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Звезды12 июля 2021 1:20

Самая красивая женщина планеты Белла Хадид пришла на Каннский фестиваль с обнаженной грудью

Супермодель посвятила свой смелый наряд борьбе с пандемией коронавируса
Ирина СУХАНОВА
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Белла появилась на премьере фильма итальянского режиссера Нанни Моретти «Три этажа».

Белла появилась на премьере фильма итальянского режиссера Нанни Моретти «Три этажа».

Фото: REUTERS

74-й Каннский кинофестиваль продолжает свою работу: минувшим вечером на Лазурном берегу прошла премьера фильма итальянского режиссера Нанни Моретти «Три этажа». Члены съемочной группы драмы стали главными героями вечера, в полном составе появившись на красной дорожке. Впрочем, кое-кому тоже досталось немало внимания. Супермодель Белла Хадид пришла на премьеру в очень смелом наряде и моментально приковала к себе все взгляды публики.

Супермодель пришла на премьеру в очень смелом наряде и моментально приковала к себе все внимание публики.

Супермодель пришла на премьеру в очень смелом наряде и моментально приковала к себе все внимание публики.

Фото: REUTERS

Беллу часто называют самой красивой женщиной мира. В прошлом году это звание ей присвоили пластические хирурги, объявившие, что ее лицо больше всего соответствует идеальному «золотому сечению». Так это или нет – вопрос спорный, но смелости 24-летней американке явно не занимать. Белла появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в черном платье-футляре Schiaparelli с огромным вырезом. Глубокое декольте полностью обнажило грудь модели. От нескромных взглядов ее оголенный бюст прикрывало только массивное золотое колье. Впрочем, при ближайшем рассмотрении можно заметить, что модель все-таки решила подстраховаться от возможных конфузов и использовала наклейки для сосков.

Белла появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в черном платье-футляре Schiaparelli с огромным вырезом.

Белла появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в черном платье-футляре Schiaparelli с огромным вырезом.

Фото: REUTERS

На первый взгляд, эффектное украшение на обнаженной груди Беллы напоминает ветви перевернутого кроной вниз дерева. Но нет – по замыслу его создателей, массивное колье выполнено в виде позолоченных бронхов. Видимо, смелый образ Белла и ее стилисты решили посвятить борьбе с пандемией COVID-19.

Модель все-таки решила подстраховаться от возможных конфузов и использовала наклейки для сосков.

Модель все-таки решила подстраховаться от возможных конфузов и использовала наклейки для сосков.

Фото: REUTERS

Недавно Белла Хадид рассекретила своего нового бойфренда. В Инстаграме модель поделилась снимком, на котором она нежно обнимает и целует дизайнера и арт-директора Марка Калмана. Папарацци уже не раз фотографировали влюбленную парочку на романтических свиданиях в ресторанах Нью-Йорка. Однако официально Белла и Марк не объявляли о своих отношениях. И вот теперь решили больше не скрываться.

По замыслу создателей украшения, массивное колье выполнено в виде позолоченных бронхов.

По замыслу создателей украшения, массивное колье выполнено в виде позолоченных бронхов.

Фото: REUTERS

- Лучшее время в моей жизни. Здорова, востребована, любима, - подписала Белла трогательный снимок.

Арт-директор Марк Калман – человек непубличный, его аккаунты в соцсетях открыты только для друзей. Он живет в Нью-Йорке, занимается дизайном обложек музыкальных альбомов. Среди его клиентов – многие известные музыканты, в том числе рэпер Трэвис Скотт.

Видимо, смелый образ Белла и ее стилисты решили посвятить борьбе с пандемией COVID-19.

Видимо, смелый образ Белла и ее стилисты решили посвятить борьбе с пандемией COVID-19.

Фото: REUTERS

Недавно Белла Хадид рассекретила своего нового бойфренда.

Недавно Белла Хадид рассекретила своего нового бойфренда.

Фото: REUTERS

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