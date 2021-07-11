Ричард Брэнсон летит в космос на корабле VSS Unity 11 июля 2021: прямая онлайн-трансляция

Перед полетом все участники прошли специальную подготовку Фото: REUTERS

В воскресенье, 11 июля 2021, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон полетит в космос. Вместе с ним полетят другие работники организации. Перед полетом все участники прошли специальную подготовку.

Также на корабле будут главный астронавт-инструктор компании Бетт Мозес, операционный инженер Колин Бэннетт, глава отдела по связям с правительством Сириша Бандла, пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Космический корабль VSS Unity на высоту 80 километров поднимет самолет-носитель White Knight Two. После этого корабль отсоединится, некоторое время пробудет в космосе и вернется на Землю.

В компании Blue Origin, чей основатель и самый богатый человек планеты Джефф Безос отправится в космос 20 июля 2021, уже заявили, что полет Брэнсона не является космическим, поскольку пройдет ниже линии Кармана — общепризнанной высоты в 100 км, с которой начинается космос.