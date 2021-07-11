Китаянка-альбинос стала моделью Vogue

После того, как снимок Сюэли попал на страницы Vogue, ее жизнь круто изменилась. Фото: www.instagram.com/xueli_a/

Китаянке Сюэли Аббинг сейчас 16 лет. Она не помнит своих биологических родителей, потому что младенцем они отказались от нее и отдали в детский дом.

Сюэли родилась с редким наследственным заболеванием – альбинизмом. У нее белые волосы, бесцветные ресницы и прозрачно-бледная кожа.

В Китае, где семейным парам до недавнего времени разрешалось иметь только одного ребенка, это было большим несчастьем. В Поднебесной считается, что рождение ребенка-альбиноса – это проклятие.

В детском доме девочку назвали Сюэли, что на китайском означает «снежная красота».

Когда малышке исполнилось три года, ее удочерили и увезли в Нидерланды.

Через восемь лет ее приемная мама познакомилась с дизайнером из Гонконга, которая готовила коллекцию одежды для людей с уникальной внешностью. Коллекция называлась «Идеальные недостатки».

Родители спросили девочку, согласна ли она выйти на подиум. Сюэли согласилась. После этого показа китаянку заметил фотограф Брок Элбанк. Он сделал несколько фотографий и опубликовал снимки необычного подростка на своей странице в социальных сетях. Их увидели представители модельного агентства и предложили Сюэли сотрудничество.

В 2019 году один из снимков Брока Элбанка, на котором была запечатлена Сюэли, попал на страницы итальянского Vogue. После этого жизнь девочки круто изменилась, сейчас она известная и востребованная модель, которую приглашают участвовать в модных показах и на фотосъёмки.

Сюэли Аббинг выделяется не только своей неординарной внешностью, но и манерой позирования. На фото она часто закрывает глаза. Но это не каприз - из-за альбинизма у нее плохое зрение, она не может долго смотреть на свет, а по улицам часто ходит с тростью и в солнцезащитных очках.

Несмотря на все сложности, девушке нравится работать моделью. Она использует свою популярность, чтобы рассказывать людям об альбинизме. Сюэли хочет объяснить: альбинизм - не проклятие.

«Я хочу, чтобы дети с альбинизмом или любыми другими особенностями знали о своих возможностях. Они могут быть кем угодно и делать что угодно», - заявляет Сюэли.