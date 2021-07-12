Воры в законе уже не колют купола, а малявы шлют по интернету

- Редиска! Ты на кого хвост поднял?! Да я акадкемик, у меня три диплома! Фото: Кадр из фильма

Сколько в России осталось преступных «авторитетов» после того, как 2 года назад им объявили тотальную войну, введя «воровскую статью» - в тюрьму только за одну принадлежность к вершине криминального мира. «Комсомолке» удалось раздобыть эти данные из «первых рук» - от людей, чья профессия - ловить и сажать бандитских шишек.

«ПАПОЧКА» ЕСТЬ НА ВСЕХ

Сижу на том самом стуле, на котором одна известная актриса только что подписала заявление главе МВД России на своего бывшего мужа, с которым не могла поделить квартиру в Сочи, - с просьбой проверить его по статье 210.1 Уголовного кодекса «занятие высшего положения в криминальной иерархии».

Статья эпохальная! Ее ввели в 2019 году - как гильотину для воров в законе. Раньше этих «генералов криминальных карьер» и их подручных не могли посадить по закону, мучились: а что им предъявить-то? Собственноручно не крадут, не убивают и даже оружия не носят. Не придерешься. Но при этом командуют всем криминальным миром! А теперь довольно и признания (или доказательства), что ты вор в законе, - и получи «путевку» в колонию на 8 - 15 лет.

- Да мало ли что женщина наговорит, когда ее имущества лишают? Тем более артистка, - ерзаю я на стуле.

- А не сомневайся, все проверим, - почти хором отвечают мне «осведомленные собеседники». Передо мной за столом несколько крепких мужчин из отдела по борьбе с лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии («воровской отдел» - оказывается, есть такой!) Главного управления угрозыска МВД. Их званий и имен я не могу публиковать, но все они - экстраспецы именно по сливкам криминального мира. Чтобы не путаться, просто представьте, что на мои вопросы отвечал один из них, Михаил.

- Надо будет теперь доказывать то, что заявила актриса?

- Конечно, нужны еще свидетельства. Сейчас ведь воры в законе практичные пошли - больше не желают признавать на камеру, что коронованы преступным миром. У них стало не западло это отрицать, чтобы сохранить себе волю.

- И как тогда доказываете?

- А они у нас почти все как на ладони. Вот представь. Решил криминальный авторитет короноваться - стать вором в законе. Как это делается? По регионам и зонам рассылаются малявы (письма. - Ред.), чтобы собрать у заключенных мнение о кандидате, а нет ли у кого к нему претензий. Потом на воровской сходке принимают решение о коронации. Пишут воровские наказы. Каждый вор под ними подписывается. Куча бумажек, прямо как в отделе кадров. И все эти малявы не проходят мимо правоохранителей! Так что «папочка» - доказательная база - есть.

Правда, сейчас такие сходки стали вне закона. И воры освоили интернет. Все малявы и коронации теперь там.

Но и мы тоже там.

ОТ АНГЕЛА ДО ЧЕСТНЯГИ

- И как улов?

- За два года, как начала действовать та самая воровская статья, уже возбуждено 97 уголовных дел. Из них 66 - по ворам в законе и 35 - по смотрящим и положенцам. Все они уже в колонии или СИЗО.

- Что еще за смотрящие и кто такие положенцы?

- О, сейчас мы погрузимся в пучину, - смеется Михаил. - Только сам титул «вор в законе» в криминальном мире имеет 13 названий. Например, ангел, басивала, честняга... Раньше они еще делились по возрасту и масштабу влияния на козырных, воров с именем и просто воров в законе.

Сегодня каждый вор в законе на сходке имеет свой голос и первого заместителя - положенца. Это кандидат в воры в законе на испытательном сроке.

Как я понял из разговора, положенец - тоже высшая воровская иерархия, но он не может вести разборки и приговаривать виновных к смертной казни (она, кстати, сохранилась в блатном мире).

«ТИХИЕ» БАНДИТЫ С 3 - 5 ВЫСШИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

- И все эти люди живут рядом с нами, в России? - интересуюсь у Михаила.

