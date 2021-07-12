Крымчане про отдыхающих: Украинцы приезжали со своим салом, а русские не скупятся. Вот мы их и дурим

Поговаривают, что этим летом цены на отдых в Крыму взлетели до небес. Корреспондент "КП" Елена Кривякина отдохнула на курортном полуострове и делится впечатлениями с читателями. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В 2021 году Крым посетят не менее 8 миллионов человек. Это рекордное число туристов за весь постсоветский период. Таков прогноз местных властей. Готов ли Крым к такому наплыву отдыхающих, и по карману ли нынче отдых на полуострове для россиянина средней руки? Да и вообще, что будет с отдыхом на полуострове после нескольких потопов и еще одного «бедствия» для местных жителей - открытия Турции для наших туристов? Чтобы узнать это, спецкор «Комсомолки» Елена Кривякина отправилась на самый популярный у туристов южный берег Крыма.

Японский сад на берегу Черного моря. Фото: Елена КРИВЯКИНА

КОЛБАСУ ВЕЗЕМ С СОБОЙ?

- Говорят, цены этим летом в Крыму на все аховые. У меня место в багаже есть, я колбасу, консервы и крупы возьму с собой! - ошарашила меня приятельница, отправляющаяся с семьей на отдых в Партенит. Мой рейс был через неделю после ее. Впрочем, мне было не до колбасы, жилье бы найти. Подыскала было в Интернете квартирку, договорилась по цене с хозяйкой, внесла аванс. А через неделю она мне и сообщает: «я сдала эту квартиру другим, подороже». Спасибо, хоть аванс вернула, честная женщина.

Цены на приличные «однушки» в Партените (поселок более-менее бюджетный) начинаются от 2000 рублей за ночь. На минуточку, это 60 тысяч рублей за месяц! В Москве за такую цену можно снять «двушку». В соседнем поселке Утес и в Гурзуфе цены еще выше, чем в Партените. Что уж говорить об Алуште и Ялте! Там за аналогичную квартиру придется отдать на 20-30% больше. Цены на «двушки» начинаются от 2500 рублей и доходят до 7000, а то и 12000 рублей в сутки в зависимости от близости к пляжу и «начинки» квартиры.

Справка "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Квартиру я в итоге сняла за 2500 рублей за ночь. На отшибе Партенита, 30 минут до моря с горы-в гору. Но зато двушка с приличной мебелью и без ковров с оленями на стенах.

Колбасу в чемодане я с собой не повезла. И приятельницу отговорила. Несолидно как-то на курорт со своим самоваром, гулять - так гулять. Точно так же рассуждают большинство россиян, отправляющихся на крымское побережье.

На этом и погорают.

Павлины неспешно прогуливаются по дорожкам парка. Фото: Елена КРИВЯКИНА

КАК ГРЕК ЗА РУССКУЮ ИДЕЮ ВОЕВАТЬ СОБИРАЛСЯ

Самолеты из Москвы в Симферополь летят битком. Открытие с 22 июня турецких курортов на турпотоке в Крым пока никак не сказалось. По данным туроператоров, перебронирование туров с Крыма на Турцию произойдет максимум в 10% случаев: без потери денег сделать этого не удастся.

В аэропорту меня встречает водитель Николай. Порекомендовали знакомые. На самом деле он Николас Сидиропуло. Грек. По его словам, греки в последнее время устремились в Крым.

Родился Николас в Казахстане. В 44-м году его семью депортировали туда из Крыма. В 89-м семья переехала в Грецию, а в 2014-м, после присоединения Крыма к России, Николас оказался на полуострове. Крым он считает своей исторической родиной.

- Друзья предупредили, что в Крыму будет заварушка. Вот я и поехал воевать за русскую идею. Но воевать, по счастью, не пришлось. Так тут и остался. В Греции жить не хочу, хотя жить там легче и зарабатываешь больше. В Греции кем бы ты ни работал - хоть уборщиком, хоть дворником, тебе, обращаясь, скажут «кириус» (господин) или «фили» (друг). А здесь могут и послать, и оскорбить. В Москву я вашу тоже ездил на заработки. Ишачишь целый день, никакой жизни, - говорит мне Николас.

Его машина проносится мимо стоящего у дороги билборда «Бильярд «Ишачок». Развлекательный парк».

