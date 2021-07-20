«Пережить смерть Игоря оказалось легче, чем давление желтой прессы»: вдова Игоря Старыгина – об их встрече, отношениях, браке и жизни без него

Екатерина Табашникова и Игорь Старыгин официально поженились через шесть лет совместной жизни. Фото: Максим БУРЛАК

- Вы не первый раз в Минске. Есть какая-то связь с нашим городом?

- Да, и самая прямая: мой дед Николай Табашников-Зорин - заслуженный артист БССР, 40 лет прожил в Минске, был артистом Белгосфилармонии, в 80-ые снимался в кино – сыграл в фильмах «Дикая охота короля Стаха», «Экзамен на директора». Я обо всем этом узнала не так давно. И когда первый раз приехала в Минск, решила отыскать свои корни. В архиве Белгосфилармонии мне нашли личное дело моего деда. Так вышло, что я его не знала. И даже мой папа его не знал - он родился в 1940 году, к тому времени его родители расстались. В семейном архиве сохранились фотографии дедушки конца 30-х, а дальше - ничего.

Я нашла в интернете какие-то сведения о нем и вышла на историю нашей семьи. Узнала, что дедушка по рождению вообще не Табашников, а Романов. Он родился в многодетной семье, был одиннадцатым, самым младшим ребенком, и его отдали на воспитание в семью староверов Табашниковых в Челябинске. Это было большое открытие для меня. Но верно говорят, что родители не те, кто родил, а те, кто вырастил. Так что он Табашников. Он уехал из Челябинска перед войной, а после оказался в Минске. Один ветеран из Белгосфилармонии рассказал мне, что знал, про семью деда. Николай Табашников-Зорин был женат на Ольге Спитковской, она была конферансье. У них родилась дочка Наташа, моя тетя. Я недавно нашла ее через соцсети, она чуть старше меня, живет в Израиле. Она ничего не знала о судьбе своего отца, видно, ее родители не очень хорошо расстались. Они с мамой давно уехали в Израиль.

Екатерина Табашникова разыскала в Минске свои корни - ее дед Николай Табашников-Зорин - заслуженный артист БССР, был артистом Белгосфилармонии и снимался в кино. Фото: личный архив и Сергей ШАПРАН

Когда я была второй раз в Минске, то познакомилась с музыковедом Ольгой Брилон, которая написала книгу «Белорусская эстрада. Ностальгический дивертисмент». В книге есть глава про моего деда. Оля нашла его захоронение на Северном кладбище и свозила меня туда. Дед прожил долгую жизнь - 86 лет. Знаете, это важный момент - найти свои корни. Нас, Табашниковых, не так много и осталось - я, два моих брата и племянница.

- А вы не поменяли фамилию после замужества?

- Нет. Во-первых, это папина фамилия, который был известным журналистом. Во-вторых, меня тоже все знали под этой фамилией в фотографическом мире, я ведь много лет была фотожурналистом и бильд-редактором газеты «Собеседник». А в-третьих, я представила, сколько документов придется поменять, если я стану Екатерина Игоревна Старыгина. Поэтому, когда мы пошли подавать заявление, решила, что останусь на своей фамилии.

Игорь Старыгин был одним из самых красивых актеров советского кино. Фото: личный архив

«Я даже не знала, сколько раз он был женат»

- О вашем знакомстве с Игорем Старыгиным много написано - вы встретились по работе, сперва забирали, потом отдавали ему фотографии. А как случился переход от деловых отношений к личным?