- Они не считают себя частью общества. Закон у них один: «человек человеку - волк». Профессиональные преступники и их группы постоянно борются между собой за «фартовые наводки» на богатые объекты и даже за «путевых» скупщиков краденого. Часто одни отнимают добычу у других. Постоянные разборки и доносы смотрящим на более успешных конкурентов, если те не внесли долю с украденного в общак.

- А как простым людям во всем этом разобраться?! Как распознать в человеке фраера?

- Можно прислушаться к жаргону. А можно по татуировкам. Ими уголовники еще недавно сами обозначали свое место в криминальной иерархии. Обычно через карточные масти: наколка трефовая масть - это бродяги, которые занимаются кражами, бубновая - профессиональные мошенники, пиковые - грабители, не брезгующие и убийствами... А воры в законе - это звезды на груди, а на спине - купола храмов по числу судимостей.

Но с появлением воровской статьи эти традиции соблюдаются все меньше. Даже воры в законе начали отказываться от своих титулов! Пишут жалобы на имя директора ФСИН, указывая не только свой паспорт (раньше ворам в законе его вообще запрещалось иметь), но и ИНН, и военный билет! Еще пару лет назад такое невозможно было себе представить!

- А сколько сегодня воров в законе еще гуляет на свободе? И можете нарисовать их групповой портрет?

- Начало всплывать совсем невообразимое, - не перестает удивлять Михаил. - Выяснилось, что у нас есть воры в законе с 3 - 5 высшими образованиями! Они никогда даже не привлекались к уголовной ответственности. Этакие криминальные «профессора» - чистюли. На всю Россию осталось не больше 30 таких тихих криминальных авторитетов. Мы их знаем и собираем на них досье.

Но оказывают криминальное влияние на Россию намного больше воров. Они живут за рубежом на деньги, которые собирают положенцы.

ТОТ ЕЩЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

- Сколько дел сейчас в российских судах по воровской статье?

- На сегодня в суды направлено 21 уголовное дело. 15 - по ворам в законе и 6 - по положенцам.

Смотрю список. В нем вся география страны. Но столичный регион выделяется: в Москве суда ждут Махо Тбилисский и Ика Ростовский, в Подмосковье собираются судить Васю Бандита, Огонька, а еще Ахмеда Сутулого. Тот еще интернационал...

- А почему клички такие странные? Ну вот ожидающий суда положенец из Тывы по прозвищу Дуктуг Кижи. По-тувински это вроде «волосатый человек»?

- Обычно, когда осужденный впервые попадает на зону, ему устраивают прописку. Кричит в окно камеры: «Тюрьма, дай кличку!» Из других камер кричат варианты. Часто смешные и унизительные. Из них заключенный и выбирает.

Михаил объясняет, что положенцы на зонах часто устраивают азартные игры, тотализаторы, телефонные мошенничества, торгуют спиртным и наркотиками. Со всей этой торговли капает процент в общак. Суммы могут быть небольшими (в среднем по 10 - 20 тысяч рублей), но вместе с отчислениями с воли за год вор в законе за границей может конвертировать собранные так рубли в миллионы евро.

- Когда на зону только еще направляется по этапу какой-нибудь крупный мошенник, - говорит Михаил, - положенец обычно уже знает, что тот украл на воле, допустим, 100 миллионов рублей. Стоит осужденному попасть в камеру, его тут же начинают прессовать. Иногда прямо требуют 10 миллионов на счет, чтобы «купить себе немного уважения и покоя». Он им переводит 10 миллионов, а потом его переселяют в другую камеру, и там с него снова требуют.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ КАК НА УКРАИНЕ

- На Украине Зеленскому составили список из 500 воров в законе, и он подписал всем «билет в один конец» - вон из страны. А мы доказываем, судим…

- Вот из Грузии действительно выдворили всех воров в законе, - отвечает Михаил. - А в список Зеленского попали и воры, и просто нежелательные граждане России. Даже ваши коллеги - журналисты. Не нравятся люди - их просто вносят в этот список и выдворяют. Хотя, как бывает на Украине, подписали и забыли: из тех 500 пока выслали человек десять. Не переживайте, к нам авторитеты из Киева точно не поедут. Они в основном у нас уже в розыске.

