Дорогая моя картошка, золотая моя морковь: когда прекратится рост цен

Рост цен на продукты ускоряется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАТО ЭМИРАТЫ ПОДЕШЕВЕЛИ

Есть две новости - хорошая и плохая. Начнем с плохой: рост цен ускоряется. Как сообщает Росстат, годовая инфляция в России в июне достигла 6,5% и побила рекорд, который держался с 2016 года. По сравнению с июнем прошлого года цены на продукты поднялись на 7,9%, на непродовольственные товары - на 7,04%, услуги прибавили 3,95%.

За один лишь июнь цены в стране выросли на 0,69%. В первый месяц лета сильнее всего подорожала свекла - на 58,4%. На 37% выросла в цене морковь и на 20,3% - картошка.

Неприятным сюрпризом стал рост цен на отдых в Турции: за прошлый месяц путевки подорожали аж на 38,9%! Объясняется это открытием страны кебаба и лукума для россиян, которое случилось как раз в июне. Зато дешевле стало ездить в ОАЭ. Правда, ненамного - всего на 1,3%.

Путешествия по России тоже подорожали. Билеты в плацкартные вагоны прибавили в цене 23,8%, в купейные - 9,6%. На 10,7% подорожали дома отдыха и пансионаты, на 6,5% - санатории.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова,

такие цифры - результат отложенной инфляции. Иными словами, в 2020-м цены росли медленнее, чем могли бы, а в нынешнем году сорвались с цепи.

- Из-за прошлогоднего локдауна многие предприятия были закрыты и не рисковали повышать цены. Но в этом году они вынуждены компенсировать потери и цены подняли, - комментирует экономист. - Такая ситуация вообще характерна для всего мира. Мы отличаемся тем, что у нас уровень инфляции выше, чем в развитых странах Европы. Отчасти это связано с достаточно низкой конкуренцией в стране.

Наглядно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В АВГУСТЕ НАЧНЕТСЯ СПАД?

А теперь обещанная хорошая новость. По данным ООН, в мире начали дешеветь продукты - впервые за год! По сравнению с маем, общемировые цены на еду в июне опустились на 2,5%.

Больше всего за месяц в мире подешевело растительное масло - на 9,8%. На 2,5% упали цены на зерно, на 1% - стоимость молочных продуктов.

Экономист и политолог Георгий Бовт отмечает: российская продуктовая инфляция отстает от мировой. Но не исключено, что и на наших прилавках цены тоже скоро пойдут вниз.

- Снижение мировых цен на продукты вовсе не означает, что и у нас они будут синхронно снижаться, - говорит Бовт. - Думаю, спад продуктовой инфляции в России случится в августе, когда у нас начинается сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Что касается других продуктов, надо смотреть по каждому конкретно. Например, если случится засуха, подорожают корма и соответственно мясо. Могут быть и частные случаи. Например, в России введено регулирование цен на подсолнечное масло. Но цены рано или поздно придется отпускать, и они вырастут.

По мнению экспертов, в ближайшее время может замедлиться не только продуктовая, но и общая инфляция. Именно для этого в России в последнее время поднимают ключевую ставку - процент, под который банки берут деньги взаймы у ЦБ.

- Центральный банк попытается ограничить денежную массу, чтобы она не тянула цены вверх. Скорее всего, до конца года темпы роста инфляции будут чуть ниже, чем в первой половине года, - прогнозирует Александр Сафонов.

А тем временем стал известен прогноз Минэкономразвития по росту цен. По мнению экспертов МЭР, последний всплеск инфляции мы чувствуем на себе прямо сейчас, в первой половине июля. И как раз после этого инфляция может замедлиться. Минэкономразвития связывает это также с сезонным фактором: на рынки начнет поступать свежая сельхозпродукция, цены на фрукты-овощи пойдут вниз.

В министерстве ожидают, что по итогам года инфляция в стране составит 5%. Правда, это очень оптимистичный сценарий. Чтобы он сбылся, за оставшиеся полгода цены должны вырасти меньше чем на процент.