTERS

В тот же день талибы вошли в Кандагар – второй по величине город в стране. Впрочем, точной и достоверной информации по этому поводу нет. Известно, что бои между группировкой и войсками правительства идут в городской черте. Правда, губернатор Кандагара уверяет, что армия одерживает верх, и талибы отступают.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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