- А почему нельзя добиться экстрадиции воров в законе в Россию, чтобы их судить у нас?

- За границей нет таких воровских статей, как у нас. Только в Грузии. Но и оттуда скорее просто вышлют на все четыре стороны, чем нам передадут. А выдавать нам из Европы вора в законе только потому, что он - высшее звено в преступной иерархии, никто не будет. Выдают лишь за конкретный криминал. Поэтому ловим, когда они пытаются приехать в Россию инкогнито. Обычно покупают в республиках бывшего СССР паспорта, в которых меняют одну букву в фамилии, чтоб не попасться еще на погранконтроле. Все эти уловки мы знаем.

Из досье "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Мой разговор с оперативниками был долгим. Рассказали они и на кого держат зуб. Это некоторые правозащитники, которые служат связующим звеном между ворами в законе и смотрящими. И, конечно, на диаспоры мигрантов в России - эти порой откровенно собирают со своих приезжих соотечественников деньги в общак.

КТО ЕСТЬ КТО В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ

Из объяснения оперов «воровского отдела»

Во время нашего разговора выяснилось, что в России устоял в апелляциях и вступил в силу первый в истории приговор по воровской статье, вынесенный 35-летнему Шалве Османову по кличке Кусо. 11 лет лишения свободы.

Кроме того, как стало известно «КП», на днях приговорены к 10 годам колонии еще три вора в законе: в Нижегородской области - Цезарь и Новик, а в Саратовской - Осетрина.

Но всех удивила судья Липецкого облсуда, которая освободила первого подозреваемого по воровской статье в своем регионе (сейчас это решение обжалуется).

- Меня считают вором в законе. Клянусь всем святым, что покончу с преступлениями и вернусь в семью, - заявил в суде 47-летний Тенгиз Гигиберия (известный как Тенго Потийский).

- А это еще нужно доказать, что вы вор в законе, - неожиданно поддержала его судья Татьяна Фролова, после чего вынесла подозреваемому, который ранее провел в заключении 17 лет за хранение оружия, разбой и убийство, первый оправдательный приговор по статье 210.1. Его освободили тут же, в зале суда. Но от сотрудников «воровского отдела» ему не удалось скрыться. Те отправили Тенго прямиком в спецприемник для мигрантов, так как за время скитаний по тюрьмам его российское гражданство было аннулировано.

Согласно материалам расследования, на содержание Потийского заключенные тюрем, где он сидел, отчисляли от 1 до 4 тысяч рублей ежемесячно. Каждый. То есть фактически он миллионер.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В СУДАХ

«А это еще надо доказать!»

«Вернусь в семью!» - поклялся Тенгиз Гигиберия. И судья... его отпустила. Фото: www.youtube.com

Бизнесменов обычно кошмарят (требуют дань) именно положенцы и смотрящие, которыми руководит вор в законе (уже по интернету и все чаще из-за границы). Положенец - главный в криминальном мире своего региона или колонии, отвечающий за сбор и хранение воровской кассы - общака.

А смотрящего бандиты выбирают как главного на районе для связей с криминалитетом из других регионов. Они же отвечают за сходки.

Есть еще авторы (раньше их называли козырными фраерами) - это уголовные самородки, признанные другими авторитетами без ритуала коронации. Авторы собирают деньги в общак на конкретных объектах: вокзалах, зонах, поселках.

Ниже авторов в воровской иерархии стоят бродяги (раньше называли пацанами или фраерами). Это убежденные преступники (идейные), которые отчисляют долю от каждой своей кражи в общак, а в дальних регионах могут выполнять даже функции вора в законе.

А еще бывают стремящиеся - решившие выслужиться в криминальном мире. Они мотивируют других собирать общак, и порой так рьяно, что их принимают за положенцев или смотрящих.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

По данным Интерпола, в разных странах мира насчитывается 522 вора в законе - выходцы из постсоветских стран. Именно они представляют костяк так называемой русской мафии.