Жара в Москве усилится до +36 градусов и продержится еще долго

Зной в мегаполисе - совсем не то, что на берегу моря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные в Москве погода, какой позавидовал бы любой пляжный курорт: жара за тридцать градусов, ни ветринки, ни дождинки, ни облачка. Но все же зной в мегаполисе - совсем не то, что на берегу моря. И вообще-то у нас средняя полоса, а не Хургада с Антальей. Для Москвы и области установившаяся погода - аномальна. И в полной мере может считаться опасной «волной жары», так как температура превышает климатические нормы на 7 - 8 градусов, а поджаривать столицу июльское солнце будет ещё долго.

Сколько продержится зной?

Как минимум - до конца следующей недели, предупреждают в Гидрометцентре России. До 18 июля нет надежд ни на прохладу, ни на дожди. Мало того, сковородка, в которую превратилась столица, раскалится ещё сильнее. Если в начале следующей недели +33…+34 градуса, то начиная с четверга, 15 июля, уже +35…+36.

Реально ли это небывалая жара?

Строго говоря, нет. Бывало в Москве и жарче. Самое сильное пекло, которое москвичи переживали в июле за все 140 лет метеонаблюдений, стояло в 2010 году. 29 июля 2010 года зафиксированы +38,2 градуса. Сейчас столь обжигающих цифр в прогнозах нет.

А вот суточные рекорды вполне могут быть побиты, причём чуть ли не каждый день:

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Чем опасна такая погода?

Такая погода опасна, прежде всего, солнечными и тепловыми ударами, возрастает риск тяжело переносимой нагрузки на сердечную и легочную системы, опасность резкого ухудшения самочувствия обостряется при сахарном диабете и метаболических нарушениях, предупреждают специалисты Московского метеобюро.

Кислорода в воздухе не хватает, его содержание намного ниже, чем обычно.

- Кроме того, вредные примеси, в первую очередь выбросы автомобилей, в сухую безветренную погоду с высоким атмосферным давлением скапливаются в приземном слое воздуха. Экологическая обстановка в мегаполисе ухудшится, - добавляет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Гипертоникам и москвичам, страдающим другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжко приходится и из-за крайне высокого атмосферного давления. И если температура ещё только приближается к рекордной, то давление бьет максимумы уже три дня подряд, 7, 8 и 9 июля. В пятницу, 9 июля, давление достигло 755,3 мм рт.ст, 8 июля было ещё выше, 856 мм. Уточню на всякий случай, что это рекорды именно для конкретной даты.

В чем причина пекла?

Объясняют эксперты центра «Фобос»:

- Над просторами Европейской России господствует блокирующий антициклон скандинавского происхождения. Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют «парниковым котлом», установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 км, перекрывая пути ветрам. И такая конфигурация сохранится ещё 5-6 суток. Таким образом, феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Нормальный срок – около 5 суток. Наш «парниковый котёл» будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев.