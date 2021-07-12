Буллинг может коснуться каждого: И иногда учителям тоже нужна помощь специалистов

Руководитель антибуллинговой службы АНО ДПО "Институт социальных услуг "Вектор" Наталья Емельянова Фото: кадр с видео

В образовательных учреждениях очень часто возникают ситуации, когда один ребенок начинает издеваться над другим. И часто взрослые, в том числе учителя, не замечают травли или даже называют происходящее школой жизни. Однако в таких ситуациях всегда есть жертва, а иногда даже не одна. "Институт социальных услуг "Вектор" при поддержке фонда президентских грантов прикладывает все силы, чтобы свести случаи буллинга на нет, и помощь здесь оказывается не только ученикам, но и педагогам.

- У каждого человека бывает ситуация, когда необходима какая-то помощь. И абсолютно нормально для педагога сталкиваться с какими-то профессиональными трудностями. И в этом случае учителя могут обращаться к нам - специалистам, которые могут оказать профессиональную поддержку, супервизию, - пояснила kp.ru Наталья Емельянова, психолог, руководитель антибуллинговой службы АНО ДПО "Институт социальных услуг "Вектор".

Супервизия - это технология профессиональной помощи и поддержки. Она ориентирована на поиск, выявление, преодоление трудностей специалиста. Это безопасный, важный и перспективный инструмент повышения квалификации. Особенно в случае с работой в школе. Ведь это весьма энергоемкая и трудозатратная деятельность

- Я сама работала в школе и помню это ощущение, когда ты нуждаешься в поддержке. Когда не хватает возможности с кем-то посоветоваться, разобрать трудности. Меня спасало, что в школу я пришла не одна. И вот это ощущение плеча близкого, поддержки, возможности обсудить какие-то сложности - это важная составляющая эффективной работы, возможности не выгорать. Все это педагог может получить, обратившись к супервизору, - рассказала Наталья Емельянова.

В качестве примера она привела одну из самых типичных для организации ситуаций. Классный руководитель жаловался, что дети на уроках постоянно нарушали дисциплину, и другие учителя просили его как-то утихомирить класс. Уже в ходе совместной работы выяснилось, что у этих ребят уже не в первый раз меняется классный руководитель. Причина - все то же отсутствие дисциплины. А когда копнули еще глубже, оказалось, что в классе травили ребенка.

И тут супервизор намечает три фокуса дальнейшей работы:

1. Выявленный случай травмы (буллинг).

2. Система отношений в педагогическом коллективе - как учителя решают вопросы, формат претензий друг к другу.

3. И один из самых важных моментов - восприятие учителем этой ситуации, его затруднения, мысли, установки.

Ведь многие учителя считают, что просить помощи - это стыдно, признак педагогической беспомощности.

- Хотя это абсолютно не так. Это яркий признак профессионала - когда человек подмечает трудности и ищет пути их преодоления, - подчеркнула психолог.

По ее словам, в конкретном описанном случае, благодаря супервизии, учителя смогли наладить коммуникацию между собой и приступить к осмысленному планированию прекращения травли.

- Супервизия помогает остановиться и уже сознательно проанализировать ситуацию, предпринять конкретные шаги... Мир диктует такие условия, что как никогда необходима практика заботы об учителях. Это во многом и про заботу о ребенку, - добавила Наталья.

Она отметила, что наше с вами будущее зависит от того, какими вырастут дети, и как взрослые будут справляться с трудностями на данном этапе.

- Учителю важно быть в хорошей форме - профессиональной и психологической, - подытожила специалист.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

АНО ДПО "Институт социальных услуг "Вектор" тоже принимала участие в конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.