- А в Крыму сильно ишачить приходится? - улыбаюсь я. - Говорят, таксисты вдвое-втрое цены задрали, по миллиону за сезон зарабатываете...

- По миллиону зарабатывают только рвачи! Возят из аэропорта до Алушты за 2500 рублей, а до Судака за 4500 рублей. Или в Партените с горочки на горочку катаются - за 3 километра 500 рублей берут, им даже в Ялту лень пассажиров возить при таких заработках. Это куда годится?! У меня много постоянных клиентов. Я им как буду в глаза смотреть, если так цены установлю? - возмущается Николас.

Со слов Николаса, греки в последнее время устремились в Крым. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Ценник у него действительно демократичный. Доставив до места, он назвал сумму даже меньшую, чем та, на которую мы изначально договаривались.

По его словам, если водитель не наглый, максимум, что удается заработать за сезон с мая по октябрь - это 500 тысяч рублей.

- Большая часть денег уходит на уплату долгов - за квартиру и прочее, ведь зимой работы в Крыму практически нет. Живешь на то, что летом заработал. Если бы я миллион имел, я бы зимой только пил да гулял, - замечает Николас.

Кстати, никаких кассовых чеков никто из таксистов не выдает. Максимум - квитанция, смахивающая на липовую. Сплошная полулегальщина.

«ЖАДНОСТЬ НАМ ЕЩЕ АУКНЕТСЯ»

Лучше всего в Крыму живут те, у кого есть возможность сдавать свое жилье. Рынок этот целиком теневой. Никаких тебе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, никакой уплаты налогов.

- Я переехала в Крым два года назад, по здоровью. Вначале была поражена, когда узнала, что несколько моих соседей летом живут в гаражах, чтобы сдать свои квартиры отдыхающим. А потом оказалась, что эти гаражи обставлены не хуже квартир. Там и канализация, и вода, и все удобства, а платишь за них меньше, чем за квартиру, - рассказывает моя соседка Татьяна Игнатенко.

- Раньше в Крым ехали украинцы, они хотели жить дешево. Приезжали на машинах, багажник целиком забит картошкой, салом в банках - все с собой везли. Их устраивали не квартиры, а сарайчики с душем во дворе. И это даже не сарайчики, а бывшие курятники и гаражи, обитые пластиком. А российский турист с багажником еды не приезжает, к тому же кутит на полную. На нем легче обогатиться и легче обмануть, - поясняет мне Ольга Стриженкова (фамилия изменена). Как и многие в Крыму, она имеет недвижимость в нескольких частях полуострова и сдает ее в аренду. Нелегально, естественно.

- Те, кто сдают жилье, в этом году просто оборзели. Номера в отелях тоже минимум вдвое подорожали. Пора уже властям цены как-то ограничивать. Бог их там в Ялте наказал за жадность, чтобы они сняли с головы корону. Теперь после потопа к ним ехать никто не хочет, - замечает Николас Сидиропуло.

Я иду по прекрасной ялтинской набережной. Народу для пика сезона действительно мало. Пустые пляжи наводят тоску. После наводнения купаться здесь до сих пор запрещено. Отдыхающим каждый день приходится мотаться на пляжи за пределами Ялты. Хотя некоторые смельчаки лезут и в мутную воду.

Лучше всего в Крыму живут те, у кого есть возможность сдавать свое жилье. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Непривычно пусто и в ялтинских ресторанах. Город хоть и прибрали, но он все еще не оправился от шока.

То ли дело Алушта. Там народу полно. На пляжах элитного профессорского уголка не протолкнуться. Впрочем, некоторые пляжи тоже закрыты. Не соответствуют санитарным нормам. Вода местами действительно грязная.

Представители крымского турбизнеса соглашаются давать комментарии только анонимно. Говорят, поступило распоряжение из министерства по туризму Крыма: все комментарии только через них.

- С чего такое закручивание гаек? - интересуюсь я у представителей одной из турфирм, которые еще в прошлом сезоне без проблем давали комментарии журналистам.

- А вот как раз из-за ситуации с ценами. В министерстве боятся, что мы ляпнем лишнее. Крымский менталитет берет верх: все живут сегодняшним днем, не думая о завтрашнем. Есть спрос, значит, продают втридорога. Это связано и с закрытием Турции в мае и июне, и с предстоящим ужесточением правил для туристов в Краснодарском крае. Беда в том, что все это нам аукнется. И если не в следующем году, так через несколько лет. Те кто едут в Крым сейчас, потом к нам не поедут, турпоток при такой ценовой политике неизбежно снизится, - говорят представители крымского турбизнеса.

