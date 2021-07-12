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Общество12 июля 2021 13:24

Новый порядок оплаты больничных по уходу за детьми: Правительство выделяет один миллиард рублей

С 1 сентября стаж родителей больше не будет иметь значения при получении выплат
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования.

Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оплата больничных по уходу за детьми больше не будет зависеть от стажа работы родителей. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями. Размер выплаты составит 100% от среднего заработка.

- С 1 сентября по инициативе президента будет по-новому оплачиваться больничный по уходу за ребенком до восьми лет, размер такого пособия составит 100% от среднего заработка, он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас. Это особенно важно для молодых мам и пап, которые еще не успели набраться трудового опыта, - сказал Мишустин.

При этом он отметил, что новая мера поддержки семей с детьми не ударит по карману работодателей. Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования.

- Правительство направило на это почти один миллиард рублей, чтобы всем, кому положено, вовремя предоставлялись пособия, - сказал Мишустин.

Оформлять дополнительные документы на получение выплаты родителям не придется. Все расчеты Фонд социального страхования будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.

Мишустин также рассказал, что правительство выделило 2 млрд руб. на турпутевки по России для участников образовательных проектов «Россия - страна возможностей» и проектов российского общества «Знание».

- Мы создаем условия, чтобы удивительную природу и достопримечательности могли увидеть как можно больше граждан, в том числе талантливые и активные неравнодушные молодые люди, - сказал Мишустин. По его словам, за счет этих средств около 50 тысяч молодых людей смогут в этом году отдохнуть. Как отметил премьер, это будет для молодежи хорошим поощрением, а также поможет развитию внутреннего туризма.

Еще одно решение правительства касается кураторов учебных групп в школах и техникумах. С 1 сентября они будут получать ежемесячную надбавку в 5 тысяч рублей, которая сейчас выплачивается учителям за классное руководство.

- Кураторы передают студентам свои знания и занимаются воспитательной работой, это не только серьезная ответственность, но и дополнительная нагрузка. Важно поддержать таких людей, - заключил Мишустин.

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