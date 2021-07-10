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Звезды10 июля 2021 1:50

«Антигравитация»: Лена Ленина посвятила свой новый образ на Каннском фестивале российским космонавтам

Писательница появилась на премьере фильма Пола Верховена «Искушение»
Ирина СУХАНОВА
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Лена Ленина появилась на премьере фильма Пола Верховена "Искушение". Фото: Erlend Staub.

Лена Ленина появилась на премьере фильма Пола Верховена "Искушение". Фото: Erlend Staub.

Во Франции продолжается праздник гламура и кино: на 74-м Каннском кинофестивале сегодня прошли новые показы. Одной из самых ожидаемых премьер кинофорума стала картина Пола Верховена «Искушение». Создатель фильмов «Основной инстинкт» и «Вспомнить все» нечасто радует поклонников свежими работами. На этот раз режиссер вдохновился историей католической монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения, влюбившейся в другую послушницу монастыря.

По красной дорожке фестиваля минувшим вечером прошли актрисы Мэгги Джилленхол, Мелани Лоран и исполнительница главной роли в фильме «Искушение» Виржини Эфира, а так же режиссер Пол Верховен. Специальными гостями премьеры стали супермодели Тина Кунаки (жена актера Венсана Касселя), Изабель Гулар и Аня Рубик. И, конечно, ярким вихрем на красную дорожку Канн ворвалась писательница Лена Ленина, чьи экстравагантные наряды вызывают неизменный интерес у каннской публики.

Писательница назвала свой образ "Антигравитация". Фото: Erlend Staub.

Писательница назвала свой образ "Антигравитация". Фото: Erlend Staub.

На этот раз Лена с ног до головы оделась в золото – она выбрала для выхода в свет длинное блестящее платье. Но главной изюминкой образа писательницы стала ее прическа. Вопреки всем законам земного притяжения ее волосы стремились вверх, как будто Елена пребывала в невесомости.

Свой необычный образ Ленина назвала «Антигравитация», посвятив его всем покорителям неба, в особенности российским космонавтам. Вечерний наряд писательница дополнила массивными золотыми цепями, опутавшими ее фигуру. Они словно приковывали ее к земной поверхности - как будто без них Лена тут же поддалась бы невесомости и взмыла вверх. Образ дополнили золотистый клатч и украшения от российского дизайнера Натальи Бобровой.

Ленина неизменно привлекает внимание публики в Каннах своими эпатажными прическами. Фото: Таня ВОЛОБУЕВА.

Ленина неизменно привлекает внимание публики в Каннах своими эпатажными прическами. Фото: Таня ВОЛОБУЕВА.

Говорят, в Канны Лена Ленина приехала не одна, а в компании некоего загадочного поклонника. По крайней мере, на безымянном пальце россиянки красуется кольцо с массивным камнем – обычно такие дарят в знак нежных чувств. После развода с московским шеф-поваром Антоном Игнатовым, последовавшего в январе этого года, сердце Лениной было абсолютно свободно. Но, не исключено, что за это время что-то изменилось.

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