По их словам, министерство по туризму Крыма вовсю пытается убедить частный бизнес снизить аппетиты, объясняет, какие будут последствия. Но пока частники не особо реагируют.

- Мы это и при Украине проходили. Цены вначале максимально задирают, а когда турист отворачивается, цены опускаются. Так будет и в этот раз, - говорят представители крымских турфирм.

Кстати, туроператоры советуют тем, кто собирается отправиться на отдых во второй половине июля, жилье пока не бронировать. Если спрос на Турцию будет высоким (а он уже такой), то российские отели начнут снижать цены. По оценкам туроператоров, цены на Черноморском побережье уже вскоре могут упасть на 20-25 процентов.

РАЙ ДЛЯ БОГАТЫХ

Цены в этом году задрали даже на вход в парки, на территории которых расположены санатории. Например в «Айвазовское» - самый ухоженный парк Крыма, покруче Никитского ботанического сада - входной билет стоит 800 рублей, на ребенка - 400. Итого на среднестатистическую семью из трех человек - 2 тысячи рублей за прогулку по парку. А еще по 500 рублей придется отдать за вход в японский сад. Кучеряво!

Живописный парк «Айвазовское» - самый ухоженный парк полуострова. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Сегодня парк закрыт! У нас свои обстоятельства, - поясняет уткнувшимся в закрытую дверь туристам охранник.

- Какая-то шишка или олигарх опять приехал, купил на день парк, вот его и закрыли. В прошлом году тоже несколько раз на пару дней закрывали. Пускают лишь тех, кто живет в санатории, а там всего два небольших корпуса, - объяснили мне местные жители.

У санатория «Айвазовское» несколько пляжей. Посетителей парка пускают лишь на один из них - там крупные булыжники в море и никаких тебе настилов в отличие от пляжей, оборудованных для отдыхающих санатория.

А военный санаторий «Крым» в Партените и вовсе закрыл свои двери для посторонних - ковид. Раньше местных жителей пропускали на этот пляж бесплатно, а с туристов брали по 150 рублей.

Крым на пятом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в стране. Но народ на море отказывается думать о плохом. Если кто и соблюдает масочный режим, так это продавцы. И то не по доброй воле. У них что ни день - проверки.

- Скорее наденьте маску! Соседей только что на рубль (так в Крыму называют тысячу рублей, - Ред.) штрафанули, - кричит мне продавец лавчонки, куда я зашла за водой.

Животные из контактного зоопарка Фото: Елена КРИВЯКИНА

РАБОТАТЬ? А ЗАЧЕМ?

Крымчан хлебом не корми, дай пожаловаться. И зарплата-то у них низкая, и живут плохо.

- Получаю 15 тысяч рублей в месяц, как на это жить? - гундит мой сосед дядя Вова.

- А что вы за эти деньги делаете?

- Да проверяю один объект, пару раз в неделю по несколько часов там провожу. А платят копейки!

- Дядя Вова, да такой работе можно только позавидовать! - удивляюсь я его недовольству.

Или еще один наглядный пример. Мой коллега купил квартиру в Партените. Счастлив до одури, вот только никак не может найти домработницу, чтобы та раз в неделю у него убиралась, причем, по московским расценкам. Уборщицы не хотят ездить к нему на окраину поселка. Хотя окраина - смешно сказать: 10 минут пешком от центра или одна остановка на автобусе.

Журналистка "Комсомольской правды" Елена Кривякина в Крыму. Фото: Елена КРИВЯКИНА

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Отдыхать в Крыму нужно с широко закрытыми глазами. Нужно научиться не видеть разбросанный на улицах, пляжах и плавающий в море мусор, не реагировать на плохой сервис, на грязные столы в кафе, на грубого продавца в газетном киоске. Да, ты курортник и ты имеешь право. Но это мало кого здесь волнует. Так что без предварительного правильного настроя отдых может быть испорчен.

Вместе с туристическим сезоном в Крым пришло благоустройство. Дороги Партенита, как после бомбежки - тротуары раскурочены, на набережной кладут плитку. Обещали все закончить к июню, но, как водится, затянули.

