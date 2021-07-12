Эксперт оценил вероятность нового скачка цен на лекарства

В прошлом году наблюдался один из самых крупных скачков цен на лекарственные препараты Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2020 года цены на лекарства из списка ЖНВЛП (жизненно-необходимые важнейшие лекарственные препараты) выросли в среднем чуть больше, чем на полтора процента. Об этом в понедельник, 12 июля 2021, заявил генеральный директор DSM Group (исследования фармацевтического рынка) Сергей Шуляк, отвечая на вопрос корреспондента KP.ru.

- Есть лекарственные препараты, которые стоят у нас дороже, чем в Европе, - сказал эксперт в ходе пресс-конференции. - Но есть препараты, которые при действующих ценах становится невыгодно производить. ФАС (Федеральная антимонопольная служба — ред.) пересматривает цены в сторону повышения, но очень жестко за этим следит. Государство контролирует цены как «вверх», так и «вниз». То есть не позволяет лекарственным препаратам исчезать.

В целом же, по его словам, разговоры о небывалом росте цен на лекарства (Промсвязьбанк спрогнозировал в этом году рост цен на медикаменты) напоминают хайп.

- Появляются имена экспертов и названия организаций, которые никогда прежде не были замечены в анализе фармацевтического рынка, и я не знаю, что они в нем понимают, - отрезал эксперт.

Тем не менее, он признал, что в прошлом году наблюдался один из самых крупных скачков цен на лекарственные препараты. Индекс инфляции на лекарственные препараты составил, по его словам, 7%.

- Есть препараты которые дорожают, но есть и препараты ЖНВЛП, а это 50% российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении, цены на которые регулирует государство, - отметил он. - На эти препараты цена вообще не растет, только в тех случаях, когда ФАС одобрит и согласует ее повышение. Да, есть препараты, которые не входят в этот список, индекс цен на них выше, но говорить о том, что в 2021 году мы увидим такой же рост цен на лекарственные препараты, как в 2020, не приходится.

Эксперт отметил, что в этом году в денежном выражении продажи выросли на 3%, а в натуральном выражении, «в упаковках» упал на 12%.

Принимавшая участие в пресс-конференции директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова также поделилась своим наблюдением.

- Почему делаются такие выводы, что лекарства дорожают? Многие лекарства низшего ценового сегмента ушли с рынка, в том числе и жизненно важные, - отметила она. - Это связано с тем, что часть отечественных и иностранных производителей перестали производить эти препараты, потому что это не просто нерентабельно, а убыточно.

По данным Росстата, в прошлом году цены на лекарства выросли на 9,8%.

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