- Переход был довольно быстрый. Я пришла за фотографиями к нему домой и увидела, как он ужасно живет. Это было жалкое зрелище. В квартире все обветшало, ее хозяин - худющий, неухоженный. Когда мужчина неухоженный, это очень заметно. Работы в тот момент у него не было, в театр ходили три человека, зарплата - три копейки. Плюс Игорь перенес пять операций из-за атеросклероза, у него было изрезано все тело. Я его пожалела. И вот это жаление как-то переросло в более глубокое чувство. Он сам стал мне позванивать, потом как-то пригласил в гости. Я купила фруктов, пришла. Посидели, поговорили. Фрукты он не ел, чуток клевал виноград. Он вообще ел очень мало. Распушил хвост, рассказывал всякие театральные байки. Старался показать себя с лучшей стороны. Потом пошел меня провожать к двери и приобнял. Я обалдела, потому что не была к этому готова, никакого повода не давала. А он рассчитывал, что я останусь, потому что он к этому привык, женщины всегда на него вешались, для него это была уже схема - он считал себя неотразимым настолько, что невозможно не согласиться. А я сказала, что мне завтра рано утром на работу, и ушла. У меня же воспитание уральское, я чистый человек, у меня не было желания юркнуть в постель к известному человеку и что-то урвать от отношений. Я про это даже не думала. Я не была в него влюблена. Да, был трепет перед ним как перед известным артистом, но не более того.

- И что вас заставило вернуться?

- Я долго мучилась в раздумьях: разница в возрасте почти 20 лет, известный артист. А потом сама себе сказала: я никому ничего не должна, он один, я одна, пусть будет роман, даже если временный. Пусть будет как будет. Мне было 35 лет, я никогда не была замужем, все мои романы заканчивались ничем.

- Вас не пугало, что он четыре раз до этого был женат?

- Меня ничего не пугало, я даже не знала, сколько раз он был женат, потому что вообще не интересовалась его личной жизнью.

- А кто был вашим кумиром?

- В детстве - Штирлиц. Потом - Абдулов и Костолевский. Если брать из мушкетеров, то да, Игорь больше всех нравился, это правда,. Загадочный весь такой. Но на себя я никого не примеряла. Просто нравились артисты и все.

В 1969 году на экраны вышел фильм «Доживем до понедельника», в котором Старыгин сыграл девятиклассника Костю Батищева. Фото: кадр из фильма

- Как ваши родители отнеслись к вашему роману со Старыгиным?

- Я долгое время ничего им не говорила. Я жила тогда с мамой и братьями, и мне хотелось уже свою личную жизнь иметь, чтобы ко мне не лезли и не указывали. Мама меня всю жизнь слишком контролировала. Она еще в Челябинске много сделала такого, что моя личная жизнь не сложилась в то время, когда она должна была сложиться. Потом мы уехали в Москву, мне было тогда 23 года. Пришлось начинать все с нуля. Честно скажу: Игорь - не тот, о ком я мечтала. Мне хотелось обычной семьи и детей - как у всех. Но в подсознании у меня сидело, что у меня не может быть, как у всех. Так и вышло.

- Но вы могли родить ребенка от Игоря.

- Не могла - он был слишком болен для этого. Он был сам, как ребенок. Почти не выходил из дома, даже работу в театре бросил, потому что не мог ходить. Я сначала не понимала, насколько все сложно. Потом уже поняла, но бросить его не могла. Игорь, как человек, воспитанный женщинами, нуждался в женской заботе. Он ничего не умел, абсолютно. Максимум - полить цветы и красиво заправить постель.

Фильм "Возвращение мушкетеров" стал последней киноработой Игоря Старыгина. Фото: личный архив

«На похороны и на памятник собирали всем миром»

- Ваша жизнь сильно изменилась после того, как вы с Игорем стали жить вместе?

- Да. Я перестала слушать музыку. Перестала играть на гитаре и петь. Мне пришлось перестроиться под его привычки. Что-то мне удалось изменить и в его привычках. Он бросил курить. Мы поменяли кривую мебель, которая была в труху. Ремонт не делала - денег не было, жили на мою зарплату. Потом он вернулся в профессию, стал зарабатывать. И даже меня поддевал, что он за спектакль получает столько, сколько я зарабатываю за месяц. Но когда мы жили на мои деньги, он говорил, что все вернет, когда начнет зарабатывать. И сдержал слово. Приходил со спектакля и отдавал мне весь гонорар.

Учитель музыки Удря в спектакле «Безымянная звезда» - последняя театральная роль Игоря Старыгина. Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- С бывшими женами он не общался?

