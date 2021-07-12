Выпускница из Москвы, набравшая 400 баллов ЕГЭ, дала советы школьникам: Готовьтесь заранее и участвуйте в олимпиадах

Cейчас Ирина занята важным занятием - выбирает ВУЗ.

Семнадцатилетняя школьница Ирина Бродская и подумать не могла, что об ее успехах будет говорить мэр города, начнут поступать звонки от журналистов. Девушка скромничает, но повод весомый – Ирина сдала ЕГЭ на 400 из 400 возможных баллов.

- Две московские школьницы - Екатерина Гришина и Ирина Бродская - получили по 400 баллов на ЕГЭ. Умницы, удивительный результат, - написал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

«КП» дозвонилась выпускнице школы №1553 Ирине Бродской, которая и сейчас практически не имеет свободной минуты – выбирает ВУЗ.

- Я много готовилась и рассчитывала на высокие оценки, но 400 баллов было как-то маловероятно, ведь легко по невнимательности допустить ошибку и уже одного балла нет. Хотя я сдавала «пробники» и там тоже по 100 баллов было, - рассказывает Ирина Бродская.

- К каким предметам было подготовиться сложнее всего?

- Наверное, математика. Это в принципе непредсказуемый предмет – никогда нельзя порешать абсолютно все и быть уверенной, что с любой задачей справишься.

Ирина Бродская сдала ЕГЭ на 400 из 400 возможных баллов.

Девушка призналась, что времени на подготовку к ЕГЭ уходило много, но она старалась не «выпадать из обычной жизни», потому что экзамены пройдут и не стоит на это время полностью отказываться от развлечений и общения с семьей, подругами.

- Мне кажется, что это тоже важно при подготовке не ограничивать себя только одной учебой. Нужно давать себе отдыхать и позволять заниматься любимыми делами. Я люблю читать, но в этом году удавалось реже. Еще люблю рисовать - это меня успокаивает, - рассказала Ирина Бродская.

- Чтобы вы посоветовали будущим выпускникам, осознавая свой опыт подготовки к ЕГЭ?

- Посоветовала бы начать подготовку заранее. Плохо, если это делать за месяц. Будет сложно запомнить огромный объем информации. Лучше постепенно получать знания. Посоветовала бы поучаствовать в олимпиадах: во-первых, это дополнительная подготовка, там встречаются более сложные задачи, во-вторых, можно потренировать стрессоустойчивость и уже на ЕГЭ будет не так страшно. Мне кажется, что нужно такую психологическую подготовку проходить, тогда будет легче, - говорит Ирина.

Ирина Бродская участвовала во многих олимпиадах. Стала победительницей в математической олимпиаде Физтеха. С репетиторами школьница занималась недолгое время, основные приобретенные знания получила в школе и при самостоятельной подготовке. Выпускница призналась, что еще она получила весомую поддержку от родителей.

- Был сложный год и важно иметь рядом людей, которые тебя поддержат. Теперь осталось только выбрать ВУЗ. Проходила собеседование в МФТИ. Никаких дополнительных экзаменов не нужно, но там есть графа «Достижения» до 10 баллов. У меня будет 310 баллов при поступлении.

- Какое направление выбрали?

- Поступаю в Физтех-школу прикладной математики и информатики в МФТИ. Хочется изучить все направления. У меня папа работает в банке, имеет техническое образование. Он мне всегда помогает по учебе. Это вдохновляет, когда близкие люди передают свои знания. Иду практически по его стопам.