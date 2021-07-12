Толкунову дважды бросали мужья, а любимый так и не позвал замуж

Узнав о своем диагнозе и печальном прогнозе, певица не стала искать лучших врачей, но и не опустила руки. Просто пела, пока могла. Фото: Андрей КАНИЩЕВ/PhotoXPress

Валентины Толкуновой не стало 11 лет назад. Но и сегодня постоянно звучат ее песни, ее мягкий, нежный, обволакивающий голос. Она смолоду была востребованной, любимой народом певицей, много гастролировала, выступала с сольными концертами.

Называла себя пуританкой

Несмотря на успех у публики, особенно мужской её части, Толкунова называла себя пуританкой. С первым мужем, композитором Юрием Саульским, познакомилась, когда пришла на прослушивание в вокально-инструментальный джаз-оркестр «ВИО-66», которым Саульский руководил. Ей было 19, ему – 38. По признанию Толкуновой, Саульский стал не просто ее первой любовью, это была настоящая страсть. Выйдя замуж за взрослого, успешного мужчину, она думала, что их брак навсегда. Однако они пробыли вместе всего пять лет. Саульский увлекся красавицей-актрисой Валентиной Аслановой и ушел к ней. Как позже вспоминала Валентина Васильевна: «Мы с Юрой расстались как интеллигентные люди, без дележа имущества, без скандалов. Потом встречались, дружили, я даже была в хороших отношениях с его последующими женами».

Вторым ее мужем стал журналист-международник, латиноамериканист, писатель Юрий Папоров. «Он был изумительно элегантен, потрясающе выглядел в деловых костюмах и никогда не носил дешевых вещей, - рассказывала Толкунова в книге «Я не могу иначе…». - Если он надевал, скажем, джемпер, то к нему всегда подбирал какой-нибудь стильный шарфик или шейный платок. Впрочем, не в одежде дело…».

Юрий Папоров выбрал карьеру и уехал в длительную командировку в Мексику один. Приезжал редко. Сына певица воспитывала одна. Фото: Семейный архив

Юрий Папоров - интеллектуал, очень эрудированный человек, интересный собеседник. Тем и пленил. Он тоже был намного старше Валентины - на двадцать три года. Они поженились в 1974 году. Для Папорова, как и для Толкуновой, это был второй брак. Через три года у них родился сын Николай. А еще через год после рождения сына, Папорова направили в Мексику. «Писательская командировка» в Латинскую Америку растянулась на 20 лет. Уехать с мужем за океан - означало поставить крест на карьере певицы. Остаться в России - оказаться в роли "соломенной вдовы". Перед Толкуновой стоял сложный выбор. Она выбрала карьеру и осталась с сыном в Москве. Позже говорила: «Я никогда не прощу своего мужа за то, что он уехал в Мексику и бросил меня одну». В самом деле, Папоров редко приезжал в Россию, редко виделся с женой и сыном. Он вернулся из ответственной командировки в начале 2000-х годов. Жил отдельно от Толкуновой. Понимая характер работы своего мужа, Валентина Васильевна не настаивала на официальном расторжении брака.

Валентина Толкунова смолоду была востребованной, любимой народом певицей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Однако, хотя она и называла себя «пуританкой», конечно, у нее были романы. В молодости - не только творческие, но и личные отношения с композитором Ильей Катаевым (сыном писателя Евгения Петрова). «На протяжении долгих лет народная молва упорно женила нас с Львом Лещенко. Это было забавно, если не сказать смешно», - говорила Толкунова. Почти 20 лет у нее был роман с физиком-ядерщиком Владимиром Барановым. Как свидетельствуют друзья певицы, этот роман был самым долгим и счастливым. Валентина Васильевна не скрывала своего любимого от коллег, друзей и родных.

Она всегда подчеркивала, что главный мужчина в её жизни - сын Николай. Жалела, что у нее только один ребенок. Но даже своему единственному сыну уделяла не так много внимания, как ей хотелось. «Воскресная мама» все время пела, выступала, зарабатывала, что сказалось на их отношениях. Говорят, что в юности у Николая было много проблем, например, с наркотиками. Тем не менее он окончил юридическую академию, пытался заниматься строительным бизнесом, работал в мамином коллективе осветителем. Единственное, о чем жалела Валентина Толкунова, что успела понянчить внуков…

Она планировала купить дачу в Подмосковье. До этого построила дом в Тверской области. Она знала о своей болезни, но не хотела ничего в своей жизни менять, не опускала руки, не позволяла близким оплакивать себя. 22 марта 2010 года она умерла от рака мозга.

Валентина Толкунова с родными Фото: Архив КП

«Коля замкнутый, детей нет...»

«КП» писала, что ее 44-летний сын Николай сейчас в основном живет на наследство матери. От нее ему осталась 100-метровая квартира на Патриарших прудах на 6-м этаже старинного дома в Ермолаевском переулке. Кроме того, - квартира на Цветном бульваре, которую Валентина Васильевна называла своей мастерской, или студией. Скорее всего, часть недвижимости Николай сдает. Валентина Васильевна оставила ему дом в Дивеево Нижегородской области, квартиры в Болгарии и Черногории. Сейчас Николай – в Москве. Но несколько лет он жил в Болгарии вместе со своей девушкой. Она из Молдавии. В юности, как говорят, он встречался со Светланой Уразовой, танцовщицей в коллективе Михаила Шуфутинского. Но потом молодые люди расстались. Спустя несколько лет Шуфутинский женился на Светлане.

Николай чувствовал себя недолюбленным ребенком, хотя мама называла его главным мужчиной в жизни. Фото: Семейный архив

- Коля сейчас вместе с нами живёт, - рассказал нам родной брат Валентины Толкуновой – Сергей Васильевич. - Он уезжал в Болгарию, покрутился там года 4 и вернулся домой. У него там девушка Диана. Но уже года три он живет у меня на даче во Владимирской области в Киржаче, замечательный русский город, который на глазах хорошеет и развивается. Николай мне помогает. Мы с ним на даче все время что-то перестраиваем, то дровник сделаем, то сарай. Здоровье, к сожалению, подводит его: ошибки молодости, увы… Но ведь у каждого бывают ошибки.

- С ним прежде вроде бы было сложно общаться…

- Коля замкнутый и не любил, когда ему делают замечания. Я и не делаю, зачем от себя племянника отталкивать. Сейчас у нас хорошие отношения. Он прекрасно ладит с моей супругой, с дочками. Хороший парень.

- Николай не завел семью, детей? Валентина Васильевна мечтала о внуках.

- У Коли нет детей. Не хочет, говорит: зачем мне это надо. Это с моей стороны наследников много. У меня одиннадцать внуков

Валентины Толкуновой не стало 11 лет назад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Николай по-прежнему не работает?

- Зачем эти вопросы?! Чего лезть человеку в душу. Каждый живет своей жизнью. Да и зачем ему работать, если есть возможность не работать?

- Действительно... Квартиры остались и от Валентины Васильевны, и от его отца - Юрия Папорова (скончался через полтора месяца после Толкуновой – Ред.).

- У Юрия Николаевича есть еще старший сын Сергей от первого брака. Квартиру Папорова разделили на двоих сыновей. На этом вопрос был закрыт. Коля со своим единокровным братом не общается. Чужие люди. Я - ему теперь самый близкий родственник...

5 ее главных песен:

«Я не могу иначе»

«Поговори со мною, мама»

«Стою на полустаночке»

«Носики-курносики»

«Кабы не было зимы»