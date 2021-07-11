В Москве 13-летний мальчик выбросил с седьмого этажа новорожденную сестру

Погибшей малышке была всего неделя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧП произошло на севере Москвы. Утром в воскресенье, 11 июля 2021, на Левобережной улице в районе Ховрино трагически погибла новорождённая девочка.

Несколько дней назад мама привезла малышку домой после выписки из роддома. Этим утром женщина находилась в квартире с дочерью и 13-летним сыном. По словам источника в правоохранительных органах, мальчик страдает хроническим психическим заболеванием.

- Когда мама ненадолго вышла из комнаты, ребёнок взял новорожденную с кроватки и выбросил в окно, - сообщили KP.ru в ГСУ Следственного комитета по Москве.

Шансов выжить после падения с седьмого этажа у девочки не было. Она скончалась на месте еще до приезда врачей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, - уточнили в Следственном комитете.

По данным «Комсомольской Правды», фигурантами уголовного дела стали родители погибшей ребенка. Им грозит до двух лет лишения свободы.

- 13-летний мальчик, тем более страдающий психиатрическим заболеванием, о котором знали родители, в данном случае не может быть объектом уголовного ответственности, - сообщил «КП» источник.

Напомним, в России уголовная ответственность наступает с 14 лет.

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