В Кувейте установилась рекордная жара: температура достигла +70 градусов

Причиной нестерпимой жары стал сезонный тропический циклон, формирующийся в Индийском океане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешнее лето на Ближнем Востоке бьет температурные рекорды: в Кувейте столбики термометров поднялись до +70 градусов на солнце, а в тени до +53 градусов по Цельсию.

Синоптики отмечают, что даже для этого жаркого эмирата такая температура не является нормой и зарегистрирована впервые за последние 70 лет, сообщает forbes.

По словам специалистов, причиной нестерпимой жары стал сезонный тропический циклон, формирующийся в Индийском океане и обусловливающий погоду до конца лета в государствах Ближнего Востока.

Власти Кувейта призвали граждан бережнее расходовать электроэнергию, поскольку вся энергосистема испытывает пиковые нагрузки из-за работающих на полную мощность кондиционеров. Кроме того, жителей попросили по возможности переоснастить свои дома и квартиры более современными энергосберегающими системами.

Согласно прогнозам ученых, в связи с климатическими изменениями средняя температура в Кувейте в ближайшие 50 лет может вырасти до +60 градусов. Это же ожидает и другие страны ближневосточного региона, такие как Иран, Ирак и Саудовская Аравия.

«Подобные высокие температуры объясняются прежде всего близостью Кувейта к тропику Рака, где солнце находится прямо перпендикулярно ему. Другой причиной является так называемая сезонная индийская депрессия, влиянию которого в этом году, помимо Кувейта, также подвержены Саудовская Аравия и южные регионы Ирака», — рассказал член Арабского союза астрономии и космических наук Бадр аль-Амир, комментируя сообщения об аномальной жаре.

Кувейт в последнее время чаще чем обычно появляется в заголовках СМИ. Причиной этому стала смена правящего эмира в этой единственной в мире парламентской монархии, а также ситуация, сложившаяся в результате неправомерного удержания на территории страны российской гражданки Марии Лазаревой.