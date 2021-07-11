Времени на отдых практически не останется: Московская школьница рассказала, как получила 400 баллов на ЕГЭ

Екатерина Гришина набрала по итогам ЕГЭ 400 из 400 возможных баллов.

По результатам нынешнего ЕГЭ в Москве определились две рекордсменки – школьницы Екатерина Гришина и Ирина Бродская набрали 400 из 400 возможных баллов. В соцсетях выпускниц поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Умницы, удивительный результат, - написал Сергей Собянин.

Девочки сдавали четыре экзамена: по русскому языку, математике, физике и информатике. «КП» узнала о подготовке к ЕГЭ у 17-летней Екатерины Гришиной, которая окончила школу №1514.

- Это была ваша цель – получить 400 баллов?

- Нет. Я просто хотела поступить на бюджет в ВУЗ, - ответила Екатерина Гришина.

Последний год покой девушке только снился. Она много читала, учила правила, занималась дополнительно с учителями.

- Было восемь уроков в школе, потом приходила домой, выполняла задания. На выходных практически не оставалось свободных часов, потому что я еще участвовала в олимпиадах. Выиграла олимпиады по математике из перечня Министерства образования. И по русской литературе получила диплом, и по физике, и даже участвовала в олимпиаде по журналистике, - рассказала Екатерина Гришина.

Выпускница призналась, что даже в таком ритме удавалось найти время на просмотры фильмов и прогулки в парках. А теперь она может выбрать любую специальность и поступить в любой ВУЗ на бюджет.

- Одноклассники и родители очень обрадовались, что мои старания вылились в такие результаты.

- Осталось только выбрать ВУЗ…

- Я люблю математику и информатику, поэтому мне интересно направление «Прикладная математика и информатика». В какой ВУЗ подать документы? Еще думаю.

Советы при подготовке к ЕГЭ от Екатерины Гришиной (набрала 400 баллов):

- Много будет уходить времени на подготовку, на отдых практически не останется. Поэтому посоветовала бы набраться терпения, иногда делать перерывы и отдыхать. Нужно решать «пробники», они помогают понять, где у тебя пробелы и подучить. Хороший сборник по физике у Демидовой.