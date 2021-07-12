Откровения экс-«Ранетки» Жени Огурцовой: «Продюсер хотел, чтобы мы вышли на сцену в коротких юбочках, и из-под них полилась бы кровь»

Вышла в свет книга Жени Огурцовой из "Ранеток" Фото: Иван МАКЕЕВ

Книга Жени Огурцовой вышла не на бумаге, у нее нет издательства: ее можно купить только в на сайте ranetki.pro, в формате pdf, за 1 290 рублей. Надо думать, доходы будут солидными. Тем более, Женя явно сэкономила на корректоре и редакторе - в книге встречается множество выражений типа «она спустила на меня всех коней», «куча изданий освЯтили эту тему и без меня», и так далее.

Сразу предупреждается, что книга предназначена для читателей старше 18 лет - рассказывая о юности, экс-«ранетка» употребляет много нецензурной лексики. Судя по интервью Жени и по названию («Ранетки. Счастливый билет в ад»), в книге содержится масса подробностей о том, как ее и ее коллег по группе эмоционально терзали взрослые руководители коллектива.

Мы прочитали книгу, пытаясь понять: это действительно душераздирающая история про ад, в который попали несколько старшеклассниц, или попытка участницы группы-однодневки снова привлечь к себе внимание?

«МНОЮ ВСЕГДА ДВИЖИЛА ЛЮБОВЬ»

«Однодневка», может, слишком резкое слово, но просуществовали «Ранетки» восемь лет, а настоящей большой популярностью пользовались всего года три-четыре. Тогда вышел сериал с участием девушек на телеканале СТС, у группы появилось множество фанатов и фанаток. «Ранетки» ездили на гастроли, даже однажды собрали «Олимпийский». Большинство взрослых людей их популярность если и заметили, то краем глаза - основной аудиторией была молодежь.

Начиналось все осенью 2004 года, когда продюсер (Женя упорно называет его в книге просто «Продюсер», хотя легко выяснить, что у него есть имя и фамилия - Сергей Мильниченко) собрал девичью группу из старшеклассниц. С родителями Жени он был хорошо знаком уже лет десять, так что она естественным образом попала на кастинг, а затем и в коллектив. Тогда важным казалось скрывать от публики, что «Ранетки» - продюсерский проект: это считалось зазорным. По легенде, девушки сами собой собрались и начали играть музыку. И еще важно было, чтобы коллектив «хорошо воспринимался на периферии» - именно там продюсер собирался зарабатывать деньги с помощью концертов.

Участницы группы РАНЕТКИ Щелкова Наталья (Наташа-Ранетка), Огурцова Евгения (Женя-Ранетка), Третьякова Елена (Лена-Ранетка), Руднева Анна (Аня-Ранетка) и Байдавлетова Анна (Нюта-Ранетка) Фото: Борис КУДРЯВОВ

Репетировали поначалу на какой-то «адской базе», находившейся в «подвале какого-то то ли завода, то ли института по производству антибиотиков». «Музыка меня особо не интересовала, концертами я не грезила и написать «настоящий хит» не пыталась» - откровенничает Женя. Зато ей нравились парни, работавшие на этой базе, из-за них она и не пропускала ни одной репетиции: «Мною всегда движила любовь!» (Орфография, пунктуация и стиль оригинала в цитатах сохранены, только к нецензурным и грубо-просторечным выражениям мы иногда подбираем цензурные [синонимы]. - Ред.)

Официальной датой рождения группы стал август 2005-го - «Чтобы все а… [офигевали] от того, как быстро мы научились играть». На самом деле репетировали они много месяцев, каждый день и практически без выходных. Продюсер умело раскручивал девушек, привлекая к ним внимание известных музыкальных критиков и пытаясь сделать из их выступлений шоу. Правда, «далеко не все его идеи были хорошие».

«Например, он всегда очень хотел, чтобы мы вышли на сцену в коротких юбочках, и в какой-то момент из под этих юбочек по ногам полилась бы кровь. Ух, б…! Кровь по ногам от менструации - вот это шоу. (…) Ну еще у него была идея, чтоб из-под юбочки торчал кончик члена (подвязать фаллоимитатор). И люди бы стояли и приглядывались, что это там такое виднеется? А потом заголовки газет «Рыжая из Ранеток мужик».

Впрочем, в жизнь эти радикальные идеи претворены не были.

