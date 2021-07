Канны-2021: Люди и роботы выходят из строя

«Дело» - возможно, самый «простой», но при этом самый «действенный» фильм Алексея Германа-младшего.

Новый фильм Германа-младшего - это, старомодно выражаясь, фильм-поступок. Когда художник, известный, в основном, своими изысканными «ретро-стилизациями» и военными полотнами, спускается вдруг на грешную землю и высказывается по сути самых наболевших «дел» своего времени. Причем высказывается не публицистическим, а художественным образом - другого от Германа и не приходится ожидать.

Снятое «в перерыве» между съемками большой военной картины, «Дело» - возможно, самый «простой», но при этом самый «действенный» его фильм. Он бьет в самую болевую точку нашего странного времени - то, что удалось Герману, можно сравнить с лучшим польским кино, умудрявшимся в 1980-е годы художественно осмысливать политические события по мере того, как они разворачивались в реальной жизни.

Для отечественного кино это большая редкость. По сюжету университетского преподавателя литературы (Мераб Нинидзе) сажают под домашний арест за критические онлайн-высказывания в адрес коррумпированного мэра провинциального города, в котором он проживает. В отместку интеллигент получает обвинения в воровстве и прямую угрозу оказаться в тюрьме. Душное кольцо вокруг него с каждым проведенным в «самоизоляции» днем все больше сужается, единственным человеком, оказывающим ему поддержку и помощь, становится адвокат (новый герой этого времени) в убедительном, как всегда, исполнении Анны Михалковой. Рассказанная Германом история, разумеется, вдохновлена многими реальными историями последних судебных преследований, не в последнюю очередь «делом» Кирилла Серебренникова, но главное, что удалось в фильме - поймать токсичный дух времени, заставляющий хороших людей (таких, как медсестра в исполнении Светланы Ходченковой) совершать совсем нехорошие поступки. Под воздействием токсичных испарений в воздухе хрупкая фигура героя начинает рассыпаться, расклеиваться - чтобы хоть как-то собрать ее нужен огромный заряд любви, которой, казалось бы, фатально лишен этот человек. Но, как писал знаток подобных ситуаций Кафка, спасение придет в свое время.

Накануне в том же «Особом взгляде» давали фильм американца Когонады «После Янга» (After Yang) - достойный образец философской фантастики и, несмотря на дружелюбность и увлекательность формы, серьёзный разговор на тему взаимодействий человека с созданным им искусственным интеллектом. Может быть, один из самых серьезных после «Соляриса». Действие происходит в будущем, когда человекообразные боты, клоны и роботы войдут в привычный хозяйственный обиход людей. Один из таких «ботов», по имени Янг, задействован семьей героев Колина Фаррелла и Джоди Тёрнер-Смит для воспитания их малолетней китайской дочери. Но Янг выходит из строя, и Фаррел сбивается с ног, чтобы починить ставшего родным техно-сапиенса. Для этого приходится залезть в его память, обнаружив, что ничто человеческое не было ему чуждо, хотя сам этот подход - «мечтают ли роботы стать людьми?» - фильм справедливо клеймит как безнадежно отсталый. Действительно: что есть такого в людях, чтобы безутешно мечтать стать одним из них?

"После Янга"

В главном конкурсе был предъявлен кинороман норвежца Иоахима Триера «Худший человек в мире» (The Worst Person in the World), в 12 главах, с прологом и эпилогом. Этот роман не станешь читать дважды, но невозможно не отметить главное достижение Триера - абсолютную нефальшивую живость его персонажей, реализованных в какой-то удивительной человеческой многомерности и полноте. Фильм лишь в финале сбивается на некоторые артистические клише, все остальное время - удивляет, и чаще всего удивляет приятно. В том числе остроумными комментариями на тему женской и экологической «повестки» и неожиданными, свежими наблюдениями за неудержимо меняющейся реальностью. Главная героиня в исполнении Ренате Реинсве проживает на экране жизнь от студенческой юности до 30 с чем-то лет - она представительница той породы людей, что всю жизнь ищут себя, будучи не в состоянии найти свое место ни в профессиональном, ни в личном пространстве. За фильм она меняет десяток занятий и нескольких мужчин, отдаваясь каждому занятию и каждому мужчине со всей страстью и непосредственностью. Фильм-портрет нашей современницы, продолжающей поиск себя в том возрасте, в котором ее предки уже заканчивали свое существование на Земле, «Худший человек…» - безусловно, лучшее, что вышло из подсознания режиссёра, известного, в основном, благодаря его датскому однофамильцу.

"Худший человек в мире"

Вне конкурса показали долгожданный анимационный фильм израильтянина Ари Фольмана «Где Анна Франк?» (в числе продюсеров - Александр Роднянский), оказавшимся благородным детским предприятием. В фильме оживает не только девочка, описавшая в своих ныне знаменитых дневниках побег от нацистов и годы, проведенные ею вместе с семьей в убежище в Амстердаме, но и ее воображаемая подруга Китти, к которой Анна обращалась в своих дневниках. Самое интересное, что есть в картине, которую хорошо показывать в школах и детских садах, - это уподобление евреев, отправленных фашистами в газовые камеры, современным мигрантам с Ближнего Востока. Они наводнили богатые страны Европы не от хорошей жизни, но те, не желая связываться с «чужими проблемами», высылают их назад в ад.

"Где Анна Франк?"

