Дочь Дмитрия Маликова встречается с хоккеистом-миллионером из НХЛ

Дочь Дмитрия Маликова Стефания на днях получила диплом МГИМО. Фото: Инстаграм.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания тщательно скрывает свою личную жизнь. 21-летняя наследница артиста на днях получила диплом об окончании МГИМО и сейчас, видимо, стоит на распутье, пытаясь определиться со своей дальнейшей профессиональной жизнью. Что же до жизни личной, то до недавнего времени сердце Стеши было свободно. Она рассталась с Леонидом Груздевым - сыном экс-губернатора Тульской области, миллиардера Владимира Груздева, и с тех пор оставалась одна. Но, конечно, долго так продолжаться не могло – молодые люди всегда обращали внимание на такую красивую девушку. И вот теперь поклонники вычислили, с кем встречается дочь певца. По мнению ее подписчиков, новым бойфрендом Стефании стал 24-летний российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов.

Сейчас Кирилл и Стефания вместе отдыхают на Алтае и фотографируются на фоне одних и тех же пейзажей. Совместных снимков пара не публикует, но зато активно ставит лайки под фотографиями друг друга. Хотя в одном из интервью спортсмен признавался, что для него лайкнуть фото девушки – это что-то из ряда вон, обычно он это делает довольно редко.

Стеша отдыхает на Алтае и фотографируется на фоне тех же пейзажей...

...что и Кирилл Капризов. Фото: Инстаграм.

Кирилла Капризова называют «золотым мальчиком» российского хоккея. Он один из самых завидных женихов среди отечественных спортсменов. В 20 лет молодой хоккеист из Новокузнецка забил победный гол в финале Олимпиады-2018 и сразу стал самым популярным игроком. Несмотря на молодой возраст, Капризов уже добился серьезных успехов: выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА, завоевал бронзу мирового первенства и серебро молодежного чемпионата мира. В 2020 году Кирилл подписал контракт новичка с хоккейным клубом «Миннесота Уайлд» и уехал в США. Буквально на днях, 30 июня, Капризов стал обладателем приза «Колдер Трофи» - эта награда вручается лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризова называют «золотым мальчиком» российского хоккея. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас по стандартному контракту новичка Кирилл в «Миннесоте» получает 925 тысяч долларов за сезон. Однако совсем скоро он должен подписать с клубом долгосрочный контракт на 7-8 лет, и тогда его зарплата составит примерно 8 миллионов долларов за сезон. Поскольку Стефания Маликова уже закончила вуз, и никакие обязательства не держат ее в российской столице, она вполне может переехать к бойфренду за океан.

Капризов - один из самых завидных женихов среди отечественных спортсменов. Фото: Инстаграм.

К слову, бывшая девушка Капризова тоже довольно известна. Предыдущей пассией хоккеиста стала бывшая участница телешоу «Холостяк», модель Николь Сахтариди. В декабре прошлого года Кирилл и Николь вместе отправились в США. Но, видимо, роман молодых людей оказался недолгим.

Предыдущей пассией хоккеиста стала бывшая участница телешоу «Холостяк», модель Николь Сахтариди. Фото: Инстаграм.

Капризову также приписывали отношения с фигуристкой Алиной Загитовой (в ту пору ей было 16 лет). Но Кирилл всегда это отрицал и уверял, что они просто приятели.