Группа "Ранетки" просуществовала 8 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я НАШЛА У ПРОДЮСЕРА В ТУАЛЕТЕ КНИГУ «ИСКУССТВО МАНИПУЛИРОВАТЬ ЛЮДЬМИ». МНОГОЕ СТАЛО ПОНЯТНО»

Продюсер постарался сделать так, чтобы группа стала для девочек (все они пережили развод родителей) семьей. «Продюсера мы называли «Папа-Ранетка», директор был «Мама-Ранетка» и далее по списку. (…) И мы, как зомбированные, на каждом интервью повторяли: «Мы семья! Мы семья!», как секта какая-то. Огромного количества вещей не произошло бы, будь мы хоть немного постарше. Вещей ужасных и сильно травмирующих некрепкую психику юных девочек».

Читатель после таких слов готов ко всему - например, к рассказу о ежедневных групповых изнасилованиях, которым подвергались несчастные «ранетки». Но речь идет скорее о том, что девочками манипулировали: например, всех заставляли «дружить против» одной, которую продюсер обвинял во всех смертных грехах. «Одну неделю я была плохая. Много болтаю, места своего не знаю, слишком заносчивая и т.д. (…) Следующую неделю Лена была козлом опущения (sic! - Ред.) То у нее гордыня из всех щелей лезет, то фанаты у нее плохие, то еще чего. (…) Когда я уже в более взрослом возрасте увидела у П. в туалете книгу «Искусство манипулировать людьми», мне многое стало понятно».

Кроме того, на гастролях они были вынуждены сами стирать себе белье. «Нам не оплачивали услуги прачечной. Мы …ли [стирали] все ручками в раковине. Отыграли концерт тысяч на шесть человек и бегом в номер стирать. Порошочек с собой возили! «Тайд» для ручной стирки». Потом девушки догадались сдавать вещи в прачечную в гостинице - но «у нас постоянно путали трусы». «Надо было на самом деле забить и ходить вонючей».

Плюс к этому у Жени случился приступ острого панкреатита: она попала в больницу, где за неделю похудела на 15 килограммов, а потом могла есть только овсянку и детское пюре. После этого она часто падала в обмороки: на концертах дежурила бригада скорой помощи. С одной стороны, она пишет: «я пересмотрела свое отношение к жизни и не дала себе расклеиться», с другой - «Боже, как мне себя жаль сейчас».

Как-то на гастролях она решила «послать все н… вот прям сейчас» и попросила организатора купить ей билет на ближайший рейс в Москву. Ее попросили лечь спать, перенеся разговор на следующий день. «На следующий день никакого разговора не случилось, мне вкололи анальгин, и я пошла работать. Лишь возле сцены поставили табуреточку, чтоб я могла присесть и отдохнуть».

«Я получала огромные физические нагрузки на концертах, так как носилась как угорелая, при этом ела одну кашу и возвращалась с туров с ужасным истощением. Бывало, что мой вес приближался к отметке 39 кг. (…) Огромную часть гонорара после концертов я тратила на восстановление и лечение».

Популярна девичья рок-группа была всего года 3-4. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ВЗРОСЛЫЙ ДЯДЬКА РАЗДЕЛСЯ И ПРЕДЛОЖИЛ ПОНАБЛЮДАТЬ»

Ну, а если говорить о сексуальном насилии и домогательствах… Психолог пару лет назад спросила Женю, не подвергалась ли она насилию со стороны взрослого мужчины. «Я уверено ответила, что нет. Я не помнила ничего подобного». А потом выяснилось, что ее мозг стер это «из памяти абсолютно», но «в мою сторону таки были совершены насильственные действия от одного из членов той самой «любимой» семьи. Мне было 16».

Незадолго до этого Женя потеряла невинность со своим парнем. «Конечно, меня одолевали страхи: а вдруг будет больно? А вдруг будет много крови? Собственно, все так и было, и все мои страхи подтвердились, поэтому я была в очень расстроенных чувствах.

И случилось это незадолго до концерта в Самаре.

Правильнее было бы обратиться за помощью к маме, но я пошла к семье.

Видя мое волнение и огорчение, взрослый мужчина решил меня поддержать и подарил мне фаллоимитатор.

И пригласил к себе в номер.

Я не буду вдаваться в подробности, так как был еще третий участник, который сам\сама не понимал весь ужас происходящего.

Меня насильно пытались удержать в номере и склонить к просмотру, и, возможно, участию.

Я начала кричать, просила меня выпустить, естественно заплакала. То, что я близка к истерике, если еще не в ней, и вся в слезах умоляю меня отпустить никого не останавливало.

Для того, чтобы я поняла, что они не шутят, взрослый дядька разделся и предложил просто понаблюдать за ними. Типа я расслаблюсь и потом даже помогу одному из них доставить удовольствие другому\другой. Ага, конечно.

В этот момент, когда они начали, я и смогла чудом схватить ключи, открыть номер и убежать.

