Интернет-фанатки жалеют молодого убийцу: «Он слишком красивый»

В США вынесли приговор Кэмерону Херрину, сбившему мать и годовалую дочь насмерть. Фото: Кадр видео

В США вынесли приговор Кэмерону Херрину. В мае 2018 года молодой человек, увлекавшийся уличными гонками, на своем автомобиле Ford Mustang сбил на улице города Тампа (штат Флорида) 24-летнюю Джессику Райзингер-Раубенолт и ее годовалую дочь Лилию. Обе они погибли.

Авария со смертельным исходом не была спровоцирована погодными условиями, либо какими-то другими обстоятельствами. Херрин в очередной раз устроил соревнование со своим другом, машине которого удалось в последний момент затормозить. Установлено, что он двигался в тот день по дороге со скоростью 160 км/ч.

На тот момент Херрину был 21 год.

И вот суд вынес приговор: стритрейсера приговорили к 24 годам тюремного заключения. Он признал себя виновным. Его друг проведет за решеткой 6 лет.

Фотографии Херрина, широко раскрывшего глаза в момент оглашения приговора, а также его ранние фото, размещенные в соцсетях, вызвали бурю эмоций у некоторых юных американок: молодой человек привлекательной внешности показался им жертвой обстоятельств, а для кого-то даже героем.

В Интернете немедленно образовался клуб фанаток Херрина, поклонницы публикуют его фото, рисуют его портреты, всячески романтизируя его образ.

Они блокируют тех, кто пытается им объяснить, что молодой человек нарушил закон и лишил жизни ни в чем не повинных людей, что он получил по заслугам.

Но фанатки ничего об этом не думают и пишут, что «в его глазах хочется утонуть, ведь он слишком красивый».