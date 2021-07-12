«Моя девушка постоянно бухала»: Давид Манукян намекнул на алкоголизм Ольги Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в январе этого года. Фото: Инстаграм.

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались несколько месяцев назад, однако их разрыв до сих пор не дает покоя поклонникам поющей телеведущей. Тем более, что Давид нет-нет, да и подбросит дровишек в костер обсуждений. Сейчас блогер ведет проект «Дом-2», и в эфире телестройки любви он позволил себе высказывание, которое зрители тут же записали на счет Бузовой.

На поляне Дава пытается разобраться в отношениях участников телешоу и дает им советы. Иногда он и сам раскрывает секреты своей личной жизни. В последнем выпуске «Дома-2» речь зашла о пристрастии участников шоу к алкоголю. 28-летний Давид распекал их за то, что они тратят время попусту на пристрастие к бутылке вместо того, чтобы заниматься действительно важными вещами. Блогер привел пример из собственной жизни.

- Это не нормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это совсем не смешно, - поделился Манукян.

Поскольку последней девушкой Давида была Ольга Бузова, все тут же приняли его откровение на ее счет. Тем более, что после разрыва с Манукяном поющая телеведущая публиковала в сторис Инстаграма видеоролики, в которых она выглядела нетрезвой. В роликах Бузова обращалась к подписчикам и говорила, что если они ее любят, то отпишутся от Манукяна в соцсетях.

О разрыве с Давидом Ольга объявила через Инстаграм. Фото: Инстаграм.

К слову, у всех еще свежа в памяти стычка Ольги с телеведущим Дмитрием Губерниевым. В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» комментатор поинтересовался у Бузовой, перестала ли она пить коньяк по утрам. В ответ на вопрос Губерниева Ольга разрыдалась и устроила истерику в прямом эфире.

- Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую! - сказала телеведущая.

В ответ Дмитрий Губерниев попытался отшутиться. Спортивный комментатор уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». Однако Бузова больше не захотела его слушать и в слезах ушла в гримерку.

Давид Манукян после разрыва с Ольгой Бузовой радикально преобразился: блогер похудел на 18 килограммов. Ходили слухи, что экс-жених поющей телеведущей сделал липосакцию – откачал лишний жир и «вылепил» кубики на прессе. Дава не скрывает, что действительно пошел в клинику и лег под нож пластического хирурга.

Расставшись с Бузовой, Манукян не устает рассказывать, как дорого ему обходилась Оля. Цветы, подарки, кутюрные сумки – на презенты возлюбленной уходила львиная доля его гонораров. Зато теперь Манукян может позволить тратить деньги на себя, любимого. В ближайшее время Давид собирается купить новый дорогой автомобиль.

- Я стал очень много экономить и просто понял, как много денег тратил, - поделился недавно с поклонниками Манукян.

Давид стал ведущим "Дома-2". Фото: Инстаграм.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова расстались во время празднования дня рождения телеведущей 22 января. Об этом Ольга объявила, как водится, через Инстаграм.

- Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи, - рассказала Бузова в соцсети, намекнув, что Манукян изменял ей и поднимал на нее руку.