- Общался только с одной - с Микой Ардовой, мамой их дочки Насти. Они прожили вместе 12 лет, Игорь когда-то увел ее у своего друга и очень любил ее дочек от первого брака - Нину и Аню Ардовых.

С выхода «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» до ленты «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» прошло 30 лет. Фото: кадры из фильма

- А вы знакомы со всеми бывшими женами Старыгина?

- Нет, только с Микой. Хотя однажды меня заманили на Первый канал и познакомили там с остальными женами. Я хотела уйти, но поняла, что не имею права - надо было Игоря защитить. Что могут сказать бывшие жены про него? Явно не будут хвалить, а только пинать и топтать. Может, там и было за что, но зачем сейчас все это вываливать? Но пришлось не только его, но и себя защищать, потому что они решили, что я вышла за него замуж ради квартиры. Там маленькая двухкомнатная квартира, я после его смерти год ее продавала, чтобы разделить наследство с дочкой. Осталась совсем без сил. Был такая депрессия, что пришлось уйти с работы. Температура держалась пять лет, было жуткое истощение. Я не хотела никого видеть и слышать, стала ненавидеть своих коллег. Для меня пережить смерть Игоря оказалось легче, чем пережить давление желтой прессы в то время, когда он полтора месяца лежал с инсультом. Давление было адское. Звонят: «А почему вы дома, а не в больнице у мужа?». А я только приехала из больницы, где подписала документы на операцию, которая может закончится летальным исходом. Эти звонки меня так подкосили, что я ходила мимо газетных киосков, закрывая лицо от них. Как я пережила это, не понимаю до сих пор. Я возвращалась к себе, вытягивая себя по крупицам.

Екатерина Табашникова и Игорь Старыгин на премьере фильма «Возвращение мушкетеров». Фото: Александр АЛЕШКИН

- Кто-то из друзей Игоря оставался рядом с вами?

- Знаете, Игорь не очень умел дружить. Уже после его смерти я познакомилась с человеком, которого можно назвать другом Игоря, он до сих пор мне каждый выходной звонит. Есть несколько знакомых, они не имеют отношения к театру и кино. Из актеров иногда звонит Вениамин Смехов. Еще я подружилась с Натальей Хорохориной, которую белорусские зрители, я думаю, знают и любят по роли почтальонши Веры в фильме «Белые росы». Наташа играла с Игорем в антрепризе. И еще с Наташей Фекленко из Театра сатиры поддерживаем отношения.

- Отношения с дочкой Игоря у вас сложились?

- Да, мы общаемся. У Насти уже взрослый сын Арсений, ему 19 лет, он профессионально занимается верховой ездой.

- На могиле Старыгина стоит красивый памятник…

- И на похороны и на памятник собирали всем миром через фонд Михаила Ульянова. Помогли еще мои друзья и друзья брата. Памятник обошелся очень дорого - 500 тысяч российских рублей, это больше 16 тысяч долларов было тогда. Для меня это были бешеные деньги, моя зарплата была 50 тысяч рублей.

Памятник на могиле актера. Фото: личный архив

«Я даже на работе не сказала, что выхожу замуж»

- Вы прожили с Игорем Старыгиным девять лет - шесть лет до свадьбы и три года в браке. Что самое яркое вспоминается?

- У нас с ним было, как поется в песне, три счастливых дня.

Первый - день нашего первого настоящего свидания с встречей рассвета.

Второй - день, когда мы отмечали его 60-летие. Это был большой праздник, мы собрали в ресторане друзей, я пригласила фокусника с собачками - Игорь обожал собак. Были Лариса Лужина, Валя Смирнитский, Володя Балон. Боярский тогда не смог приехать, прислал поздравление. И еще мы устроили видеопоздравление от Барбары Брыльской (Игорь Старыгин и Барбара Брыльска снимались вместе в 1973 году в фильме «Города и годы. - Ред.). А Сева Новгородцев поздравил Игоря в прямом эфире BBC, это тоже был сюрприз.

