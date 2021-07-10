«Сегодня напьюсь! Повод шикарный»: Алеся Кафельникова родила первенца от экс-жениха Ходченковой

О романе модели Алеси Кафельниковой и бизнесмена Георгия Петришина стало известно в прошлом году. Фото: Инстаграм.

22-летняя Алеся Кафельникова стала мамой: модель родила первенца 35-летнему владельцу рекламного агентства Георгию Петришину. О счастливом событии поговорился отец манекенщицы – известный теннисист Евгений Кафельников. Спортсмен написал в Твиттере: «Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный!». Когда же подписчики стали спрашивать его о поводе для застолья, Кафельников ответил:

- Вот когда станете дедушкой, тогда и кирнете,— написал он фолловерам.

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин поженились в конце мая. В загс модель пошла уже на солидном сроке беременности. Несмотря на это, Алеся до последнего скрывала свое «интересное положение».

О романе модели и бизнесмена стало известно в прошлом году. Возлюбленный дочери теннисиста часто летал к ней в Париж, где манекенщица до недавнего времени жила и работала. С декабря влюбленные улетели на зимовку на Бали, сняв красивую виллу на берегу океана. Именно тогда и поползли слухи о том, то Леся ждет ребенка. Мол, именно поэтому модель внезапно прервала карьеру и уединилась с отцом своего будущего малыша на индонезийском острове. Но накануне родов она все-таки вернулась в Москву.

Модель вышла замуж за Петришина буквально накануне родов. Фото: Инстаграм.

С бизнесменом Георгием Петришиным Алесю познакомили общие друзья: впервые они встретились в одном из ресторанов Москвы. Бизнесмен несколько лет был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца. Петришин начал встречаться со Светланой в 2011 году. В мае 2015 года бизнесмен сделал актрисе предложение на сцене театра. Светлана сказала "да". Но в итоге год спустя они расстались.

Георгий встречался и с другими известными красавицами. По слухам, Петришин крутил романы с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой.

Алеся же пережила бурные романы с сыном известного ресторатора Аркадия Новикова Никитой и с рэпером Фараоном. Ходили слухи, что во время романа с музыкантом Кафельникова пристрастилась к наркотикам. Позже информацию о зависимости дочери подтвердил Евгений Кафельников. Алеся прошла курс лечения в реабилитационной клинике и избавилась от зависимости.