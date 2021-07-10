Канны-2021: Бубонная чума во время ковида

Кадр из фильма Пауля Верхувена «Искушение»

Новый фильм Верхувена - жирный кусок старомодного высококачественного кино со всеми сопутствующими ему обстоятельствами: размахом, художественно-постановочной убедительностью в сочетании с абсолютной условностью (кого интересуют хорошо покрашенные и ухоженные волосы средневековых монашенок, если предъявлены шокирующие нюансы справления ими туалета?), занимающими режиссёра большими вопросами Бога и Дьявола и связанной с этим провокационностью, без которой было никак не обойтись в ХХ веке.

Смотреть это кино - чистое детское удовольствие, хотя фильм вроде совсем недетский, подразумевающий даже скандальность: пытки, чума, сексуальные игрушки и масштабные лесбийские сцены в совершенно неподобающем для этого месте. Действие происходит в итальянском монастыре, куда поступает главная героиня Бенедетта (оригинальное название - Benedetta), с детства полагающая себя христовой невестой, поскольку время от времени вступает в близкие отношения с мессией - настолько близкие, что во всех правильных местах у неё появляются кровоточащие стигматы. А может быть Бенедетта сама расковыривает себе ступни и ладони осколком стекла, и ее устами иногда рычит дьявол? Верхувен не даёт однозначного ответа на этот животрепещущий вопрос - однозначность вообще не по части автора фильмов «Плоть + кровь» и «Основной инстинкт». Да, Бенедетта не смогла избежать «искушения» и в монастырской самоизоляции вступила в плотские отношения с Бартоломеей - простолюдинкой, спасённой ею от изнасилования собственным же отцом, но по мнению голландского режиссера любовь не может быть грешной, и нисколько героиню не компрометирует. В финальных титрах, тем не менее, сообщается, что в признании святости Бенедетте было отказано, хотя город, в котором находился ее монастырь, чудесным образом обошла чума, бушевавшая в близлежащей Флоренции.

Фильм Катрин Корсини «Перелом» (La fracture) Фото: кадр из фильма.

В конкурсе показали и неожиданно удачный фильм французской постановщицы Катрин Корсини «Перелом» (La fracture): героиня блестящей комедийной актрисы Валерии Бруни-Тедески в попытке задержать намеревающуюся порвать с ней сожительницу падает, ломает руку и оказывается в приемном отделении обычного французского госпиталя. Все действие этой социальной комедии разворачивается именно там - и, судя по ней, с общедоступной медициной во Франции очень большие проблемы. В километровой очереди на рентген избалованная и невыносимая представительница среднего класса сводит знакомство с простым водителем грузовика, покалеченным полицией во время демонстрации «желтых жилетов». Острая критика в адрес Макрона и выстроенной им системы прилагается, но главное здесь, конечно, человеческий контакт, на секунду забрезживший в бесконечных и безнадежных политических спорах.

Фильм «Влюбленная Анаис» (Anaïs in Love) Шарлин Буржуа-Таке Фото: кадр из фильма.

Показанный в рамках празднования 60-летия каннской программы «Неделя критики» французский же фильм «Влюбленная Анаис» (Anaïs in Love) Шарлин Буржуа-Таке - исследование характера современной молодой женщины (Анаис Демустье), не скованной ни историческими обстоятельствами, ни морально-нравственными ограничениями. Единственная проблема - клаустрофобия, боязнь закрытых пространств заставляет Анаис тащить велосипед на 17-й этаж. Зато на открытых просторах с Анаис не сравнится никто. Любила одного, потом сделала аборт и полюбила другого, в два раза старше первого. Потом, не поверите, полюбила его жену (все та же роскошная Валерия Бруни-Тедески). Легкость в мыслях необыкновенная: за квартиру платить нечем, зато можно пересдать ее приезжим корейцам. А серьезную болезнь матери использовать как оправдание своей беспечности. Не такая уж юная Анаис движется по жизни широкими прыжками, способная соблазнить хоть черта, хоть дьявола, но чего она реально хочет, к чему стремится, неясно даже ей самой. Но в ее отказе задумываться и брать заложников есть что-то по-французски очаровательное.

Фильм «Слабак» (Petite Nature/ Softie) Самуэля Файза Фото: кадр из фильма.

Французскую панораму продолжил показанный в той же секции фильм «Слабак» (Petite Nature/ Softie) Самуэля Файза - душераздирающая драма из жизни малообеспеченных слоев французского общества. От других таких же ее отличает - зрелая и точная режиссура и выдающийся 10-летний герой, мальчик по имени Джонни, который непонятно каким образом завелся у своей матери, не умеющей писать и гулящей налево-направо киоскерши. Новый учитель, которого тоже неясно каким ветром надуло в эту дыру, дает мальчику надежду на то, что мир не ограничивается тем утлым убожеством, на которое его обрекла судьба. В самом этом знании уже заключается большая боль, но фильм, заставив несколько раз мысленно попрощаться с героем, все же оставляет надежду на то, что этот импульсивный ребенок, называемый собственной матерью «слабаком», будучи, конечно, намного сильнее ее, вырвется из страшных жизненных обстоятельств, навсегда покинув родной дом.

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