Мошенники снова пытались обмануть ветерана, которого Путин укрыл плащом на Параде Победы

Президент России Владимир Путин и ветеран Василий Пронин во время Парада Победы 9 мая Фото: Кадр видео

Полиция ищет очередных мошенников, которые пытались обманом выманить сбережения у героя Великой Отечественной войны, который на Параде Победы сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным и тот укрыл его плащом.

Ветеран Василий Пронин за 96 лет видел многое, в том числе, кровавые бои на Курской дуге. И это были битвы с врагом. Сейчас ему приходится «воевать» с мошенниками, которые представляются то участковыми, то сотрудниками пенсионного фонда и просят Василия Гавриловича перевести им немалые суммы денег.

- Ветеран написал очередное заявление в полицию. На домашний телефон 7 июля позвонила женщина, представившаяся сотрудницей из пенсионного фонда. Она пояснила, что Василию Пронину нужно уплатить штраф в размере 145 000 рублей и связаться с неким Иваном Деминым. По данному факту возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции сайту kp.ru.

Василий Пронин позвонил тому самому Демину, чтобы выяснить подробности. Мужчина сказал ветерану, что чернобыльцам и ветеранам труда положена скидка на оплату 50 процентов.

- По словам Василия Пронина, мужчина предложил ему перевести 75 тысяч рублей на электронную почту "Форсаж" на имя Людмилы Шишкиной или совершить перевод по почте на имя Светланы Васильевой, - рассказали в полиции.

В этот раз Василий Гаврилович не стал выполнять сомнительные просьбы и решил обратиться в полицию. Прошлый горький опыт научил его не доверять людям, которые звонят и просят перевести деньги.

В начале июня неизвестный позвонил Василию Пронину и убедил его снять с личного счета в банке 400 тысяч рублей, а затем передать деньги его помощнику. Неизвестный представился участковым. Василий Пронин снял в банке деньги и сбросил их в пакете с балкона, как попросил мошенник. Спустя несколько дней аферистов задержали. Один из них сказал, что не знает, за что задержан.

- Не знаю, за что задержан, выполнял заказ по инкассации. Мужчина сказал, что большая сумма и боится выносить, поэтому скинул через окно. Деньги были в мешке. Потом я их скинул заказчику через терминал. Заказчика я не видел никогда, мы общались с ним по телефону, - сказал задержанный.

Как удалось выяснить полицейским, координация действий мужчин в Москве осуществлялась из-за рубежа. Максимальный срок наказания за это преступление – до 1,5 лет лишения свободы.

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