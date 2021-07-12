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В мире12 июля 2021 15:20

Торжество феминизма: Чешкам разрешили отказываться от «мужских» фамилий

Некоторые считают, что это позволит освободиться от гендерной дискриминации
Борис АНДРЕЕВ
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Некоторые считают, что это позволит освободиться от гендерной дискриминации

Некоторые считают, что это позволит освободиться от гендерной дискриминации

Фото: Shutterstock

- Раз мой батюшка был Швейк и маменька звалась пани Швейкова, я не могу их позорить, отрекаясь от своей фамилии, - любезно объяснял герой романа Ярослава Гашека.

С тех пор минуло сто лет, и теперь представительницы прекрасного пола Чехии добились права запросто менять свои фамилии, доставшиеся им от рождения или полученные при замужестве. Хотя упоминать о поле не стоит, ведь именно женские окончания фамилий вызывали неприятие у чешских феминисток - мол, это дискриминация, подчеркивающая зависимость от мужчины.

Отныне «зависимости» пришел конец - президент Чехии Милош Земан подписал закон, разрешающий чешским женщинам отказаться от использования суффикса «ова» в своих фамилиях.

До сих пор в чешском языке так оканчивались все женские фамилии - суффикс приставлялся к фамилии отца или мужа: Готт - Готтова, Чапек - Чапекова. Девичья фамилия экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, родившейся в довоенной Чехословакии, была Корбелова - по имени отца, видного дипломата Йозефа Корбела.

Надо сказать, что «ова» чехи, ничтоже сумняшеся, лепят и к фамилиям иностранок. Ангела Меркель у них - Меркелова, Хиллари Клинтон - Клинтонова. Даже нашу Валентину Терешкову, у которой уже свое «ова» есть, в Чехии переделали в нечто непроизносимое - Терешковова. Говорят, австралийская певица Кайли Миноуг отказалась от гастролей в Праге, когда узнала, что на афишах ее фамилия будет писаться Миноугова.

Однако у подписанного президентом закона есть немало противников. Лингвисты сетуют, что это разрушит строй чешского языка, и без показателя грамматического рода будет не понятно, о ком идет речь. Они настаивают, что суффикс «ова» давно не считается признаком «принадлежности», а просто указывает на гендер носительницы фамилии.

Да и общество в целом пока настроено консервативно: проведенный полтора года назад опрос показал, что 60% мужчин и женщин хотели бы оставить прежнюю норму. 33% согласились, что женщины имеют право сами решать, какой вариант выбрать, и лишь 7% потребовали насовсем отказаться от «ова».

Как видим, власти решили опереться на среднюю точку зрения - пусть дамы сами определяются, как их называть.

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