Олег Меньшиков неделю лежал в коме: "Остановилось сердце"

Актер Олег Меньшиков впервые рассказал о проблемах со здоровьем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Олег Меньшиков впервые рассказал о проблемах со здоровьем. Оказывается, не так давно знаменитый артист находился в коме. Врачи чудом спасли звезду театра и кино.

Поклонники давно подозревали, что у Олега Меньшикова проблемы со здоровьем. Мол, актер попросту скрывает болезнь. Как выяснилось, догадки оказались правдой. По словам именитого артиста, он неделю лежал в коме, а его жене говорили, что надо готовиться к худшему.

Все случилось несколько месяцев назад. Меньшиков лег на плановую операцию, в ходе которой у него остановилось сердцем. Олег Евгеньевич был близок к смерти. "Полгода назад я неделю лежал в коме. Об этом никто не знает, кроме моей жены Насти и нашего ближнего круга. На операционном столе что-то пошло не так. У меня упало давление, остановилось сердце", - разоткровенничался 60-летний актер в интервью Светлане Бондарчук на YouTube.

Сейчас актер не устает благодарить врачей. "Они вытащили меня с того света. Когда я пришел в себя, боялись, что после этого будет, - может, у меня мозг откажет, может, ноги откажут. Будучи в коме, я не видел никаких тоннелей, света в конце них. Помню, что летал - был в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами", - поделился он.

Олег Евгеньевич также отметил, что его супруга в тот тяжелый период не могла ни с кем разговаривать. "Настя неделю не спала. Когда я пришел в себя, она боялась, что я не буду прежним. Теперь понимаю, что после комы у меня произошел какой-то сдвиг. Я стал по-другому понимать происходящее. Нет, это не переоценка. Просто возник другой взгляд на все. Не знаю, как это назвать", - рассказал Олег Евгеньевич.

Напомним, Олег Меньшиков более семи лет руководит художественным драматическим театром им. Ермоловой. Он снимался в фильмах "Сибирский цирюльник", "Кавказский пленник", "Статский советник" и многие другие.