В номере меня заплаканную уже встретила Лена. Она, конечно, меня поддержала, успокоила, и мы все вместе перевели это все в шутку. Ни одна из нас тогда не смогла бы осознать, что это действительно насилие! А дарить девушке в 16 лет фаллоимитатор - это извращение! Человек явно не здоров! Но тогда у нас и мысли такой не возникало!

Резиновый член? Ха-ха! Как весело! - примерно так это воспринималось.

Но наш мозг тактично все затирал, подтирал и видоизменял. Это естественная защитная реакция.

Семья же…»

Однако это, пожалуй, самая душераздирающая история в книге: «Стоит сказать, что по факту нас никто не насиловал и никогда физическую силу не применял. Во всяком случае, я таких историй не знаю. Все было очень «по любви» типа. У меня только один вопрос: у того, кто с мной пытался провернуть этот номер, и у других взрослых из этой большой ранеточной семьи тоже, почти у всех есть дети. Вроде у каждого есть дочки. Как бы они отнеслись к тому, если их девочке подарили бы член в 16 лет и предлагали заняться сексом или посмотреть? Возможно с подружкой. Почти уверена, что они убили бы за дочь после такого».

А о другой участнице группы, Лене, Женя рассказывает: ей «сказали в возрасте 16 лет, что если у нее будут проблемы с девственностью, то она может смело обратиться за помощью к одному из руководящего состава. Мол он ей не откажет. Спустя лет пять (т.е. в 21 год. - Ред.) она таки потеряла девственность с одним из взрослых из этой семьи. Причем под сильным алкогольным опьянением. Любой НОРМАЛЬНЫЙ взрослый мужчина никогда не станет заниматься сексом с женщиной в измененном состоянии, просто из уважения к себе».

Кроме того, к одной из девушек, Нюте, сзади подошел один из взрослых. «Он прижался к ней всем телом, нежно убрал прядь волос с шей и понюхал ее со словами «Как же потрясающе она пахнет». Нюта очень засмущалась и отшутилась тем, что у нее новый классный шампунь, на что он очень сексуальным голосом сказал ей, что это не запах шампуня - это запах настоящей женщины.

Он был женат! А Нюте было шестнадцать!»

Ну и, наконец, есть страшная история про Бари Алибасова, к которому участниц, «юных и зеленых», привели в гости. «Вот пьем мы чай, и он вдруг в лоб спрашивает: «Д….?» [Мастурбируете?] .…ли [офигели] все.

У скромной Наташи, которая и слов матных то не слышала, выступил пот на лбу. Самые смелые ответили «Да», кто-то промолчал.

Далее Бари Каримович строго-настрого наказал всем, без исключения, начать мастурбировать сегодня же! Аргументировав это тем, что пока мы не познаем наше тело и сексуальность, на сцене мы смотреться не будем. И я с ним согласна в чем-то! Но эта информация явно была для людей постарше».

Женя Огурцова, солистка группы, решила написать воспоминания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«НАВЕРНОЕ, ОБИДНО, ЧТО ЭТО ТВОЙ ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ?»

Журналисты сейчас спрашивают у Жени: «Была ли мысль обратиться в суд?» Она отвечает: «Я очень добрая, и у меня нет желания кого-то засудить. Мне очень хочется, чтобы они что-то поняли и как-то это уяснили. Сажать кого-то — нет. У них есть дети, и я бы не хотела, чтобы они росли в неполноценной семье. Перечеркивать их жизни мне как-то не хочется».

Однако, даже если бы Женя была очень злая, подать в суд на кого бы то ни было ни у нее, ни у других участниц группы не получится. Во всяком случае, судя по этой книге. Возраст сексуального согласия в Российской Федерации - 16 лет; с этого момента возможно лишь моральное, но не уголовное осуждение того, кто предлагает девушке участвовать в действиях сексуального характера. Насилие - другое дело, но его, как мы помним, не было.

А любовь… По словам Жени, уже в самом начале продюсер начал «проявлять симпатию к Лере, но все были убеждены, что никакого сексуального подтекста в этом нет». Тем более, Женя знала его семью и считала, что там он вполне счастлив. Потом еще Дмитрий Спирин, лидер группы «Тараканы!», приятель Жени, спросил у нее, увидев Леру вдвоем с продюсером: давно ли у них отношения? «Я тогда ответила, что он бредит»… Но потом стало очевидно, что у продюсера совершенно особое отношение к Лере: «как скажет Лера, так и будет». «Ни дай Бог в сторону Леры слова лишнего сказать, он сразу воспринимал это в штыки и начинал защищаться, будто на него медведь нападает»…

В общем, отношения с Лерой у продюсера, как намекает в своей книге Женя, были близкими. Но потом у Леры появился другой молодой человек - «она 24\7 на связи, постоянно переписываются и созваниваются». По словам Жени, одна из участниц группы, Наташа, рассказала об этом продюсеру. «Ей это было на руку» - потому что именно Наташа потом стала женой Сергея Мильниченко.