По оценкам туроператоров, цены на Черноморском побережье уже вскоре могут снизиться на 20-25 процентов. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Ползу домой вверх по петляющей раздолбанной лестнице. В народе ее называют козьей тропой. Да тут сама коза ногу сломит! В одной руке у меня мешок с огурцами по коммунистическим ценам - 35 рублей за кило, в другой - крымская черешня по 100 рублей. Моему столичному району такие цены и не снились. Крутой подъем вверх. Спотыкаюсь, хватаюсь за перила. Мелькает предательская мысль расстаться с огурцами. Дудки. Минутная слабость. Последние разбитые ступени, и я дома.

Кстати, цены на продукты в Крыму в последнее время хоть и выросли на 10-15 процентов, но все равно в основном ниже московских. Особенно на овощи и фрукты. Здесь они сочные, вкусные, только что с грядки, совсем не такие, как в столице. А еще в Крыму, как оказалось, прекрасная молочная продукция, и тоже по вполне доступным ценам.

И еще немного о тратах. В Крыму нужно обязательно купить симкарту местного оператора сотовой связи. Симка с безлимитным интернетом на 2 недели обойдется в 500 рублей. Тарифы «большой тройки» операторов на полуострове крайне невыгодны. Если будешь пользоваться интернетом, легко можно вернуться домой с долгом в 20-30 тысяч рублей.

Но уезжать отсюда не хочется. Завтра у меня рейс в Москву. Прощаться с Крымом нужно с легкой тоской по особому колориту, который не может не полюбиться. А еще - по напитанному хвоей воздуху, по фантастическим пейзажам, по сочным фруктам. Уезжать и обязательно возвращаться.

Несмотря ни на что.

Рыбалка на зорьке. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Комментарий эксперта

- Крымчане избалованы гарантированным спросом со стороны туристов. Люди летом так или иначе летят в Крым. У нас минимум 5 миллионов человек (силовики и их семьи) не выезжают на отдых за границу даже без пандемии, а если сейчас в Крыму ожидается 8 миллионов туристов, то зачем вообще париться? Я бы тоже не парился, если бы у меня был хотя бы сарай, который можно сдать.

У Крыма по многим параметрам полная монополия. Прежде всего, это уникальный климат и природа. На Кавказе влажно, а в Крыму воздух сухой, благоприятный. К тому же в Крыму все равно дешевле, чем в Сочи, и для людей нетребовательных к комфорту (а таких много) возможностей для отдыха больше. Плюс раздолбайство, которое нам всем так любо, а еще хамы попадаются такие же, как ты сам, - в Крыму все свое, родное. Знаете, на Западе есть такие рестораны, где надо заплатить, чтобы тебя послали и нагрубили. А тут весь Крым такой, и это дорого стоит.

Конечно, со временем улучшения придут в Крым. Трудно сказать, до какого порога должен снизиться туристический поток, чтобы местные жители начали чесаться. И то чесаться они начнут только тогда, когда государство будет вводить какие-то стандарты и принуждать к их выполнению.

ЗВОНОК ЧИНОВНИКУ

«А В СОЧИ И ТУРЦИИ НЕ ПОДОРОЖАЛО? ЗАЧЕМ ВЫ КРЫМ ХАЕТЕ?»

Глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

- Вы считаете, что 7-8 тысяч рублей за стандартный номер с питанием в санатории это обалденно дорого? Ну, смотря с чем сравнивать. В Крыму есть объекты, которые стоят тысячу рублей в сутки с трехразовым питанием. В Москве что, цены за год ни на что не поднялись? Поднялись! В Сочи не поднялись? Или в Турции? Скажите, где вообще в мире за пандемию не выросли цены на продукты питания, на топливо, услуги? Вы зачем на Крым нападки делаете, хаете? Цены у нас высокие, сервис плохой.... Да, у нас есть над чем работать, но есть и положительные моменты! Мы однозначно движемся вперед!

Справка «КП»

Что почем (руб. за кг)

Черешня - от 120 руб

Абрикосы - от 140 руб

Персики - от 100 р

Лимоны 120 руб

малина - от 300 руб

Зелень (пучок) - 20 руб

Молодой картофель - от 35 руб

Огурцы - от 35 руб

Помидоры - от 100 руб

Сыр - 650 руб

Окорочка куриные 200 руб

Свинина мякоть 400 руб

Телятина 600 руб

*Цены приведены по поселку Партенит. В Ялте и Алуште ценник как минимум на 30% выше.