Игорь Старыгин очень любил собак. Фото: личный архив

Третий наш счастливый день - день нашей свадьбы. Это было 30 декабря 2006 года. Ничто не могло омрачить этот день, я долго готовилась, все складывалось удачно, начиная с покупки платья и колец и заканчивая покупкой букета. Накануне свадьбы я поехала за букетом и по дороге зашла в Школу современной пьесы отдать фотографии с 60-летия Игоря. Иду к служебному входу театра, падает легкий снежок, вокруг никого и вдруг навстречу идет Андрей Максимов. Это журналист, с которого и началось мое знакомство с Игорем. Он работал в «Собеседнике» и делал книгу про любовь из интервью с известными людьми, а я подбирала иллюстрации и таким образом встретилась с Игорем Старыгиным. Представьте мои эмоции: завтра свадьба, я иду с букетом по пустынной улице, и вдруг навстречу идет человек, без которого не было бы этой свадьбы.

Игорь Старыгин с женой на премьере «Возвращения мушкетеров». Это было в феврале 2009 года. Через 10 месяцев Старыгина не стало. Фото: Александр АЛЕШКИН

- Вы скрывали свои отношения со Старыгиным от мамы, но свадьбу же не могли скрыть?

- На самом деле пришлось открыться задолго до свадьбы. У нас тогда еще были приходяще-уходящие отношения. Я уехала в отпуск, возвращаюсь и узнаю, что в доме Игоря идет ремонт, а сам он переехал на это время к другу и там запил. Пришлось забрать его от друга к себе домой. Приезжаем, мама отрывает дверь и чуть ли не падает в обморок. Я же не рассказывала ей, у кого я ночую. Но они быстро подружились и обожали друг друга. Мама была на три года старше Игоря, а это одно поколение - одинаковые песни, одинаковые воспоминания. И они дружили против меня - обсуждали мой вредный характер. Я готовлю ужин, слышу заговор и думаю: слава Богу!

Мама умерла до того, как мы поженились, поэтому на свадьбе из родных был только мой брат с семьей, второй брат не смог прийти. Я даже на работе не сказала, что выхожу замуж. Мы тихо поженились. В загсе было совсем мало людей. Был Смехов с женой Галей, был одноклассник Игоря, с которым я поддерживаю связь по сей день. Был мой брат с женой и дочкой. И была моя близкая подруга с женихом. А на застолье пришли Балон и Смирнитский с женами.

В феврале 2009 года "мушкетеры" последний раз собрались в полном составе. 8 ноября этого же года "Арамиса" Игоря Старыгина не стало. Фото: Екатерина ТАБАШНИКОВА

Встреча "мушкетеров". Фото: Андрей СТРУНИН

- Что у вас осталось от него на память?

- Я оставила несколько его рубашек. Я ношу украшения, которые он мне дарил. Утром пью кофе из той чашки, которую он мне привез. Остался бюст Игоря, который был сделан при его жизни. Остались записные книжки, фотографии, журналы с его интервью.

- Игорь Старыгин умер в 2009 году. Получается, после его смерти прошло уже больше лет, чем вы прожили вместе. И все это время вы живете памятью о былом? Или у вас появились новые отношения?

- Нет, но я не против новых отношений, я к ним готова. Просто не очень понятно, где я их могу завязать (улыбается). Я много лет сижу дома, разговариваю с телевизором. Изредка выбираюсь в люди, но найти кого-то после Игоря оказалось сложно. Иногда думаю: может, во мне что-то не так?

Екатерина Табашникова полюбила Минск, где 40 лет прожил ее дед Николай Табашников-Зорин.

- Чем вы сейчас живете?

- Теперь я могу себе позволить жить для себя. У меня много интересных увлечений. Иногда подрабатываю костюмером на концертах «Уральских пельменей». Эти ребята - мои лучшие антидепрессанты. С Игорем я постарела. Внешне нормально выглядела, но эмоционально сильно выгорела. «Уральские пельмени» своими шутками и ваши «Песняры» своими песнями потихоньку стали вытягивать меня из депрессии. До конца я не вернулась к себе прежней и уже не вернусь, но если измерять себя, как батарейку, в процентах зарядки, то сейчас она где-то 90%.

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