А Лера группу покинула. При этом сама Женя была только «за» («я встала в позу и сказала, что больше с Лерой играть не буду. Я устала от ее истерик и вечных мыслей, что надо фильтровать ежеминутно свой базар, дабы не сказать ей чего-то, что может ее задеть. Иначе п… [конец]»).

В общем, первый концерт «Ранеток» на стадионе в «Лужниках» должен был стать для Леры последним - только ей никто об этом заранее не сказал. Готовиться к концерту в КЗ «Лужники» (…) мы начали абсолютно мерзким способом - у Леры за спиной». Но скрыть не получилось: перед самым выступлением «какая-то п…, прости Господи, подошла к Лере со словами «Как ты себя чувствуешь? Наверное, обидно, что тебя выгнали и это последний концерт. Мы с тобой!» и бла-бла-бла».

Лера чудом нашла в себе силы выйти на сцену и отработать концерт, но после него сразу уехала. В группу взяли другую девушку. Потом выпустили DVD-диске с записью концерта, и там ее вокал, а не Леры. Использовать оригинальный звук было нельзя: «лажала Лера сильно, так как плакала».

«ГДЕ-ТО НАС СИЛЬНО [ОБМАНУЛИ]»

Были ли «Ранетки» богатыми? В 2009 году журнал «Форбс» написал, что группа заработала 1,3 млн. долларов. По мнению продюсера, каждая участница получила около шести миллионов рублей, по подсчетам одной из участниц - около пяти миллионов. Но это за все время существования коллектива. То есть они получали примерно по 30 000 рублей в месяц - «даже не средняя зарплата по Москве».

Как пишет Огурцова, «за продукцию с нашими лицами мы не получали ни копейки. А продукции было много - от тетрадок и прочей канцелярии, до самокатов, велосипедов, духов, блесков для губ, игральных карт. Мороженое, чупа-чупсы, прокладки. Куча всего».

«За рекламу тампонов в сериале нам заплатили сумму, примерно равную тому, сколько сейчас стоит один поход в магазин, если закупаться на полторы-две недели.

А за рекламу прокладок нам вообще не платили. Сказали, что они снимут нам клип, который по факту был бы рекламой этих самых прокладок и мы еще долгое время ездили с их баннерами, стоящими на каждом концерте».

Не оплачивалась и реклама средства от прыщей, и известного бренда женской одежды. И за съемки в сериале девушки за месяц получали меньше, чем некоторые актеры второго плана за один съемочный день - при этом в документах для налоговой значилось, что они зарабатывали гораздо больше. «То есть, по всей видимости, деньги платили, но как-то мимо нас… Я никому сейчас не хочу предъявлять, что «он пи…. [негодяй], с…. [украл] мои деньги», но где-то нас точно сильно на… [обманули]».

Зато был концерт в «Олимпийском», который Женя тогда в онлайн-дневнике назвала «апогеем всей жизни». «Я могу назвать себя одним из самых счастливых людей на свете просто потому что я знаю каково это - играть сольник в Олимпийском. И это не описать. Никак».

Правда, именно после этого триумфа все начало рассыпаться. У самой Жени стал пропадать запал, да и поклонники к группе охладели, «билеты на концерты стали продаваться все хуже и хуже». «Третий концерт в Ледовом дворце продался всего на 1\4. (…) Если раньше меня во время концертов просили успокоить публику из-за рисков обрушения балконов в старых ДК, то теперь эти балконы были пустыми»… И вскоре от шумной славы «Ранеток» осталось одно воспоминание.

«КОБЗОН СКАЗАЛ: «ОБНИМИТЕ ДЯДЮ»

Только не думайте, что мы в этой заметке пересказали всю книгу целиком. Там еще масса захватывающих историй, связанных со съемками сериала, гастролями, фанатками, алкоголем, шалостями и проказами девушек, их личной жизнью, семейной жизнью их продюсера. Есть даже рассказ о лесбийском опыте, который был у Жени с Леной. И несколько хороших, смешных историй.

«Сейчас вспомнила, как на фестивале «5 звезд» в Сочи, во время съемок финальной песни Иосиф Кобзон сказал нам «Обнимите дядю», но из-за громкой музыки нам послышалось «Обнимите, б…». Мы тогда не поняли почему он так с нами, но все равно побежали обниматься».

На этой светлой ноте и хочется завершить историю про дорогу «Ранеток» в ад.